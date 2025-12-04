ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น
ตำรวจ ปอศ. เผยเส้นทางการเงินคดี “นานา” ยังไม่โยงถึง “เวย์ ไทเทเนียม” แต่เตรียมเรียกสอบปากคำ ยันสถานะหย่าไม่มีผลทางกฎหมาย
4 ธันวาคม 2568 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าคดี นางไรบีนา อินทชัย หรือ “นานา ไรบีนา” อายุ 44 ปี ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ว่าหลังจากได้ดำเนินการสอบปากคำผู้ต้องหาไปเมื่อวานนี้ โดยมีทนายความร่วมรับฟัง
เบื้องต้น นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และขอเวลาจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำให้การในภายหลัง พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินการนำตัวส่งฝากขังยังศาลอาญาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ด้าน พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. กล่าวถึงประเด็นเอกสารหลักฐานว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบหลักฐานการโอนเงินที่มีการดัดแปลงแก้ไข หรือสลิปปลอม ซึ่งถูกนำไปใช้อ้างกับผู้เสียหายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการลงทุน นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติเกี่ยวกับเอกสารการโอนหุ้นร้านตัดผม ที่มีการทำสัญญาโอนหุ้นแต่ตัวหุ้นที่นำมาแสดงกลับไม่ใช่ของนางไรบีนา ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้
สำหรับประเด็นความเกี่ยวข้องของ “เวย์ ไทเทเนียม” หรือ นายปริญญา อินทชัย สามีของนานานั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานเชิญตัวมาให้ปากคำ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ โดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงตัวนายปริญญา
อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ไม่ว่าจะหย่าร้างกันแล้วหรือไม่ จะไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใด หากตรวจสอบพบพยานหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิด ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
ด้านเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึด Ledger Nano X หรือเครื่องเก็บเงินดิจิทัล (Hardware Wallet) มาตรวจสอบ โดยอยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญและคนใกล้ชิดมาเปิดดูข้อมูลภายใน หากพบว่าทรัพย์สินดิจิทัลข้างในเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะต้องถูกอายัดทันที แม้ นานา จะอ้างว่าเป็นของผู้อื่นก็ตาม
พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ อธิบายข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่า คดีนี้ยังไม่เข้าข่ายข้อหาฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากพฤติการณ์เป็นการเจาะจงหลอกลวงกลุ่มเพื่อนและคนรู้จัก ไม่ได้มีการโฆษณาประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบ แต่พฤติกรรมดังกล่าวครบองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด
- ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ
- หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”
ติดตาม The Thaiger บน Google News: