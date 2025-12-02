ข่าว

เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ

เผยแพร่: 02 ธ.ค. 2568 13:13 น.| อัปเดต: 02 ธ.ค. 2568 13:16 น.
เว็บเยียวยาน้ำท่วมล่ม ทำให้ผู้ประสบภัยไม่สามารถเช็กสถานะได้

เพจดังแฉเว็บ flood68 ล่มหนักเข้าไม่ได้ทั้งวัน เทศบาลเมืองสิงหนครโพสต์ขอร้องชาวบ้านอย่าเพิ่งรีบเช็กสถานะ “รู้ว่าแขบ” แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้เลย วอนหน่วยงานหลักเร่งแก้ไข

กลายเป็นปัญหาใหญ่รับเช้าวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เมื่อระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านเว็บไซต์ flood68 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสบปัญหาขัดข้องอย่างหนัก จนผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือเข้าได้เพียงบางช่วงเวลา สร้างความกังวลให้กับผู้ประสบภัยที่รอคอยเงินช่วยเหลือ 9,000 บาท

เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเว็บไซต์ flood68 มีอาการ “ล่มเป็นพักๆ” เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ทำให้เกิดเสียงบ่นระนาวจากทั้งประชาชนที่ต้องการเข้าไปเช็กสถานะ และเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระบบเพื่อคีย์ข้อมูลผู้ประสบภัยส่งเข้าระบบกลาง

เจ้าหน้าที่เทศบาลโพสต์ขอร้องให้หยุดเข้าระบบเยียวยาน้ำท่วมล่ม
ภาพจาก : Drama-addict

สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่อ เพจเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยภาษาท้องถิ่นที่สะท้อนความอัดอั้นของคนทำงานหน้างาน โดยระบุข้อความขอร้องแกมตัดพ้อว่า

ระบบลงทะเบียนเงินเยียวยาน้ำท่วมล่มหนักในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม
ภาพจาก : เทศบาลเมืองสิงหนคร

“หยุดเข้าระบบเยียวยา!! หากท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่คีย์ระบบ อย่าเพิ่งเช็ค รู้ว่าแขบ!!! (รู้ว่ารีบ) แต่เจ้าหน้าที่คีย์ระบบไม่ได้เลยค่ะ คนเข้ามาในระบบมากจนระบบล่ม!!!! ช่วยตะช่วยยยย”

ล่าสุดเวลา 13:09 น. ทีมข่าว The Thaiger ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister ปรากฎว่าเว็บไซต์กลับมาเข้าได้ตามปกติแล้ว

สถานการณ์การเข้าถึงเว็บเยียวยาน้ำท่วมกลับมาปกติในช่วงบ่าย
ภาพจาก : กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.)

