ข่าวดาราบันเทิง

เพื่อนแก๊งนางฟ้า แห่โพสต์ หลัง “นานา” ได้ประกัน! ลงคลิปกอดลูกอบอุ่น

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 12:45 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 12:45 น.
124
แฟ้มภาพ

เจนสุดา โพสต์ข้อความแซ่บ เรื่องของผู้ใหญ่แต่ลากเด็กทำคอนเทนต์ ด้าน ข้าวโพด สมิทธินันท์ และเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แห่แชร์ไอจีสตอรีเพื่อนแก๊งนางฟ้า

เป็นประเด็นร้อนกับโพสต์ล่าสุดของเจนสุดา ปานโต ในไอจีสตอรี่ @janesuda ซึ่งเปิดเผยเนื้อหาว่า “เรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคนที่เป็นผู้ใหญ่ แล้วลากเอาเด็กออกมาทําคอนเทนต์โพสต์ลงโซเชียลมีเดียให้ดูน่าสงสารมันเป็นการกระทําที่สมควรแล้วหรือไม่”

“ครอบครัวของผู้ที่เสียหายก็มีโมเมนต์มากมายทั้งทุกข์ ทั้งเศร้าทั้งเสียใจ ทั้งหมดหนทางแบบนั้นกับครอบครัวเช่นกัน แต่ไม่เคยเอาลงโพสต์เรียกคะแนนสงสารใดใด ไม่ลากเด็กลงมาปนเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้ เรื่องยังไม่ทันจะจบมันเพิ่งเริ่มต้น หยุดพฤติกรรมแบบนี้เถอะค่ะ หยุดลากเด็กเข้ามาเพื่อให้คนได้มีอารมณ์ร่วม กับคุณเลย เหยื่อรายอื่นๆ เค้าก็มีลูกมีเต้ามีครอบครัวที่น่าเห็นใจเช่นกัน แต่เค้าไม่ทําพฤติกรรมแบบคุณ หรือนี่มันเป็นแค่เกมสําหรับคุณ”

Smittinan CEO
ภาพ IG @khaopod

ต่อมาโพสต์ไอจีของเจนสุดาได้ถูก ข้าวโพด สมิทธินันท์ นักธุรกิจสาว รีโพสต์และได้เขียนข้อความว่า “เรากอดลูกเราและสามีเราร้องไห้มาเป็นเดือนแล้ว ไม่เคยเอาลงโซเชียลเลย”

ขณะที่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ นางเอกสาวคนดังก็รีโพสต์สตอรี่จากไอจีข้าวโพด เช่นกันพร้อมกับใส่อีโมจิตาสื่ออารมณ์ทิ้งท้าย.

เจนี่เทียน
ภาพ IG @janienineeleven

อ่านข่าวบันเทิงประจำวันที่ 5 ธันวาคม 2568

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ณัฐวุฒิปงลังกาสาเหตุเสียชีวิต ข่าว

ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา

15 นาที ที่แล้ว
เสกโลโซ จดหมายจากเรือนจำ บันเทิง

ด่วน! เปิดจดหมาย “พี่เสก” ขอยุติหน้าที่นอกเรือนจำ ปมไม่ให้เกียรติครอบครัว

46 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

เพื่อนแก๊งนางฟ้า แห่โพสต์ หลัง “นานา” ได้ประกัน! ลงคลิปกอดลูกอบอุ่น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33 ข่าว

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ 2025 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อรรถกร ศิริลัทธยากร ดราม่าซีเกมส์ ข่าวการเมือง

อรรถกร รับจบดราม่าซีเกมส์ ปมโปสเตอร์ AI จ่อคุยผู้รับผิดชอบ-ป้ายสปอนเซอร์ปลดแล้ว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
หวยลาวพัฒนา ออกรางวัลประจำงวด 5 ธ.ค. 68 ถ่ายทอดสด 20.00 น. ตรวจสอบประเภทรางวัล 6 ตัวถึง 2 ตัว พร้อมผลสลากพัฒนา 5/45 หวยลาว

ผลหวยลาว 5 ธันวาคม 2568 เตรียมถ่ายทอดสด 2 ทุ่มตรง รู้ผลทุกรางวัลพร้อมกัน

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

สรุปให้ “ไดกิ้น” ปิดงานมีผล 6 ธ.ค. ไม่ใช่เลิกจ้าง เปิดมุมนายจ้าง-พนง.ใครเจ็บสุด?

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดูดวงวันนี้ 5 ธันวาคม 2568 ดูดวง

5 ราศี ห้ามค้ำประกัน! เสี่ยงโดนโกง หนี้งอกไม่รู้ตัว

9 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย ข่าวต่างประเทศ

คดีโหด หญิงอินเดีย ฆ่าเด็ก 4 ศพ อิจฉาหน้าตาดีกว่า ลูกตัวเองมาเห็น โดนฆ่าปิดปากด้วย

14 ชั่วโมง ที่แล้ว
วงการหนังเศร้า &#039;สก็อตต์ ฟินน์&#039; ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน บันเทิง

วงการหนังเศร้า ‘สก็อตต์ ฟินน์’ ดาวรุ่งวัย 27 เสียชีวิตกะทันหัน

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดา เอ็นโดรฟิน แพ้ฝุ่น PM 2.5 เสียงหาย-ติดเชื้อในคอ บันเทิง

ห่วงหนัก ดา เอ็นโดรฟิน เข้ารพ. ด่วน แพ้ฝุ่นพิษ PM 2.5 เสียงแหบ-คอติดเชื้อ จำใจเลื่อนงาน

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

เคสสุดแปลก นักประดาน้ำเปรูตัวบวมฉึ่งนาน 10 ปี หลังดำน้ำพลาด แพทย์ชี้ยังไม่มีทางรักษา

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

22 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 05 ธ.ค. 2568 12:45 น.| อัปเดต: 05 ธ.ค. 2568 12:45 น.
124
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

กลยุทธ์การขายช่วยให้ได้เปรียบในการแข่งขันทางการตลาด

กลยุทธ์เพิ่มยอดขายร้านโชห่วย จากประสบการณ์มิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
ณัฐวุฒิปงลังกาสาเหตุเสียชีวิต

ด่วน! ตร.อายัดศพ “ณัฐวุฒิ ปงลังกา” ดร.ธนกฤต คาใจกรณีเสียชีวิต หลังพบซองปริศนา

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
กลยุทธ์การตั้งราคาอย่างมีประสิทธิภาพมีอะไรบ้าง

ตั้งราคาสินค้าอย่างไรให้กำไรงาม สูตรลับจากมิตรแท้โชห่วย

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
นับถอยหลังกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 33

ล้อกันสนุก ซีเกมส์ 2025 “อวสาน AI” โปรโมตกีฬายังไงให้ดู “ด้อยค่าตัวเอง”

เผยแพร่: 5 ธันวาคม 2568
Back to top button