หนุ่มเกือบติดคอตาย อมยาบ้า 35 เม็ด หวังตบตาตำรวจ สุดท้ายถูกรวบ
หนุ่มเกือบติดคอดับ อมยาบ้า 35 เม็ด หวังตบตาตำรวจ สุดท้ายถูกรวบ หลังเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสังเกตเห็นความผิดปกติที่ปาก
เจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ได้สืบทราบว่านายกริช อายุ 24 ปี ชาว ต.เชียรเขา อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.นครศรีธรรมราช มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องยาเสพติด จึงวางแผนบุกจับกุมที่เพิงพักหน้าบ้านไม่มีเลขที่ ซอยต้นหว้า 5 ถนนต้นหว้า หมู่ 7 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
อย่างไรก็ตามจากการตรวจสอบไม่พบยาเสพติดตามร่างกาย ทว่าเจ้าหน้าที่ชุดจับกุมสังเกตเห็นความผิดปกติของปากนายกริช เหมือนอมสิ่งของบางอย่าง แต่นายกริช อ้างว่าอมข้าว ซึ่งเจ้าหน้าที่ไม่ปักใจเชื่อ สุดท้ายให้คายสิ่งของที่อมในปาก พบว่าเป็นซองบรรจุยาบ้า 35 เม็ด จึงทำการจับกุม พร้อมยึดของกลางไว้เป็นหลักฐาน
จากการสอบปากคำนายกริช ผู้ต้องหา รับสารภาพว่า ยาบ้าเป็นของตน กลัวถูกจับ จึงอมยาบ้าในปาก หวังตบตาเจ้าหน้าที่ แต่ยาบ้าเกือบไหลลงคอ ไม่เช่นนั้นอาจได้รับอันตรายถึงชีวิต จึงคุมตัวสอบขยายผล ตรวจปัสสาวะพบสารเสพติด ส่งพนักงานสอบสวน สภ.เมืองนครศรีธรรมราช ดำเนินคดีตามกฎหมาย
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