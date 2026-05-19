ข่าวดาราบันเทิง

ใครกัน? ตุ๊กกี้ เล่านาทีนางเอกดัง ใช้เท้าเขี่ยเรียกใส่รองเท้า ทิ้งคำใบ้เพียบ

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 15:04 น.
56
ตุ๊กกี้เจอนางเอกดังใช้เท้าเขี่ยให้ใส่รองเท้าให้

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เล่าประสบการณ์สมัยเป็นคอสตูม เจอนางเอกดังใช้เท้าเขี่ยให้ใส่รองเท้าให้ ก่อนตกใจเดินหนี ถูกหัวหน้าเรียกตัวตำหนิ เผยเป็นบทเรียนสอนใจ

ประเด็นร้อนที่ทำเอาหลายคนถึงกับหูผึ่งคงหนีไม่พ้น กรณี ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ หรือ ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน เปิดใจผ่านรายการซุป’ตาร์ พาตะลุย ที่มี นิกกี้ ณฉัตร เป็นพิธีกร เล่าเรื่องราวความหลังสมัยที่เธอยังเป็นเพียงทีมงานฝ่ายเสื้อผ้า (คอสตูม) ก่อนจะโด่งดังเป็นพลุแตก โดยเฉพาะวีรกรรมสุดอึ้งของนางเอกดังท่านหนึ่งที่เคยทำพฤติกรรมไม่น่ารักใส่จนเธอจำฝังใจ

ตุ๊กกี้ เล่าย้อนเหตุการณ์ว่า ในยุคที่เธอยังเป็นทีมงานเบื้องหลังเคยเจอศิลปินดาราหลายรูปแบบ แต่เหตุการณ์ที่ทำเอาตกใจที่สุดคือตอนที่เจอกับนางเอกที่ดังที่สุดแห่งยุค เอาเท้าเขี่ยและสั่งให้ตุ๊กกี้ใส่รองเท้าให้ ด้วยความตกใจและไม่ทันตั้งตัว ตุ๊กกี้จึงอุทานออกมาด้วยความงงและเดินหนีไป

หลังจากนั้นไม่นาน ตุ๊กกี้ถูกหัวหน้าเรียกตัวไปตำหนิ โดยถูกมองว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่การบริการ เธอเผยความรู้สึกตอนนั้นว่า เธอไม่คุ้นชินกับการที่ต้องมาใส่รองเท้าให้ดารา ตอนแรกเธอแอบคิดว่าชุดของนางเอกอาจจะคับจนก้มไม่ได้ แต่พอสังเกตดูก็พบว่าอีกฝ่ายสามารถงอตัวได้ตามปกติ เพียงแต่อาจจะเคยชินกับการที่มีคนคอยให้บริการใส่รองเท้าให้มาโดยตลอด

จากนั้น ตุ๊กกี้โด่งดังจนกลายเป็นดาราตลกแถวหน้าของเมืองไทย และได้มีโอกาสกลับมาเจอกับนางเอกคนนี้อีกครั้ง แถมฝั่งนางเอกยังเป็นคนมานั่งสัมภาษณ์ตนด้วยตัวเอง โดยที่อีกฝ่ายจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลย และที่พีคไปกว่านั้นคือปัจจุบันลูกสาวของนางเอกคนดังกล่าวรักตุ๊กกี้มาก ๆ

เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ตุ๊กกี้สัญญากับตัวเองเลยว่า หากวันหนึ่งตัวเธอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา เธอจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครเด็ดขาด

ปัจจุบัน ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ผันตัวออกมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัว หลังจากร่วมงานกับสังกัดเดิมมาอย่างยาวนาน ฝั่งผู้ใหญ่ก็ไฟเขียวให้เธอได้ออกมาพิสูจน์ฝีมือและรับงานได้อย่างอิสระ แต่ก็ยังคงมีผลงานกับทางค่ายเดิมอยู่เช่นกัน แถมตอนนี้เจ้าตัวยังเดินหน้าเปิดค่ายมวยเพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทยอีกด้วย

ตุ๊กกี้ เล่าวีรกรรมนางเอกเอาเท้าเขี่ยสั่งใส่รองเท้าให้
ภาพจาก Youtube : AMARINTV : อมรินทร์ทีวี

 

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม? เศรษฐกิจ

ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?

11 นาที ที่แล้ว
ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026 ข่าวกีฬา

ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026

21 นาที ที่แล้ว
ข่าว

ยืนยันพบศพ “น้องโรส” หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์

27 นาที ที่แล้ว
ตุ๊กกี้เจอนางเอกดังใช้เท้าเขี่ยให้ใส่รองเท้าให้ บันเทิง

ใครกัน? ตุ๊กกี้ เล่านาทีนางเอกดัง ใช้เท้าเขี่ยเรียกใส่รองเท้า ทิ้งคำใบ้เพียบ

37 นาที ที่แล้ว
ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง ข่าว

ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง

50 นาที ที่แล้ว
ด่วน! ตำรวจสอบสวนกลาง คุมตัว &quot;หมอดูแก้กรรม&quot; จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้ ข่าวอาชญากรรม

ด่วน! คุมตัว “หมอดูแก้กรรม” จ.ลำพูน คดีล่วงละเมิด เตรียมแถลงข่าวพรุ่งนี้

56 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ที่ประชุม ครม. ไฟเขียว หั่นฟรีวีซ่า กลับไปใช้มาตรการเดิม ปรับเหลือ 30 วัน

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ครม. มีมติอนุมัติ 16 ต.ค. 69 เป็นวันหยุดพิเศษใน กทม. ข่าว

