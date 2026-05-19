“สุชาติ” เอาผิด “ไอซ์ รักชนก” โพสต์บิดเบือน ปั่นกระแสโจมตี ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก
“สุชาติ ชมกลิ่น” ส่งทนายแจ้งความ “ไอซ์ รักชนก” โพสต์บิดเบือน กล่าวหาทุจริต-รับสินบน ยืนยันไม่ใช่การฟ้องปิดปาก
19 พ.ค. 2569 นายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มอบอำนาจให้ทีมทนายความร้องทุกข์กล่าวโทษเพื่อดำเนินคดีอาญากับนางสาวรักชนก หรือ ไอซ์ ศรีนอก สส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาชน และประธานคณะ กมธ.ศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร ต่อพนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ ในปมโพสต์บิดเบือนข้อเท็จจริงและเป็นเท็จ
กรณีกล่าวหาว่า “คนชั่วครองเมือง-รับสินบน” ในข้อหาความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 มาตรา 14 (2) (5) และหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 326 และ 328
จากการตรวจสอบยืนยันว่า พนักงานสอบสวน สน.ทองหล่อ รายงานเหตุสำคัญต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นจนถึงผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ เมื่อวันที่ 18 พ.ค. 2569 เวลา 19.12 น. โดยมี พ.ต.ท.สุทธิพงษ์ แป้นจันทร์ พนักงานสอบสวนผู้รับผิดชอบสำนวน รับคำร้องทุกข์กล่าวโทษตามกฎหมายแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนรวบรวมพยานหลักฐานและสอบปากคำบุคคลที่เกี่ยวข้อง
นายสุชาติ กล่าวว่า ข้อมูลที่โพสต์เป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริง มุ่งโจมตีทางการเมือง สร้างความเสียหาย ยืนยันว่าไม่เคยมีความประพฤติทุจริตหรือพัวพันรับสินบน เป็นอำนาจหน้าที่ของ ป.ป.ช.ตรวจสอบ ตนพ้นตำแหน่งมาหลายปีแล้ว ไม่เคยทุจริตและไม่ใช่คนชั่วเรืองอำนาจ
การโพสต์ยึดโยงข้อมูลเก่าเป็นการจงใจให้เกิดความเสียหายในวงกว้าง ตนใช้สิทธิฟ้องเพื่อปกป้องสิทธิตัวเอง ไม่ใช่ฟ้องปิดปาก พร้อมยืนยันว่าผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญ และได้รับความไว้วางใจจากนายกรัฐมนตรีอนุทิน ชาญวีรกูล ในการบริหารกระทรวง ทส. อย่างต่อเนื่อง
สำหรับประเด็นผลสำรวจโพลของ กกร. ที่ระบุกรมควบคุมมลพิษมีการรับสินบนอันดับ 1 นายสุชาติ กล่าวว่า ได้ชี้แจงไปหมดแล้ว พร้อมตั้งข้อสังเกตว่าการสำรวจจากกลุ่มตัวอย่างเพียง 401 ราย ไม่ครอบคลุมพื้นที่ น่าเชื่อถือได้น้อย อาจมีการใช้คำถามชี้นำ ทำให้ผลไม่ตรงต่อความเป็นจริง ยืนยันว่าตั้งแต่เข้ามาบริหารกระทรวง ทส. เมื่อตุลาคม 2568 ไม่พบการทุจริตรับสินบนของกรมควบคุมมลพิษ และไม่ปกป้องข้าราชการที่ทุจริต
นายสุชาติ ยังกล่าวถึง ไอซ์ รักชนก ว่าควรดำรงตนให้เหมาะสมกับตำแหน่ง สส. ภายใต้กรอบกฎหมายและจริยธรรม อย่าคิดว่านั่งตำแหน่ง ปธ.กมธ.แล้วตรวจสอบย้อนกลับไม่ได้ ย่อมถูกถอดถอนออกจากตำแหน่งได้ด้วยมติเสียงในสภาฯ และตั้งคำถามต่อสาธารณชนว่าสังคมยอมรับได้หรือไม่ที่นำผู้ต้องหาถูกพิพากษาจำคุก 6 ปี ในคดีที่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ มานั่งดำรงตำแหน่ง ปธ.กมธ.ศึกษาจัดทำและติดตามการบริหารงานงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร
ก่อนหน้านี้ นางสาวรักชนก ศรีนอก ตกเป็นจำเลยคดีหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 112 ถูกพิพากษาจำคุก 6 ปี ไม่รอลงอาญา คดีอยู่ระหว่างพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ทั้งยังถูกนายสุชาติฟ้องต่อศาลอาญาเกี่ยวกับปมตึก SKYY9 อยู่ระหว่างนัดสืบพยาน และวันที่ 5 มี.ค. 2569 นายสุชาติยังฟ้องคดีอาญาต่อศาลอาญาตลิ่งชัน กรณีโพสต์กล่าวหาว่ารัฐมนตรีมาจากการโกงการเลือกตั้ง อยู่ระหว่างนัดไต่สวนมูลฟ้องวันที่ 22 มิ.ย.นี้
