ข่าวดาราบันเทิง

มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์ซัพพอร์ตลูก ลั่น ลูกขอเงินวันเกิดยังไม่ให้!

Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:49 น.
56
มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังอดีตสามีให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก ลั่น เงินวันเกิดลูกยังไม่ให้!

มิ้วกี้ ไปรยา ฟาดเดือด! ขอดูหลักฐาน แดนนี่ หลังอดีตสามีให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก ลั่น ลูกโทรไปขอเงินวันเกิดยังไม่ให้!

แอบได้กลิ่นดรามาปะทุขึ้นมาเสียแล้ว หลังจากที่เมื่อวานนี้ (2 มิ.ย. 69) แดนนี่ ดานิเอล ออกมาให้สัมภาษณ์ครั้งแรก หลังอดีตภรรยา มิ้วกี้ ไปรยา ออกมาอัดคลิปตัดพ้อไร้งานจ้าง หมดตัว ต้องตัดใจขายของรักและของสะสมไปจนหมดบ้าน

แดนนี่ ยอมรับว่า ไม่ได้คุยกับอดีตภรรยาเลยตั้งแต่เลิกกัน 4 ปี ส่วนใหญ่จะคุยกับลูกชาย “น้องกาเนซ” เป็นหลัก จึงไม่ได้ทราบเรื่องคลิปดังกล่าว เพราะตนเองก็ยุ่งกับงาน และขอโฟกัสกับแค่ธุรกิจกับลูกเท่านั้น อะไรที่จะทำให้เป็นประโยชน์กับลูกชายคนเดียวของตนได้ก็พร้อมซัพพอร์ตลูกตลอดเวลา

มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์ซัพพอร์ตลูกตลอด-2
ภาพจาก : IG dannybless13

ล่าสุด มิ้วกี้ ไปรยา ออกมาเคลื่อนไหวผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวในทันที หลังเห็นสัมภาษณ์ข้างต้นของ แดนนี่ ดานิเอล อดีตสามี โดยโพสต์คลิปช่วงที่ให้สัมภาษณ์เรื่องลูกชาย พร้อมระบุข้อความโต้กลับอย่างดุเดือดผ่านแคปชั่นว่า

“แดนนี่หยุด!!

1.ที่ไม่ได้คุยกันเลยเพราะมิ้วกี้ไม่คุยค่ะ เพราะทนความเห็นแก่ตัวไม่ไหว ถ้าทุกคนได้รู้เรื่องราว เห็นแชทหรือฟังเสียงที่อัดไว้จะเข้าใจว่าทำไมมิ้วกี้ถึงไม่อยากคุยกับคุณแดนนี่

2.พูดได้ยังไงทางนู้นดูแล ผมเป็นคนซัพพอร์ต พูดให้เคลียร์นะคะซัพพอร์ตเรื่องไหน พูดอะไรต้องมีหลักฐานนะคะ ถ้าบอกทุกเรื่องงั้นขอสลิปหรือหลักฐานการโอนเงินการซัพพอร์ตลูกทีค่ะ เพราะไม่เคยมีเลยค่ะ มิ้วกี้ให้ลูกโทรไปขอของขวัญวันเกิดลูกเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2026 เป็นเงินจำนวนนึง ซึ่งจริง ๆ ถ้าไม่คิดว่าเป็นของขวัญก็ถือว่าเป็นเงินตามที่ตกลงกับทนายรายเดือนไว้ก็ได้ คุณตอบว่า ลูกเป็นเด็กไม่ต้องใช้เงิน ซึ่งตอนนั้นน้องอยากไปพัทยาและไปนอนโรงแรมที่ชอบ โรงแรมไม่ได้นอนฟรีค่ะ ต้องใช้เงินค่ะ ซึ่งมิ้วกี้ออกให้ลูกได้อยู่แล้วและทำมาตลอดตั้งแต่ยังคบกันอยู่ แต่เราก็คิดว่าวันเกิดลูกให้พ่อได้ทำให้”

มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก-1

มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์ซัพพอร์ตลูกตลอด-4
ภาพจาก : IG milkypraiya
มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก-3
ภาพจาก : IG milkypraiya

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Milky Airada (@milkypraiya)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

อ้างอิงจาก : IG milkypraiya

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ ข่าวต่างประเทศ

พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ

1 นาที ที่แล้ว
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย วอลเลย์บอล

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย-เซอร์เบีย VNL 2026 วันนี้ 3 มิ.ย.69

47 นาที ที่แล้ว
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี เศรษฐกิจ

ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่

52 นาที ที่แล้ว
วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น. ข่าวกีฬา

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

53 นาที ที่แล้ว
ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS ข่าวต่างประเทศ

ชาวอาร์มี่ไต้หวัน แห่ไหว้เทพเจ้า พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ขอให้ได้ตั๋วคอนเสิร์ตวง BTS

55 นาที ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“ชัชชาติ” เปิดตัวป้ายหาเสียงบนประตู MRT-ลิฟต์สยามสแควร์วัน เน้นไม่รกรุงรัง

55 นาที ที่แล้ว
มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังอดีตสามีให้สัมภาษณ์เป็นฝ่ายซัพพอร์ตลูก ลั่น เงินวันเกิดลูกยังไม่ให้! บันเทิง

มิ้วกี้ ไปรยา ขอหลักฐาน แดนนี่ หลังให้สัมภาษณ์ซัพพอร์ตลูก ลั่น ลูกขอเงินวันเกิดยังไม่ให้!