เคาะแล้ว! วันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 เฉพาะกทม.พร้อมสั่ง WFH 3 สั่ง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ทีมชัชชาติ&quot; เหมาบิลบอร์ด เปิดตัวแคมเปญ &quot;กรุงเทพฯ ทำงาน!&quot; หลังลาออกผู้ว่าฯ ข่าวการเมือง

“ทีมชัชชาติ” เหมาบิลบอร์ด เปิดตัวแคมเปญ “กรุงเทพฯ ทำงาน!” หลังลาออกผู้ว่าฯ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สีหศักดิ์” เตรียมคุยกับเขมร ใต้กรอบอนุสัญญา UNCLOS หลังยกเลิก MOU44

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด ศึกวันกรรชัย &quot;บุญมี&quot; ปะทะ &quot;สไนล์&quot; ดวลเดือดเย็นวันที่ 19 พ.ค. 69 ข่าว

ถ่ายทอดสด ศึกวันกรรชัย “บุญมี” ปะทะ “สไนล์” ดวลเดือดคืนนี้ 19 พ.ค. 69

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดีไซเนอร์ชาวกัมพูชาเฉิดฉายพรมแดงเมืองคานส์ 2026 ข่าวต่างประเทศ

อึ้งทั้งงาน ซุปตาร์เขมรเฉิดฉายเมืองคานส์ ไหว้ทักทาย หวังชูวัฒนธรรมสู่เวทีสากล

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สุชาติ&quot; เอาผิด &quot;ไอซ์ รักชนก&quot; โพสต์บิดเบือน ปั่นกระแสโจมตี ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก ข่าวการเมือง

“สุชาติ” เอาผิด “ไอซ์ รักชนก” โพสต์บิดเบือน ปั่นกระแสโจมตี ยันไม่ได้ฟ้องปิดปาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ด่วน! ครม. ไฟเขียว ไทยช่วยไทยพลัส เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้ เศรษฐกิจ

ด่วน! ครม. ไฟเขียว ไทยช่วยไทยพลัส เช็กเงื่อนไข-คุณสมบัติ ก่อนลงทะเบียน 25 พ.ค.นี้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ไอซ์” โพสต์เดือดถึง “คนถ่อย” ถามที่สาธารณะยังกร่างนี้ ลับหลังจะขนาดไหน?

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

รฟท. แถลงเหตุรถไฟเฉี่ยวชนคน เป็นความประมาทของผู้ได้รับบาดเจ็บเอง

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“สุชาติ” ไหว้ขอโทษ เดินชนไหล่นักข่าว เคืองถูกจี้หลายคำถาม ฮึ่ม “มึงรู้จักกูน้อยไป”

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร ข่าวต่างประเทศ

ชากีราชนะคดีภาษี ศาลสูงสเปนสั่งคืนเงินกว่า 60 ล้านยูโร หลังสู้คดีมานานกว่า 8 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
นิติเวช ยืนยันชื่อเหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ ข่าว

นิติเวช ยืนยันอัตลักษณ์เหยื่อ รถไฟชนรถเมล์ แล้ว 4 ร่าง เร่งตามหาญาติอีก 1 ศพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวประชาสัมพันธ์

เปิดใจ “GrabRanger” กลุ่มไรเดอร์จิตอาสา เจ้าของฉายา “ฮีโร่แห่งท้องถนน”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอยงยันอีโบลาไม่ระบาดใหญ่ทั่วโลก ชี้ความรุนแรงของโรคเป็นข้อจำกัดสำคัญ ข่าว

อีโบลาระบาดถึงไทยไหม? หมอยงตอบชัด เหมือนหรือต่างจากโควิด เตือนอย่าวิตก

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“พริษฐ์” นั่งเก้าอี้ประธานวิปฝ่ายค้าน ไร้ชื่อคนจากพรรคเสรีรวมไทย-ไทยพรรคดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร &#039;สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก&#039; ข่าว

ช็อก! ข้าวหมูแดง ย้อมสีชมพูบานเย็น ชาวเน็ตแซวผิดสูตร ‘สงสัยเจ้าของร้านมีความรัก’

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ ใบเฟิร์น พิมพ์ชนก ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว ทราย สก๊อต บันเทิง

ชาวเน็ตจีนวิจารณ์ “ใบเฟิร์น” ปมกดไลก์โพสต์ดราม่าครอบครัว “ทราย สก๊อต”

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ &quot;สันติ ภิรมย์ภักดี&quot; ทายาท บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์ ข่าว

ประวัติ “สันติ ภิรมย์ภักดี” ทายาทผู้ก่อตั้ง บุญรอดบริวเวอรี่ รุ่นที่ 3 แห่งอาณาจักรสิงห์

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 15:02 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 15:04 น.
56
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค.69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?

ครม. เคาะวันหยุดพิเศษ 16 ต.ค. 69 พนักงานเอกชนได้หยุดไหม?

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026

ประกาศแล้ว! รายชื่อนักวอลเลย์บอล สาวไทย 30 คน เตรียมลุยศึก VNL 2026

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569

ยืนยันพบศพ “น้องโรส” หลังสมาร์ทวอช ส่งสัญญาณแจ้งเตือนเหตุรถไฟชนรถเมล์

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง

ลูกค้าอึ้ง! สั่งอาหารผ่านแอปฯ 150 บาท ได้มาแค่ก้นถุง โทรหาร้านเจอตอกกลับแรง

เผยแพร่: 19 พฤษภาคม 2569
Back to top button