ใครกัน? ตุ๊กกี้ เล่านาทีนางเอกดัง ใช้เท้าเขี่ยเรียกใส่รองเท้า ทิ้งคำใบ้เพียบ

ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ เล่าประสบการณ์สมัยเป็นคอสตูม เจอนางเอกดังใช้เท้าเขี่ยให้ใส่รองเท้าให้ ก่อนตกใจเดินหนี ถูกหัวหน้าเรียกตัวตำหนิ เผยเป็นบทเรียนสอนใจ
ประเด็นร้อนที่ทำเอาหลายคนถึงกับหูผึ่งคงหนีไม่พ้น กรณี ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ หรือ ตุ๊กกี้ ชิงร้อยชิงล้าน เปิดใจผ่านรายการซุป’ตาร์ พาตะลุย ที่มี นิกกี้ ณฉัตร เป็นพิธีกร เล่าเรื่องราวความหลังสมัยที่เธอยังเป็นเพียงทีมงานฝ่ายเสื้อผ้า (คอสตูม) ก่อนจะโด่งดังเป็นพลุแตก โดยเฉพาะวีรกรรมสุดอึ้งของนางเอกดังท่านหนึ่งที่เคยทำพฤติกรรมไม่น่ารักใส่จนเธอจำฝังใจ
ตุ๊กกี้ เล่าย้อนเหตุการณ์ว่า ในยุคที่เธอยังเป็นทีมงานเบื้องหลังเคยเจอศิลปินดาราหลายรูปแบบ แต่เหตุการณ์ที่ทำเอาตกใจที่สุดคือตอนที่เจอกับนางเอกที่ดังที่สุดแห่งยุค เอาเท้าเขี่ยและสั่งให้ตุ๊กกี้ใส่รองเท้าให้ ด้วยความตกใจและไม่ทันตั้งตัว ตุ๊กกี้จึงอุทานออกมาด้วยความงงและเดินหนีไป
หลังจากนั้นไม่นาน ตุ๊กกี้ถูกหัวหน้าเรียกตัวไปตำหนิ โดยถูกมองว่าเป็นการบกพร่องต่อหน้าที่การบริการ เธอเผยความรู้สึกตอนนั้นว่า เธอไม่คุ้นชินกับการที่ต้องมาใส่รองเท้าให้ดารา ตอนแรกเธอแอบคิดว่าชุดของนางเอกอาจจะคับจนก้มไม่ได้ แต่พอสังเกตดูก็พบว่าอีกฝ่ายสามารถงอตัวได้ตามปกติ เพียงแต่อาจจะเคยชินกับการที่มีคนคอยให้บริการใส่รองเท้าให้มาโดยตลอด
จากนั้น ตุ๊กกี้โด่งดังจนกลายเป็นดาราตลกแถวหน้าของเมืองไทย และได้มีโอกาสกลับมาเจอกับนางเอกคนนี้อีกครั้ง แถมฝั่งนางเอกยังเป็นคนมานั่งสัมภาษณ์ตนด้วยตัวเอง โดยที่อีกฝ่ายจำเรื่องราวในอดีตไม่ได้เลย และที่พีคไปกว่านั้นคือปัจจุบันลูกสาวของนางเอกคนดังกล่าวรักตุ๊กกี้มาก ๆ
เหตุการณ์ในครั้งนั้นถือเป็นบทเรียนสำคัญที่ทำให้ตุ๊กกี้สัญญากับตัวเองเลยว่า หากวันหนึ่งตัวเธอมีชื่อเสียงโด่งดังขึ้นมา เธอจะไม่ทำพฤติกรรมแบบนี้กับใครเด็ดขาด
ปัจจุบัน ตุ๊กกี้ สุดารัตน์ ผันตัวออกมาเป็นนักแสดงอิสระเต็มตัว หลังจากร่วมงานกับสังกัดเดิมมาอย่างยาวนาน ฝั่งผู้ใหญ่ก็ไฟเขียวให้เธอได้ออกมาพิสูจน์ฝีมือและรับงานได้อย่างอิสระ แต่ก็ยังคงมีผลงานกับทางค่ายเดิมอยู่เช่นกัน แถมตอนนี้เจ้าตัวยังเดินหน้าเปิดค่ายมวยเพื่อสนับสนุนเด็ก ๆ ที่ชื่นชอบศิลปะมวยไทยอีกด้วย