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

หนุ่มเกือบติดคอตาย อมยาบ้า 35 เม็ด หวังตบตาตำรวจ สุดท้ายถูกรวบ

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
รีสอร์ตหรู เกาะเสม็ด ร่อนแถลงขออภัย แจงคนร้ายบุกห้องพัก ยันไม่ใช่พนักงานโรงแรม ข่าว

รีสอร์ตหรู เกาะเสม็ด ร่อนแถลงขออภัย แจงคนร้ายบุกห้องพัก ยันไม่ใช่พนักงานโรงแรม

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ตัดขาวัยรุ่นสาวบราซิล ถูกฉลาดกัด ขณะลงเล่นที่ทะเล ซ้ำรอยใกล้จุดเดิมเด็กถูกทำร้าย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
เปิดรายชื่อ 14 คนสู้ศึก วอลเลย์บอลหญิง VNL2026 นัดแรก ไทย VS เซอร์เบีย ข่าวกีฬา

เปิดรายชื่อ 14 คนสู้ศึก วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 นัดแรก ไทย VS เซอร์เบีย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

โฆษกรัฐบาล เผย ไทยช่วยไทยพลัส ยอดจ่ายคึกคักต่อเนื่อง ย้ำใช้กับขนส่งมวลชนได้

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อังกฤษสั่งพิพากษาจำคุก 5 ปี ประธานหญิงคณะกรรมการเรือนจำ สวาท 3 นักโทษ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
โชเฟอร์วัย 59 ลูกค้าแอป เรียกตีรถเปล่า จากเชียงใหม่ มาแม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว ข่าว

โชเฟอร์วัย 59 ลูกค้าแอป เรียกตีรถเปล่าเชียงใหม่-แม่ฮ่องสอน ถูกเทกลางดึก ตำรวจเร่งล่าตัว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ซันนี่ เปิดใจสูญเสียแม่และแมว บันเทิง

ซันนี่ ลั่น ไม่เหลือคนรักให้อยู่ด้วย หลังสูญเสียคุณแม่-แมว เศร้า สาเหตุกลับมารับงาน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

กรมศุลกากร ยึดการ์ด “วันพีช OP-16” จำนวน 30 กล่อง มูลค่า 2 ล้านบาท

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;ยศชนัน-ประเสริฐ&quot; ลุยปรับหลักสูตร ยกระดับ 3 วิชา เน้นวิเคราะห์แทนการท่องจำ ข่าวการเมือง

“ยศชนัน-ประเสริฐ” ลุยปรับหลักสูตร ยกระดับ 3 วิชา เน้นวิเคราะห์แทนการท่องจำ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

เจนสุดา เล่าจุดเริ่มต้น อดีตเพื่อนรักล้างสมอง หลอกลงทุน สูญ 40 ล้านใน 2 ปี สู่การตัดขาด 100%

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

“อนุทิน” แสดงความยินดี “ทักษิณ” ได้รับอภัยโทษ วันนี้เป็นวันมงคล ไม่พูดเรื่องอื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
คลิป ฟ้าผ่ากลางหมวกกันน็อก ไรเดอร์ 46 ปี บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส ข่าว

คลิป ฟ้าผ่าไรเดอร์ ลงกลางหมวกกันน็อก บนสะพานรัชวิภา หมวกไหม้-สร้อยขาด อาการสาหัส

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

หมีป่าอาละวาด ทำร้ายประชาชนในฟุกุชิมะ บาดเจ็บ 4 ราย (คลิป)

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทอง 3 มิ.ย. 69 ยังไม่มีประกาศครั้งที่ 1 สรุปปิดตลาด 2 มิ.ย. ทองแท่งขายออก 69,800 บาท เศรษฐกิจ

ราคาทองวันนี้ 3 มิ.ย. 69 เปิดตลาดร่วง 500 บาท ทองแท่งขายออก 69,300 บาท

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจ

ระวัง! ตัดสิทธิบัตรคนจน “พ่อแม่” ลูกใช้ชื่อยื่นลดหย่อนภาษี เอกนิติ แจงแบบนี้

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
&quot;สหัสวัต&quot; ขุดเอกสารโต้ &quot;พนัส ไทยล้วน&quot; แฉอดีต เคยคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม ข่าวการเมือง

“สหัสวัต” ขุดเอกสารโต้ “พนัส ไทยล้วน” แฉอดีต เคยยื่นคัดค้าน พ.ร.บ.ประกันสังคม

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น บันเทิง

เอาแล้วไง! กวาง สุภัค อดีตภรรยา โก๊ะตี๋ โพสต์แซ่บถึงใครกลางดึก ทำชาวเน็ตแตกตื่น

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of GIFT T. GIFT T.เผยแพร่: 03 มิ.ย. 2569 11:42 น.| อัปเดต: 03 มิ.ย. 2569 11:49 น.
56
Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ

พบศพที่ 11 นักวิทยาศาสตร์เมกัน หายตัวลึกลับ โยงโปรเจคลับ FBI เร่งสอบ

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย เซอร์เบีย

ถ่ายทอดสด วอลเลย์บอลหญิงไทย-เซอร์เบีย VNL 2026 วันนี้ 3 มิ.ย.69

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
วิธีใช้สิทธิไทยช่วยไทยพลัสสั่งเดลิเวอรี

ทำไม ไทยช่วยไทย พลัส ยังสั่งเดลิเวอรีไม่ได้? เช็กวิธีใช้สิทธิที่นี่

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

วิธีสมัคร Monomax ดูวอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 วันนี้ ไทยพบเซอร์เบีย 14.00 น.

เผยแพร่: 3 มิถุนายน 2569
Back to top button