ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 17:21 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 18:28 น.
75
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก "เวย์" สอบปากคำคดี "นานา" พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

ตำรวจ ปอศ. เผยเส้นทางการเงินคดี “นานา” ยังไม่โยงถึง “เวย์ ไทเทเนียม” แต่เตรียมเรียกสอบปากคำ ยันสถานะหย่าไม่มีผลทางกฎหมาย

4 ธันวาคม 2568 ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง (บช.ก.) พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ จารุปรัชญ์ ผู้บังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจ (ผบก.ปอศ.) เปิดเผยความคืบหน้าคดี นางไรบีนา อินทชัย หรือ “นานา ไรบีนา” อายุ 44 ปี ในข้อหาฉ้อโกงประชาชน ว่าหลังจากได้ดำเนินการสอบปากคำผู้ต้องหาไปเมื่อวานนี้ โดยมีทนายความร่วมรับฟัง

เบื้องต้น นานา ไรบีนา ยังคงให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา และขอเวลาจัดเตรียมเอกสารหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อประกอบคำให้การในภายหลัง พนักงานสอบสวนจึงได้ดำเนินการนำตัวส่งฝากขังยังศาลอาญาเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

ด้าน พ.ต.อ.นิตติโชติ เพ็ญจำรัส รอง ผบก.ปอศ. กล่าวถึงประเด็นเอกสารหลักฐานว่า จากการตรวจสอบเบื้องต้นพบหลักฐานการโอนเงินที่มีการดัดแปลงแก้ไข หรือสลิปปลอม ซึ่งถูกนำไปใช้อ้างกับผู้เสียหายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือในการลงทุน นอกจากนี้ ยังพบความผิดปกติเกี่ยวกับเอกสารการโอนหุ้นร้านตัดผม ที่มีการทำสัญญาโอนหุ้นแต่ตัวหุ้นที่นำมาแสดงกลับไม่ใช่ของนางไรบีนา ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงในส่วนนี้

สำหรับประเด็นความเกี่ยวข้องของ “เวย์ ไทเทเนียม” หรือ นายปริญญา อินทชัย สามีของนานานั้น ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการประสานเชิญตัวมาให้ปากคำ เพื่อสอบถามข้อเท็จจริงว่ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดหรือไม่ โดยเบื้องต้นจากการตรวจสอบเส้นทางการเงิน ยังไม่พบความเชื่อมโยงไปถึงตัวนายปริญญา

อย่างไรก็ตาม เจ้าหน้าที่ยืนยันว่าสถานะความสัมพันธ์ของทั้งคู่ ไม่ว่าจะหย่าร้างกันแล้วหรือไม่ จะไม่มีผลต่อการดำเนินคดีแต่อย่างใด หากตรวจสอบพบพยานหลักฐานว่ามีส่วนร่วมในการกระทำผิด ก็จะต้องถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

ด้านเจ้าหน้าที่ได้ทำการตรวจยึด Ledger Nano X หรือเครื่องเก็บเงินดิจิทัล (Hardware Wallet) มาตรวจสอบ โดยอยู่ระหว่างประสานผู้เชี่ยวชาญและคนใกล้ชิดมาเปิดดูข้อมูลภายใน หากพบว่าทรัพย์สินดิจิทัลข้างในเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดจะต้องถูกอายัดทันที แม้ นานา จะอ้างว่าเป็นของผู้อื่นก็ตาม

พล.ต.ต.ทัศน์ภูมิ อธิบายข้อกฎหมายเพิ่มเติมว่า คดีนี้ยังไม่เข้าข่ายข้อหาฉ้อโกงประชาชน เนื่องจากพฤติการณ์เป็นการเจาะจงหลอกลวงกลุ่มเพื่อนและคนรู้จัก ไม่ได้มีการโฆษณาประกาศให้บุคคลทั่วไปทราบ แต่พฤติกรรมดังกล่าวครบองค์ประกอบความผิดตาม พ.ร.ก.การกู้ยืมเงินที่เป็นการฉ้อโกงประชาชน

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวกีฬา

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

28 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

45 นาที ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

53 นาที ที่แล้ว
ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก &quot;เวย์&quot; สอบปากคำคดี &quot;นานา&quot; พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น ข่าว

ตำรวจ ปอศ.จ่อเรียก “เวย์” สอบปากคำคดี “นานา” พบแก้สลิป-มั่วเอกสารหุ้น

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล เศรษฐกิจ

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ ข่าว

ทักษิณ โดดขึ้นเวที ควงไมค์ร้องเพลงใจสั่งมา ประกบ เสก โลโซ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
วิธีใช้ StopNCII.org ลบรูปหลุดได้ด้วยตนเอง ข่าว

วิธีใช้ StopNCII แจ้งลบรูปหลุดทุกแพลตฟอร์ม ไม่ต้องอัปไฟล์จริง ปลอดภัย 100%

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

เพจ “ซีเกมส์ 2025” โพสต์ชี้แจง ‘ข้อมูลคลาดเคลื่อน’ ยันเร่งตรวจสอบเพื่อสื่อสารที่แม่นยำมากขึ้น

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน เจน สุดา เจ็บหนักสุด บันเทิง

เปิดยอดเงิน แก๊งนางฟ้า โดน นานา หลอกยืมเงิน-ลวงลงทุน ช็อก! เจนสุดา เจ็บหนักสุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก ข่าวการเมือง

