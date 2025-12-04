ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ
ศาลพิจารณาให้ประกัน นานา ไรบีนา เป็นวงเงิน 1 ล้านบาท หลังน้องสาวยื่นของประกัน ตั้งเงื่อนไขห้ามออกนอกประเทศ
จากกรณีที่ พ.ต.อ.กริช วรทัต ผกก.4.บก.ปอศ. นำกำลังจับกุม นานา ไรบีนา อายุ 45 ปี ตามหมายจับข้อหาฉ้อโกง และ พ.ร.ก.การกู้ยืมเงิน อันเป็นการฉ้อโกงประชาชน โดยจับกุมได้ที่บ้านพักย่านพระโขนง หลังมีกลุ่มผู้เสียหายหลายรายแจ้งความ กก.4.บก.ปอศ.ให้ดำเนินคดี ตามที่มีรายงานไปก่อนหน้านี้นั้น
ก่อนที่มีรายงานในเวลาต่อมาว่า แนน น้องสาวของนานา ได้เดินทางมายังศาลอาญา พร้อมยื่นหลักทรัพย์เป็นเงินสดจำนวน 1 ล้านบาท เพื่อขอประกันตัวพี่สาวเป็นการชั่วคราวในชั้นฝากขัง ซึ่งขณะนี้คำร้องขอประกันตัวดังกล่าวกำลังอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลว่าจะอนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวหรือไม่นั้น
ล่าสุด ศาลพิจารณาแล้วให้ประกันตัวและปล่อยตัวชั่วคราว มีเงื่อนไขห้ามเดินทางออกนอกประเทศ พร้อมแต่งตั้งผู้ให้คำปรึกษาในคลินิกให้คำปรึกษาด้านจิตสังคมของศาลอาญา เป็นผู้กำกับดูแล
