เปิด 2 ข้อสงสัย “พุทธ อภิวรรณ“ เผยเช้ามืดทะเลาะ บิ๊ก
คดีณัฐวุฒิ ปงลังกา เสียชีวิต ผลชันสูตรพบสารไซยาไนด์ คดีเริ่มชัด 4 เพื่อนพบตำรวจวันนี้ พุทธ อภิวรรณ เปิด 2 ข้อสังเกตสำคัญไขปริศนา
ความคืบหน้าคดีการเสียชีวิตของณัฐวุฒิ ปงลังกา ผู้สื่อข่าวของช่อง 8 ล่าสุด นายพุทธ อภิวรรณ ผู้อำนวยการฝ่ายข่าวฯ กล่าวถึงปมข้อสงสัยทั้งหมด โดยเฉพาะเรื่องของเพื่อนทั้งหมด 4 คน ต้น , บิ๊ก , น.ส.โอ และ น.ส.ออ ที่อยู่กับผู้ตายก่อนเสียชีวิต
รายงานระบุ วันนี้ 6 ธันวาคม เพื่อนทั้ง 4 คน เตรียมเดินทางเข้าพบกับเต้าหน้าที่ตำรวจ หลังจากวานนี้ (5 ธ.ค.) ผลชันสูตรศพยืนยันเจอสารไซยาไนด์ในร่างของนัทปงจริง และผงสีขาวที่ส่งไปตรวจพิสูจน์ก็พบว่าเป็นไซยาไนด์
อย่างไรก็ดี พุทธ อภิวรรณ ระบุถึงจุดสำคัญอีกจุด คือ ท่านอนของน้องนัท โดยชุดที่นอนเป็นชุดเดียวกับที่จัดรายการกับตน
ถามว่า ? ทำไมศพน้องลงมานอนแบบนี้ เพื่อนก็บอกว่า เหมือนนัทฟุบอยู่บนโซฟา คนที่อยู่กับนัทคนสุดท้าย และคนที่เจอนัทนอนอยู่ในห้อง คือบิ๊ก ที่โทรหากู้ภัย
จากนั้นยกร่างนัทมานอนกับพื้น เพื่อปั๊มหัวใจ แต่ไม่เป็นผล บิ๊กบอกว่าหลับไป แต่ไม่รู้ว่ามีไซยาไนด์”
พุทธ กล่าวต่อว่า ส่วนรอยเท้าเป็นของกู้ภัยที่เข้ามาพยายามปั๊มหัวใจน้อง
ทั้งนี้ในมุมของบิ๊กเองนั้น ยังอ้างว่ามีการทะเลาะกันเกิดขึ้น แต่ไม่ได้เป็นคนทำร้ายนัท ไม่รู้ว่ามีเรื่องไซยาไนด์ หลังจากทุกคนกลับหมดแล้ว บิ๊กก็อยู่กับนัท 2 คนในบ้าน
บิ๊กอ้างว่า นัทปง นอนอยู่ข้างบนในห้องนอน แล้วนัทก็เดินลงมาในห้องข้างล่าง ตอนเช้าก็ลงมาตาม เห็นว่านัทไม่หายใจ จึงรีบโทรตามต้นให้กลับเข้ามาที่บ้าน
พุทธ กล่าวอีกว่า วันรดน้ำงานศพวันแรก บิ๊กไม่มา ตอนนั้นตนก็ไม่รู้ว่าบิ๊กอยู่ในที่เกิดเหตุ ตอนหลังเพิ่งมารู้ว่าอยู่กับนัทคนสุดท้าย วันงานศพวันแรกก็ไม่มา แต่ในที่เกิดเหตุวันที่ 30 พ.ย. บิ๊กอยู่ในที่เกิดเหตุ แล้วก็หายไปเลย
ส่วนเรื่องของคนในวงกินข้าวทุกคนอยู่ในงานศพกันหมด บิ๊กบอกติดเรียนหนังสือทางภาคเหนือ คิดว่าศพนัทจะถูกนำส่งไปที่ภาคเหนือ ไม่คิดว่าจะจัดงานศพที่นนทบุรีก่อน จึงรออยู่ที่ภาคเหนือ จึงไม่ได้มาที่งานรดน้ำศพที่นนทบุรี
ส่วนต้นออกไปทำงานตอนเช้า บอกว่าได้ยินเสียงนัทกรนปกติตอน 7 โมง จากนั้น 8 โมงครึ่งบิ๊กลงมาจากห้อง ปลุกนัทจะให้ขึ้นไปนอนข้างบน แต่เจอนัทไม่มีชีพจร จึงโทรหากู้ภัยและโทรตามต้นกลับมาที่บ้าน
พุทธ ระบุด้วยว่า ตนได้เข้าไปในบ้านของนัทปงลังกา พบมีกล้องวงจรปิดหลายมุม แต่มีตัวหนึ่งในห้องนอน ซึ่งตนเข้าใจว่าน่าจะไม่มีการบันทึกเอาไว้ เพราะอาจมีการทำกิจวัตรส่วนตัว ปรากฏว่ากล้องวงจรปิดในห้องนอนทราบว่าดูผ่านมือถือได้ ไม่แน่ใจว่ากล้องที่เสียจะเป็นตัวนี้หรือไม่
ความสำคัญของกล้องในห้องนอน จะได้เห็นตอนที่นัทเดินกลับขึ้นไปหลังดื่มกินแล้ว