สว.พิบูลอัฑฒ์ ขอโทษกู้ภัย ยอมรับปากไวกล่าวหา ขี่เจ็ตสกีเล่น ทำคลื่นซัดกระจกแตก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
แม่น้องแพดเม่ ยืนยันจับมือแน่นแล้วแต่ต้านกระแสน้ำไม่ไหว ข่าว

แม่น้องเพดเม่ ใจสลาย เล่าเรื่องวันเรือคว่ำ ยันไม่เคยปล่อยมือลูก แต่น้ำซัดแรง-ชูชีพหลุด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โรงเรียนดังเมืองแพร่ออกประกาศไฟเขียวให้ใส่กางเกงวอร์ม-เสื้อกันหนาวได้แต่ต้อง &quot;โทนสีสุภาพ&quot; ชาวเน็ตเสียงแตกหวั่นกลายเป็นการสร้างภาระใหม่ ข่าว

รร.ดังแพร่ ประกาศ ยอมให้ใส่เสื้อหนาว แต่บังคับ “โทนสีสุภาพ” ชาวเน็ตซัด เพิ่มภาระ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น &quot;ยังพูดตอนนี้ไม่ได้&quot; บันเทิง

หนุ่ม กรรชัย สายตรงหา เวย์ ถามเหตุผลไม่มาเยี่ยม นานา เจ้าตัวลั่น “ยังพูดตอนนี้ไม่ได้”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

ด่วน! ศาลให้ประกัน “นานา ไรบีนา” วงเงิน 1 ล้านบาท ห้ามออกนอกประเทศ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

‘แนน’ น้องสาว ‘นานา ไรบีนา’ หอบเงินสด 1 ล้านบาท ยื่นขอประกันตัวพี่สาว

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เดท สเรย์เนียต Miss Charm Cambodia 2025 ใช้สโลแกนไทย บันเทิง

ทัวร์ลงยับ มิสชาร์มกัมพูชา เคลมสโลแกนไทย เมืองแห่งรอยยิ้ม บนเวทีโลก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่ม กรรชัย เปิดหลักฐาน นานา ไรบีนา ปลอมแปลงสลิปโอนเงิน? หวังตบตาผู้เสียหาย

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เพลง

Spotify Wrapped 2025 เช็ก ‘อายุรสนิยมเพลง’ แข่งขันอันดับแฟนพันธุ์แท้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&#039;ข้าวโพด&#039; ฝากถึง &#039;นานา ไรบีนา&#039; กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก บันเทิง

‘ข้าวโพด’ ฝากถึง ‘นานา ไรบีนา’ กลางโหนกระแส ให้ยอมรับความจริง อย่าโกหกอีก

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีนานาเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนยังไม่เข้าข่ายตามกฎหมาย ข่าวอาชญากรรม

คดี “นานา” ยังไม่เข้าข่าย ฉ้อโกงประชาชน เส้นเงินไม่ถึง “เวย์” แม้หย่าก็ไม่มีผล

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวกีฬา

ดร.ก้องศักด รับงบจัดซีเกมส์ปีนี้น้อยกว่ากัมพูชา มั่นใจจัดไม่แพ้ชาติใดแน่นอน

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางชีวิต เวย์ ไทเทเนียม เป็นลูกครึ่งไหม บันเทิง

เวย์ ไทเทเนี่ยม เป็นลูกครึ่งไหม สำเนียงอังกฤษดีมาก แร็ปก็เก่ง

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อิสราเอลยืนยัน รับร่างตัวประกันชาวไทยในฉนวนกาซา ศพสุดท้าย

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี นักพากย์ระดับตำนานผู้สร้างเสียงซูเนโอะในโดราเอมอน บันเทิง

ประวัติ น้าตุ๊ก อรุณี ตำนานเสียง “ซูเนโอะ-โคนัน” เสียชีวิตแล้วในวัย 69 ปี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดยอดดอกเบี้ย &#039;นานา ไรบีนา&#039; โอนให้ &#039;ข้าวโพด สมิทธินันนท์&#039; ก่อนโดนรวบ บันเทิง

เปิดยอดดอกเบี้ย ‘นานา ไรบีนา’ โอนให้ ‘ข้าวโพด สมิทธินันนท์’ ก่อนโดนรวบ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 ธ.ค. 2568 17:21 น.| อัปเดต: 04 ธ.ค. 2568 18:28 น.
75
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แมนยู พบ เวสต์แฮม ดูบอลสด ฟุตบอลพรีเมียร์ลีก 2025/26 วันที่ 4 ธ.ค. 68

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ถ่ายทอดสด แบมแบม-มาร์ค-เตนล์ งาน Spotify Wrapped Live Thailand 2025 วันนี้!

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568

ออแกไนซ์จอ LED ซีเกมส์ 2025 โพสต์ยกเลิกสัญญากับฝ่ายจัดฯ หลังไม่ได้ค่าจ้าง-สัญญาไม่ชัดเจน

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงานรวม เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

ไดกิ้น งัดไม้แข็ง ปิดงานงดจ้าง สหภาพแรงงาน เจรจายอดโบนัสไม่เป็นผล

เผยแพร่: 4 ธันวาคม 2568
Back to top button