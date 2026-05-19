Meta เดินหน้าปลดพนักงานอีก 8,000 ตำแหน่ง เปลี่ยนผ่านสู่ ยุค AI
Meta จ่อปลดพนักงาน 8,000 ตำแหน่ง เร่งงบลงทุน AI 1.45 แสนล้านเหรียญ พนักงานโวยเครื่องมือ MCI ละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อฝึก AI มาแทนที่คน
หลังผ่านพ้นปีแห่งประสิทธิภาพ (Year of Efficiency) เมื่อช่วงปี 2023 มาได้ไม่นาน ดูเหมือนว่าพนักงาน Meta จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเดิม เมื่อบริษัทเตรียมประกาศลดจำนวนพนักงานลงอีกราว 10% หรือประมาณ 8,000 ตำแหน่งในสัปดาห์นี้ พร้อมระงับการจ้างงานใหม่เพิ่มอีกกว่า 6,000 ตำแหน่ง โดยไม่มีคำแถลงขอโทษหรือแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการจาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เหมือนเช่นครั้งก่อน
จากเดิมที่ยอมรับความผิดพลาดในการจ้างงานเกินขนาด สู่การเน้นย้ำถึง “ประสิทธิภาพ” และการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการลงทุนใน AI ที่สูงถึง 145,000 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจาก 8,000 ตำแหน่งที่จะปลดสัปดาห์นี้ Meta ได้ทยอยลดพนักงานหน่วย Reality Labs และทีมตรวจสอบเนื้อหามาเป็นระยะ พนักงานปัจจุบันกำลังเผชิญสภาวะเครียดจัด เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปลดรอบใหม่ตามมาอีกในเดือนสิงหาคมและช่วงปลายปี
ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการปลดพนักงานและภัยคุกคามจาก AI ถูกใช้เป็นอาวุธในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานเร่งสร้างผลงานภายใต้ความกดดัน
ความขัดแย้งพุ่งสูงขึ้นเมื่อ Meta เปิดตัวโครงการ “Model Capability Initiative” (MCI) ซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่องมือติดตามพฤติกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลการพิมพ์และเคลื่อนไหวของเมาส์ไปฝึกฝน AI พนักงานจำนวนมากมองว่าโครงการนี้เป็นการเอาเปรียบและละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง โดยไม่มีการขอความยินยอม
พนักงานได้รวมตัวกันยื่นคำร้องเรียกร้องให้ยุติโครงการดังกล่าว โดยมองว่าไม่ควรเป็นเรื่องปกติที่บริษัทจะนำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปใช้ฝึกเอเจนต์ดิจิทัลเพื่อมาแทนที่ตัวพวกเขาเองในอนาคต
ข้อมูลจากเครือข่ายวิชาชีพ Blind ระบุว่า คะแนนความพึงพอใจและวัฒนธรรมองค์กรของ Meta ลดลงอย่างน่าตกใจ โดยรั้งท้ายเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่เทคอย่าง Google หรือ Amazon ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่นักลงทุนพึงพอใจกับแผนการลดต้นทุนและหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น แต่ “หัวใจ” ของบริษัทอย่างพนักงานกลับกำลังหมดไฟและขาดความเชื่อมั่นต่อทิศทางที่ซักเคอร์เบิร์กกำลังมุ่งไป
อ้างอิงจาก : cnbc
