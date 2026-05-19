ประวัติ นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี จากนางเอกช่อง 7 สู่รางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมระดับโลก

เผยแพร่: 19 พ.ค. 2569 17:26 น.| อัปเดต: 19 พ.ค. 2569 17:26 น.
Instagram : @nuneworanuch

เปิดเส้นทางชีวิต วรนุช ภิรมย์ภักดี จากศิษย์เก่าวิทยาลัยนาฏศิลป นางเอกช่อง 7 นักแสดงอิสระ ภรรยา ต๊อด ปิติ ถึงผลงาน Don’t Come Home บน Netflix

นุ่น วรนุช ภิรมย์ภักดี สกุลเดิมวงษ์สวรรค์ เกิดวันที่ 24 กันยายน 2523 มีชื่อเล่นว่า นุ่น เป็นนักแสดง นางแบบ และพิธีกรชาวไทย ปัจจุบันอายุ 45 ปี ภูมิลำเนาจังหวัดนครปฐม นุ่น เป็นลูกคนที่ 3 ในจำนวนพี่น้อง 5 คน มีพี่สาว 2 คนและน้องชาย 2 คน พ่อชื่อ ปรีชา วงษ์สวรรค์ แม่ชื่อ ระเบียบ วงษ์สวรรค์ ด้านการศึกษา จบจากวิทยาลัยนาฎศิลป์ กรุงเทพ และสำเร็จปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ โปรแกรมนิเทศภาคสมทบ จากสถาบันราชภัฏสวนดุสิต

นุ่นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการชักชวนของแก้ว พรีเมียร์ และแสดงละครเรื่องแรกคือ ปอบผีฟ้า ทางช่อง 7 ปี 2540 รับบท “ม่านไหม” คู่กับ นุติ เขมะโยธิน

ชื่อเสียงจริงๆ เกิดขึ้นในปี 2547 เมื่อเธอรับบท “ดาวนิล ปวงคำ” ในละครเรื่อง แม่อายสะอื้น คู่กับ วีรภาพ สุภาพไพบูลย์ ผลงานชิ้นนี้ทำให้เธอคว้ารางวัลนักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากหลายเวที ทั้งรางวัลโทรทัศน์ทองคำ รางวัลเมขลา และรางวัล Top Awards 2004

หลังหมดสัญญากับช่อง 7 ในปี 2554 นุ่นผันตัวมาเป็นนักแสดงอิสระ และได้รับบท “ลำยอง” ในละครทองเนื้อเก้า ทางช่อง 3 ซึ่งบทบาทนี้ทำให้เธอโด่งดังเป็นพลุแตก ลำยองกลายเป็นหนึ่งในตัวละครที่ผู้ชมพูดถึงมากที่สุดในยุคนั้น

ผลงานล่าสุด Netflix และเวทีนานาชาติ

ปี 2024 นุ่นรับบท “วารี” ในซีรีส์ Netflix เรื่อง อย่ากลับบ้าน Don’t Come Home ซีรีส์แนวดราม่าระทึกขวัญที่พาผู้ชมค้นหาความลึกลับในบ้านหลังหนึ่ง

วันที่ 16 ธันวาคม 2568 นุ่นคว้ารางวัล World’s Best Leading Actress บนเวที The 4th Aollywood International Television Festival Golden Xuan Award Ceremony ที่มาเก๊า จากผลงานเรื่องอย่ากลับบ้าน Don’t Come Home โดยขึ้นรับรางวัลด้วยตัวเอง

ปี 2568 เธอรับบท “คุณนายลั่นทม” ในภาพยนตร์ สุสานคนเป็น ฉบับรีเมกบนจอเงิน ซึ่งรายได้พุ่งแตะ 50 ล้านบาทแล้วในช่วงต้นของการฉาย

นอกจากนี้ นุ่นยังได้รับเชิญเข้าร่วมรายการ Ride The Wind 2025 หรือเฉิงเฟิง วาไรตี้โชว์ชื่อดังของจีนที่ออกอากาศทาง Mango TV มาแล้ว 6 ซีซั่น เปิดโอกาสให้ดารานักแสดงหญิงจากทั่วโลกโชว์ความสามารถด้านการร้องและการเต้น ซึ่งซีซั่นก่อนหน้านี้มี ใหม่ ดาวิกา นักแสดงไทยอีกคนเข้าร่วมด้วย

ชีวิตส่วนตัวและธุรกิจ

นุ่นสมรสกับ ต๊อด-ปิติ ภิรมย์ภักดี ทายาทเจ้าของธุรกิจเบียร์สิงห์ เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2553 ณ โรงแรมแมนดาริน โอเรียนเต็ล กรุงเทพ และจัดเลี้ยงฉลองสมรสวันที่ 19 พฤษภาคม ณ รอยัล จูบิลลี บอลรูม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทั้งคู่ยังไม่มีลูกด้วยกัน

นอกจากงานแสดง นุ่นยังทำธุรกิจหลายด้าน ทั้งโรงเรียนสอนนาฏศิลป์ ร้านอาหาร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ธุรกิจคอนโดมิเนียม และเครื่องสำอาง

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

