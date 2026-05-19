อึ้งทั้งงาน ซุปตาร์เขมรเฉิดฉายเมืองคานส์ ไหว้ทักทาย หวังชูวัฒนธรรมสู่เวทีสากล
ส่องลุคแฟชั่นดีไซเนอร์กัมพูชา สวมชุดชุดชัยชนะของพระวิษณุแผลงศร ไหว้ทักทายกล้อง หวังถ่ายทอดวัฒนธรรมและศรัทธาเขมรสู่สายตาชาวโลก
สร้างสีสันให้กับเทศกาลภาพยนตร์เมืองคานส์ ครั้งที่ 79 ประจำปี 2026 ณ ประเทศฝรั่งเศส ได้อย่างดี กรณี Oliva Kong แฟชั่นดีไซเนอร์ชาวกัมพูชาปรากฏตัวบนพรมแดง หนึ่งในอีเวนต์ทางวัฒนธรรมและแฟชั่นที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งปี
ดีไซเนอร์คนดังเผยคลิปวิดีโอขณะเดินอวดโฉมในชุดสุดวิจิตร พร้อมเปิดเผยถึงความรู้สึกและความตั้งใจในการออกแบบชุดนี้ว่า เป็นสิ่งที่เขาตั้งใจนำเสนอ โดยชุดดังกล่าวมีชื่อว่า “ชัยชนะของพระวิษณุแผลงศร” เจ้าตัวกล่าวถึงความหมายอันด้วยความภาคภูมิใจว่า “สำหรับเขาแล้วชุดนี้ไม่ใช้แค่ชุดที่สวมใส่ แต่เป็นเสมือนสัญลักษณ์ของชัยชนะ ตัวแทนพลังแห่งความศรัทธา และแสงสว่างแห่งวัฒนธรรมเขมรที่เขาต้องการสะท้อนให้โลกได้เห็นบนเวทีระดับสากล
แม้การเดินทางและเบื้องหลังของการสร้างสรรค์ผลงานชุดนี้จะยากลำบากและมีอุปสรรคมากมาย แต่เมื่อได้เห็นชุดนี้ปรากฏตัวบนพรมแดงเมืองคานส์แล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างคุ้มค่าจริง ๆ”
สำหรับลุคที่ปรากฏบนพรมแดงนั้น Oliva Kong มาในชุดสูทสีดำสนิทที่โดดเด่นด้วยงานปักทองคำสุดประณีต เน้นการจัดวางตำแหน่งที่แสดงถึงความสง่างาม ผสมผสานกับการตัดเย็บที่ทันสมัย ตามคำกล่าวที่เจ้าตัวต้องการเสนออัตลักษณ์ประจำชาติไปสู่สายตาชาวโลก
