หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”
รู้แล้ว! สาเหตุ เวย์ ไทยเทเนียม ไม่ไปเยี่ยม นานา ไรบีนา ที่ห้องขัง หนุ่ม กรรชัย ต่อสายตรงหาคำตอบมาให้
ภายหลังมีกระแสข่าวลือหนาหูว่า เวย์ ไทยเทเนียม และ นานา ไรบีนา ได้หย่าขาดจากกันแล้ว ทำให้สังคมต่างจับตาและตั้งคำถามถึงความสัมพันธ์ของคนทั้งคู่ อีกทั้งตั้งแต่วันที่ นานา ถูกตำรวจจับกุมที่บ้านพัก (3 ธ.ค. 68) จนกระทั่งถูกนำตัวฝากขังศาลอาญาเมื่อช่วงสายวันนี้ (4 ธ.ค. 68) ก็ยังไร้วี่แววของนักร้องหนุ่ม ยิ่งตอกย้ำข่าวลือการเลิกรามากกว่าเดิม
ล่าสุดในช่วงท้ายของรายการ โหนกระแส เทปวันนี้ (4 ธ.ค. 68) หลังจากนำเสนอเรื่องราวของ นานา ไรบีนา ในประเด็นต่าง ๆ จบสิ้นแล้ว หนุ่ม กรรชัย พิธีกรก็ได้พูดถึงประเด็นของ เวย์ ไทยเทเนียม ต่อกับเรื่องที่กระแสสังคมตั้งข้อสงสัยทั้งการหย่า และการไม่ปรากฎตัวเข้าเยี่ยมภรรยาทั้งที่โดนควบคุมตัวอยู่
เวย์ เผยว่า “ยังไม่ได้หย่ากันตามที่เป็นข่าว” ส่วนที่ไม่ได้ไปเยี่ยม นานา ไรบีนา นั้น เวย์ ให้คำตอบเรื่องนี้ว่า “เรื่องนี้ยังตอบไม่ได้ เดี๋ยววันหนึ่งผมจะออกมาพูด”
อย่างไรก็ตาม หนุ่ม กรรชัย ยังได้พูดคุยกับทนายความของฝ่ายเวย์ ซึ่งทนายความได้เปิดเผยข้อความสำคัญที่ นานา ไรบีนา ได้ฝากผ่านทนายมาถึงสามี นั่นคือ “จริง ๆ แล้วทาง นานา ได้ฝากทนายให้ไปแจ้งกับสามี เวย์ ไทยเทเนียม ว่าไม่ต้องมาให้โฟกัสที่ลูก”
การได้พูดคุยแบบส่วนตัวระหว่าง หนุ่ม กรรชัย กับ เวย์ ไทยเทเนียม ในครั้งนี้สามารถคลายปมสงสัยให้กับประชาชนที่ติดตามข่าวได้ในระดับหนึ่ง ซึ่งชี้ให้เห็นว่าการที่ เวย์ ไม่ปรากฏตัวนั้น เป็นไปตามความประสงค์ของภรรยาที่ห่วงใยความรู้สึกของลูกแฝดทั้งสองคนมากที่สุด
