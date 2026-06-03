มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์ซัพพอร์ตลูก ลั่น ลูกขอเงินวันเกิดยังไม่ให้!

มิ้วกี้ ไปรยา ฟาดเดือด! ขอดูหลักฐาน แดนนี่ หลังอดีตสามีให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก ลั่น ลูกโทรไปขอเงินวันเกิดยังไม่ให้!
แอบได้กลิ่นดรามาปะทุขึ้นมาเสียแล้ว หลังจากที่เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย. 69) แดนนี่ ดานิเอล ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรก หลังอดีตภรรยา มิ้วกี้ ไปรยา ออกมาอัดคลิปตัดพ้อไร้งานจ้าง หมดตัว ต้องตัดใจขายของรักและของสะสมไปจนหมดบ้าน
แดนนี่ ยอมรับว่า ไม่ได้คุยกับอดีตภรรยาเลยตั้งแต่เลิกกัน 4 ปี ส่วนใหญ่จะคุยกับลูกชาย “น้องกาเนซ” เป็นหลัก จึงไม่ได้ทราบเรื่องคลิปดังกล่าว เพราะตนเองก็ยุ่งกับงาน และขอโฟกัสกับแค่ธุรกิจกับลูกเท่านั้น อะไรที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับลูกชายคนเดียวของตนได้ก็พร้อมซัพพอร์ตลูกตลอดเวลา
ล่าสุด มิ้วกี้ ไปรยา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในทันที หลังเห็นสัมภาษณ์ข้างต้นของ แดนนี่ ดานิเอล อดีตสามี โดยโพสต์คลิปช่วงที่ให้สัมภาษณ์เรื่องลูกชาย พร้อมระบุข้อความโต้กลับอย่างดุเดือดผ่านแคปชั่นว่า
“แดนนี่หยุด!!
1.ที่ไม่ได้คุยกันเลยเพราะมิ้วกี้ไม่คุยค่ะ เพราะทนความเห็นแก่ตัวไม่ไหว ถ้าทุกคนได้รู้เรื่องราว เห็นแชทหรือฟังเสียงที่อัดไว้จะเข้าใจว่าทำไมมิ้วกี้ถึงไม่อยากคุยกับคุณแดนนี่
2.พูดได้ยังไงทางนู้นดูแล ผมเป็นคนซัพพอร์ต พูดให้เคลียร์นะคะซัพพอร์ตเรื่องไหน พูดอะไรต้องมีหลักฐานนะคะ ถ้าบอกทุกเรื่องงั้นขอสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินการซัพพอร์ตลูกทีค่ะ เพราะไม่เคยมีเลยค่ะ มิ้วกี้ให้ลูกโทรไปขอของขวัญวันเกิดลูกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2026 เป็นเงินจำนวนนึง ซึ่งจริง ๆ ถ้าไม่คิดว่าเป็นของขวัญก็ถือว่าเป็นเงินตามที่ตกลงกับทนายรายเดือนไว้ก็ได้ คุณตอบว่า ลูกเป็นเด็กไม่ต้องใช้เงิน ซึ่งตอนนั้นน้องอยากไปพัทยาและไปนอนโรงแรมที่ชอบ โรงแรมไม่ได้นอนฟรีค่ะ ต้องใช้เงินค่ะ ซึ่งมิ้วกี้ออกให้ลูกได้อยู่แล้วและทำมาตลอดตั้งแต่ยังคบกันอยู่ แต่เราก็คิดว่าวันเกิดลูกให้พ่อได้ทำให้”
View this post on Instagram
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- แดนนี่ ชวนนักร้องในตำนาน วิดีโอคอลเซอร์ไพรส์ มิ้วกี้ ไปรยา ทำน้ำตาซึมทั้งคู่
- ช็อก! มิ้วกี้ ไปรยา ป่วยหนักเข้า ICU โพสต์ “เห็นความตายอยู่ข้างหน้า”
- ‘มิ้วกี้ ไปรยา’ โดนผู้จัดการยักยอกเงินหลักล้าน เคยให้อภัยแต่กลับมาทำอีก
อ้างอิงจาก : IG milkypraiya
ติดตาม The Thaiger บน Google News: