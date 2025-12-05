เพื่อนแก๊งนางฟ้า แห่โพสต์ หลัง “นานา” ได้ประกัน! ลงคลิปกอดลูกอบอุ่น

เจนสุดา โพสต์ข้อความแซ่บ เรื่องของผู้ใหญ่แต่ลากเด็กทำคอนเทนต์ ด้าน ข้าวโพด สมิทธินันท์ และเจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ แห่แชร์ไอจีสตอรีเพื่อนแก๊งนางฟ้า
เป็นประเด็นร้อนกับโพสต์ล่าสุดของเจนสุดา ปานโต ในไอจีสตอรี่ @janesuda ซึ่งเปิดเผยเนื้อหาว่า “เรื่องอะไรก็ตามที่เกิดขึ้นจากการกระทําของคนที่เป็นผู้ใหญ่ แล้วลากเอาเด็กออกมาทําคอนเทนต์โพสต์ลงโซเชียลมีเดียให้ดูน่าสงสารมันเป็นการกระทําที่สมควรแล้วหรือไม่”
“ครอบครัวของผู้ที่เสียหายก็มีโมเมนต์มากมายทั้งทุกข์ ทั้งเศร้าทั้งเสียใจ ทั้งหมดหนทางแบบนั้นกับครอบครัวเช่นกัน แต่ไม่เคยเอาลงโพสต์เรียกคะแนนสงสารใดใด ไม่ลากเด็กลงมาปนเปื้อนกับสิ่งเหล่านี้ เรื่องยังไม่ทันจะจบมันเพิ่งเริ่มต้น หยุดพฤติกรรมแบบนี้เถอะค่ะ หยุดลากเด็กเข้ามาเพื่อให้คนได้มีอารมณ์ร่วม กับคุณเลย เหยื่อรายอื่นๆ เค้าก็มีลูกมีเต้ามีครอบครัวที่น่าเห็นใจเช่นกัน แต่เค้าไม่ทําพฤติกรรมแบบคุณ หรือนี่มันเป็นแค่เกมสําหรับคุณ”
ต่อมาโพสต์ไอจีของเจนสุดาได้ถูก ข้าวโพด สมิทธินันท์ นักธุรกิจสาว รีโพสต์และได้เขียนข้อความว่า “เรากอดลูกเราและสามีเราร้องไห้มาเป็นเดือนแล้ว ไม่เคยเอาลงโซเชียลเลย”
ขณะที่ เจนี่ เทียนโพธิ์สุวรรณ นางเอกสาวคนดังก็รีโพสต์สตอรี่จากไอจีข้าวโพด เช่นกันพร้อมกับใส่อีโมจิตาสื่ออารมณ์ทิ้งท้าย.
