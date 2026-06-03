ตัดขาวัยรุ่นสาวบราซิล ถูกฉลาดกัด ขณะลงเล่นที่ทะเล ซ้ำรอยใกล้จุดเดิมเด็กถูกทำร้าย
ตัดขาวัยรุ่นสาวบราซิล ถูกฉลาดกัด ขณะลงเล่นที่ทะเล รัฐเปร์นังบูกู ซ้ำรอยใกล้จุดเดิมเด็กถูกทำร้าย หลังจากที่หนึ่งวันก่อนหน้ามีเด็กชายถูกทำร้ายเช่นกัน
เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน สำนักข่าว NYPost รายงานว่า มาร์เซลา วิคตอเรีย เดอะ ลิมา ซานโตส วัยรุ่นหญิงอายุ 19 ปี ถูกฉลามเสือกัดขาที่หาดบัว วียาเก็ง ที่สุดในเมืองเรซีฟี รัฐเปร์นังบูกู ประเทศบราซิล ทำให้เจ้าหน้าที่แพทย์จำเป็นต้องตัดขาขวาของเธอ
โดยจุดเกิดเหตุนั้นอยู่ห่างกับจุดที่เด็กชายวัย 11 ปีถูกฉลามทำร้ายร่างกายเพียงแค่ 10 นาที ซึ่งเด็กชายคนดังกล่าวถูกทำร้ายได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อน น.ส.ซานโตสเพียงแค่วันเดียว อย่างไรก็ตามเชื่อว่าฉลามที่่ทำร้ายเหยื่อเป็นคนละตัวกัน
แพทย์ระบุว่า เธออาจยังต้องการเลือดเพิ่มอีก เธออยู่ในภาวะช็อกจากการเสียเลือดอย่างรุนแรง ได้รับเลือดไปแล้ว และอาจยังต้องการเลือดเพิ่มอีก และยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่ผู้ป่วยทุกคนที่ถูกสัตว์กัดต้องกังวล นั่นคือความเสี่ยงของการติดเชื้อ
ทั้งนี้อ้างอิงจากสถิติพบว่านี่เป็นเหตุฉลามทำร้ายร่างกายประชาชนครั้งที่ 84 ในรัฐเปร์นังบูกู และเป็นครั้งที่ 4 ในปีนี้
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