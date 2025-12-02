เปิดเนื้อหา สาวถูก ธรรมนัส แจ้งหมิ่นฯ เหตุโพสต์ “อดีตติดคดียาเสพติดที่ออสเตรเลีย”
ที่มายังไง สาวเจอ “ธรรมนัส” แจ้งความ หวั่นปิดปากประชาชน โพสต์หมายเรียกพร้อมข้อหาระบุชัด ร่ายยาวตั้งแต่ดราม่า มันคือแป้ง สัญลักษณ์ของการเมืองไทยที่พังจริง
จากกรณี น.ส.สุภาภรณ์ โพธิ์ศรี โพสต์เฟซบุ๊ก “Suphaphorn Phosri” ระบุว่า เธอเองถูก ร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกฯและรมว.เกษตรฯ ฟ้องในคดีหมิ่นประมาท ยืนยันด้วยหลักฐานหมายเรียกผู้ต้องหาจากตำรวจ สภ.เมืองพะเยา จ.พะเยา ลงวันที่ 20 พ.ย. 2568 โดยมีนายอาทิตย์ มานัสสา เป็นผู้รับมอบอำนาจ
“วันนี้ได้รับหมายเรียกค่ะ โดน ร.อ ธรรมมัส พรหมเผ่า ฟ้องหมิ่นประมาทเพราะรับความจริงในสิ่งที่ประชาชนตั้งคำถามไม่ได้ ช่วยซัพพอร์ตค่าเดินทางไปรับทราบข้อกล่าวหาให้หนูด้วยนะคะ พร้อมเลขบัญชีธนาคาร”
“ประชาชนต้องโดนนักการเมืองฟ้องปิดปากอีกกี่ครั้ง บุคคลที่กินเงินเดือนจากประชาชนแต่มาฟ้องประชาชนไม่เคยที่จะแสดงหลักฐานแสดงความบริสุทธิ์แต่กลับใช้กฏหมายขู่ทำลายประชาชน หนูเป็นแค่ประชาชนธรรมดาแต่กล้าตั้งคำถามกับคนที่มีอำนาจ ชีวิตอาจไม่ปลอดภัยแต่หนูไม่เคยกลัวที่จะพูดเพราะสิ่งที่หนูทำเป็นสิทธิ์พื้นฐานและเสรีภาพในการตั้งคำถามกับบุคคลที่เป็นข้าราชการ ช่วยเป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะ”
เปิดเนื้อหา ในหมายเรียกข้อหาหมิ่นประมาท
ทั้งนี้ ในโพสต์ดังกล่าวมีการระบุถึงสาเหตุที่ถูกแจ้งข้อกล่าวหาดังกล่าวด้วย โดยระบุ ด้วยเหตุที่ท่านต้องหาว่า “หมิ่นประมาทโดยการโฆษณา” กรณีที่ท่านได้โพสข้อความหมิ่นประมาทในเฟซบุ๊กว่า
“ธรรมนัสนี้คือสัญลักษณ์ของการเมืองไทยที่มันพังจริงๆ อดีตติดคดียาเสพติดที่ออสเตรเลียก็ยังกลับมามีตําแหน่งใหญ่โตได้ แถมปริญญาที่ถูกตั้งคําถามก็ไม่เคยอธิบายชัด ๆ ทุกครั้งที่โดนแฉก็ไม่เคยงัดหลักฐานมาโชว์ มีแต่วาทะขู่ฟ้อง ขู่เล่นงานคนอื่น เสียงดังแต่ไม่มีน้ำหนัก”
“ความจริงคือ ถ้าใสสะอาดจริง ทําไมสังคมยังมีข้อสงสัยไม่จบไม่สิ้น สิ่งที่น่าเจ็บใจก็คือระบบการเมืองไทยยังอุ้มคนแบบนี้ให้มีเก้าอี้ มีอํานาจ ทั้งที่ประชาชนทั่วไปผิดนิดเดียวก็โดนซ้ําจนไม่เงยหัวได้ การเมืองที่ยกคนมีแผลเป็นผู้นํา นี่แหละทําให้ประเทศเราไม่ไปไหนเสียที”
เนื้อหาข้างต้น ในหมายเรียกตัวนั้นระบุชัด เป็นข้อความหมิ่นประมาทผู้เสียหายในเฟซบุ๊กสาธารณะ ทําให้ได้รับความเสียหาย ต่อชื่อเสียง ถูกดูหมิ่นหรือถูกเกลียดชังและพนักงานสอบสวนได้รับคำร้องทุกข์ไว้แล้ว ฉะนั้นให้ น.ส.สกุภาภรณ์ โพธิ์ศรี ไป ณ ที่ สถานีตํารวจภูธรเมืองพะเยา เพื่อเข้าพบ ร.ต.อ.สุชาติ วงค์ประกาย พนักงานสอบสวนเจ้าของคดี ในวันที่ 4 เดือนธันวาคม 2568 เวลา 10.00 น.
อัปเดตล่าสุด เจ้าของโพสต์มีการออกมาชี้แจง หลังโลกออนไลน์บางส่วนจับผิดว่าเป็นหมายเรียกปลอมหรือไม่ โดยระบุ “คนที่บอกหมายปลอมเพราะชื่อไม่ตรง นั่นมัน คือ ความผิดของเจ้าหน้าที่คนที่พิมพ์เอกสารปะ ! จับผิดกันเก่ง แต่ไม่หาข้อมูลกัน จะเอาให้ได้กันเลยใช่มั้ย ก็แสดงหลักฐานไปหมดแล้วบอกแล้วว่าไม่ใช่มิจฉาชีพก็ไม่เชื่อ”
“ขยันปล่อยเฟคนิวส์เก่งแบบนี้ใช้สมองหาข้อมูลกันด้วยนะคะ นี่หมายเรียกไปรับทราบข้อกล่าวหาของแท้ค่ะ ไม่พูดอีกแล้วนะรอดูวันทีหนูไปพะเยาแล้วกันค่ะจะได้รู้กันไปเลยใครจริงใครปลอม”.
