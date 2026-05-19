น้าเด่น กล้วยน้ำว้า ศิลปินเพื่อชีวิตรุ่นใหญ่ วูบหมดสติ ก่อนจากไปอย่างสงบ
อาลัย น้าเด่น กล้วยน้ำว้า ศิลปินเพลงเพื่อชีวิต มีอาการหมดสติ เพื่อนเร่งนำตัวส่งรพ. ก่อนเสียชีวิต ‘บ่าววี’ โพสต์อาลัยพี่ชายที่น่ารัก เผยความทรงจำดี ๆ
วงการเพลงเพื่อชีวิตต้องสูญเสียบุคคลสำคัญอีกครั้ง หลังมีการแจ้งข่าวเศร้าการจากไปของ น้าเด่น กล้วยน้ำว้า ศิลปินเพลงเพื่อชีวิตและนักดนตรีชื่อดังแห่งจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในฐานะผู้ก่อตั้งร้านอาหารบ้านกล้วยน้ำว้า ร้านระดับตำนานบนถนนธนะรัชต์ กม. 2 ปากช่อง-เขาใหญ่
เมื่อช่วงเช้าวันที่ 19 พฤษภาคม 2569 น้าเด่นเกิดอาการวูบหมดสติอย่างกะทันหัน ทำให้เพื่อนร่วมงานต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลมหาราช นครราชสีมา แต่สุดท้ายน้าเด่นได้จากไปอย่างสงบในเวลาต่อมา
ขณะที่ บ่าววี โพสต์ข้อความอาลัยต่อการจากไปของศิลปินรุ่นพี่ ระบุว่า “ตื่นมาเศร้า .. ขอแสดงความเสียใจ #น้าเด่นกล้วยน้ำว้า เป็นพี่ชายที่น่ารักเสมอ ผ่านแถวเขาใหญ่-ปากช่อง ต้องทักหากันตลอด ขอให้หลับสบายครับน้าเด่น ด้วยความอาลัยยิ่ง ดูน้อยลง”
สำหรับ น้าเด่น กล้วยน้ำว้า เป็นคนนิสัยเรียบง่าย ไม่ค่อยพูด แต่มีพรสวรรค์ทางดนตรีที่โดดเด่น เคยร่วมบรรเลงดนตรีสดกับวงดนตรีเพื่อชีวิตชั้นนำของเมืองไทยมาแล้วหลายวง นอกจากฝีมือการเล่นดนตรี น้าเด่นยังมีผลงานเพลงที่เป็นที่รู้จักในหมู่แฟนเพลงเพื่อชีวิต โดยเฉพาะเพลง ‘หลงทาง’ ที่แฟนเพลงยังคงจดจำได้ดี
ในยุคบุกเบิก น้าเด่นได้ก่อตั้งร้านอาหารบ้านกล้วยน้ำว้าขึ้นริมถนนธนะรัชต์ ปากช่อง-เขาใหญ่ ร้านแห่งนี้เปรียบเสมือนจุดรวมพลของเหล่าคนรักดนตรีเพื่อชีวิตและศิลปินจนกลายเป็นหนึ่งในแลนด์มาร์คสำคัญของถนนสายเขาใหญ่มาจนถึงปัจจุบัน