พุทธ กล่าวต่อว่า ตนให้ไอซ์ สารวัตร ไปถามบิ๊กที่งานศพ ว่ากล้องตัวนี้ใช้ได้หรือไม่ บิ๊กยืนยันว่าไม่ได้ถอดอะไรทั้งสิ้น และไม่ได้เคลื่อนย้ายกล้อง กล้องเสียหรือไม่ก็ไม่ทราบ พร้อมให้ไปพิสูจน์ว่าไม่มีรอยนิ้วมือเขาบนกล้องในห้องนอน
ส่วนกล้องวงจรปิดตัวอื่นยังจับภาพได้ แต่บางเรื่องต้องขออนุญาตครอบครัวก่อน เพราะเป็นเรื่อส่วตัวของนัท เชื่อว่ามีผลกับคดี
พุทธ กล่าวอีกว่า วันที่พบศพ ออบอกว่า 09.40 น. ต้นโทรมาหา 4 รอบ รอบแรกไม่มีสัญญาณคุยกันไม่รู้เรื่อง
รอบที่ 2 ต้นบอกว่านัทปงตายแล้ว หลับไม่ตื่น
ออก็ถามว่าพูดเล่นใช่ไหม ต้นบอกพูดจริง ปั๊มหัวใจแล้ว แล้วก็วางสายไป
จากนั้นรอบที่ 3 ต้นโทรมาบอกว่าเจอไซยาไนด์ ออก็คิดว่า นัททำร้ายตัวเอง แล้วได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ในสายว่า “ทำไม ทำแบบนี้ทำไม” ออก็ถามว่าอยู่ไหน ต้นก็บอกว่าอยู่ที่บ้าน รอหมอมาชันสูตร
พุทธ กล่าวต่อว่า จากนั้นออก็วางสายไปและจะไปที่บ้านของนัท แต่ต้นก็โทรมาหาออรอบที่ 4 บอกว่าสงสัยมันน่าจะไม่ใช่ไซยาไนด์ เพราะไซยาไนด์เหลือเท่าเดิม
ทั้งนี้ พุทธ อภิวรรณ มีการตั้งข้อสงสัยว่า ทำไมคนในวงพูดกลับไปกลับมา
รอบแรกมาแจ้งว่า หลับไม่ตื่น และครั้งที่ 2 บอกหลับไม่ตื่น รอบ 3 บอกเจอไซยาไนด์ รอบ 4 บอกไม่น่าจะใช่ไซยาไนด์ นี่เป็นข้อเท็จจริงที่ต้องไปอธิบายกับตำรวจ
พุทธ กล่าวอีกว่า เพื่อความเป็นธรรมกับบุคคลทั้งหมดที่กินข้าวกัน บิ๊กก็ไม่หนีไปไหน ทุกครั้งตนก็ให้คนที่รู้จักบิ๊กโทรไปถามบิ๊กเรื่อยๆ บิ๊กก็ชี้แจงไม่ได้หลบไปไหน ขนาดต้นตนยังไม่ค่อยได้คุย
ทั้งนี้ช่อง 8 ยืนยันว่า ช่วงเช้ามืด (30 พ.ย.) ก่อนพบว่า นัทปงไม่ได้สตินั้น บิ๊กทะเลาะกับผู้ตาย โดยมีปากเสียงกันและบิ๊กเผลอเอามือไปโดนหน้าอีกฝ่าย 1 ครั้ง จากนั้นจึงมีการย้ายไปนอนชั้นล่าง (ดูคลิป)
ทั้งนี้ พุทธ อภิวรรณ ยังตั้งข้อสังเกตสำคัญอยู่ 2 เรื่อง คือ
- ณัฐวุฒิ ปงลังกา มีการเตรียมเรื่องนี้ไว้เองหรือไม่ เพราะวันนั้นตนสอบถามวันอาทิตย์ (30 พ.ย.) จะมาจัดรายการหรือไม่ กลับไม่มีคำตอบ
- เป็นเพราะว่า นัท ตกลงนัดแนะกับเพื่อนจะไปทานไก่ย่างด้วยกัน
สำหรับข้อมูลล่าสุด กองบัญชาการตำรวจภูธรภาค 1 อัปเดตขณะนี้พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูธรบางกรวย จ.นนทบุรี ติดต่อไปยังเพื่อนสนิทของนายณัฐวุฒิ ที่อยู่ในคืนวันเกิดเหตุให้มาพบพนักงานสอบสวน เพื่อให้ปากคำเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมด โดยเฉพาะคนสุดท้ายที่อยู่กับผู้เสียชีวิต
นอกจากนี้ ยืนยันจากเจ้าหน้าที่เผยว่า จะต้องมีการตรวจพิสูจน์หลักฐานในที่เกิดเหตุอย่างละเอียด ทั้งกล้องวงจรปิดในที่เกิดเหตุ รวมถึงที่มาของ “สารไซยาไนด์” ว่า เป็นสารที่มีอยู่เดิมภายในบ้านหรือมีการนำพามาจากภายนอก ทั้งช่องทางการซื้อ หรือมีการเบิกมาจากหน่วยงาน แต่เบื้องต้น ต้องได้ข้อมูลจากผู้ที่อยู่ในที่เกิดเหตุทั้งหมดก่อน แต่เชื่อว่า ไม่ยากในการสอบสวน.
