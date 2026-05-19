ข่าวข่าวต่างประเทศ

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 15:51 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 15:52 น.
Meta เดินหน้าปลดพนักงานอีก 8,000 ตำแหน่ง เปลี่ยนผ่านสู่ ยุค AI
ภาพจาก : businesstimes

Meta จ่อปลดพนักงาน 8,000 ตำแหน่ง เร่งงบลงทุน AI 1.45 แสนล้านเหรียญ พนักงานโวยเครื่องมือ MCI ละเมิดความเป็นส่วนตัวเพื่อฝึก AI มาแทนที่คน

หลังผ่านพ้นปีแห่งประสิทธิภาพ (Year of Efficiency) เมื่อช่วงปี 2023 มาได้ไม่นาน ดูเหมือนว่าพนักงาน Meta จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่หนักหนาสาหัสยิ่งกว่าเดิม เมื่อบริษัทเตรียมประกาศลดจำนวนพนักงานลงอีกราว 10% หรือประมาณ 8,000 ตำแหน่งในสัปดาห์นี้ พร้อมระงับการจ้างงานใหม่เพิ่มอีกกว่า 6,000 ตำแหน่ง โดยไม่มีคำแถลงขอโทษหรือแสดงความเสียใจอย่างเป็นทางการจาก มาร์ก ซักเคอร์เบิร์ก เหมือนเช่นครั้งก่อน

จากเดิมที่ยอมรับความผิดพลาดในการจ้างงานเกินขนาด สู่การเน้นย้ำถึง “ประสิทธิภาพ” และการปรับโครงสร้างเพื่อรองรับการลงทุนใน AI ที่สูงถึง 145,000 ล้านดอลลาร์ นอกเหนือจาก 8,000 ตำแหน่งที่จะปลดสัปดาห์นี้ Meta ได้ทยอยลดพนักงานหน่วย Reality Labs และทีมตรวจสอบเนื้อหามาเป็นระยะ พนักงานปัจจุบันกำลังเผชิญสภาวะเครียดจัด เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าจะมีการปลดรอบใหม่ตามมาอีกในเดือนสิงหาคมและช่วงปลายปี

ผู้เชี่ยวชาญมองว่าการปลดพนักงานและภัยคุกคามจาก AI ถูกใช้เป็นอาวุธในการปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กร เพื่อให้พนักงานเร่งสร้างผลงานภายใต้ความกดดัน

ความขัดแย้งพุ่งสูงขึ้นเมื่อ Meta เปิดตัวโครงการ “Model Capability Initiative” (MCI) ซึ่งเป็นการติดตั้งเครื่องมือติดตามพฤติกรรมผ่านคอมพิวเตอร์ เพื่อนำข้อมูลการพิมพ์และเคลื่อนไหวของเมาส์ไปฝึกฝน AI พนักงานจำนวนมากมองว่าโครงการนี้เป็นการเอาเปรียบและละเมิดความเป็นส่วนตัวอย่างร้ายแรง โดยไม่มีการขอความยินยอม

พนักงานได้รวมตัวกันยื่นคำร้องเรียกร้องให้ยุติโครงการดังกล่าว โดยมองว่าไม่ควรเป็นเรื่องปกติที่บริษัทจะนำข้อมูลส่วนตัวของพนักงานไปใช้ฝึกเอเจนต์ดิจิทัลเพื่อมาแทนที่ตัวพวกเขาเองในอนาคต

ข้อมูลจากเครือข่ายวิชาชีพ Blind ระบุว่า คะแนนความพึงพอใจและวัฒนธรรมองค์กรของ Meta ลดลงอย่างน่าตกใจ โดยรั้งท้ายเมื่อเทียบกับยักษ์ใหญ่เทคอย่าง Google หรือ Amazon ซึ่งสะท้อนให้เห็นว่าในขณะที่นักลงทุนพึงพอใจกับแผนการลดต้นทุนและหุ้นที่พุ่งสูงขึ้น แต่ “หัวใจ” ของบริษัทอย่างพนักงานกลับกำลังหมดไฟและขาดความเชื่อมั่นต่อทิศทางที่ซักเคอร์เบิร์กกำลังมุ่งไป

อ้างอิงจาก : cnbc

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

