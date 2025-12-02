เว็บไซต์ flood68 เยียวยาน้ำท่วม ล่มระนาว คีย์ข้อมูลไม่ได้ ระบบน็อกทั้งประเทศ
เพจดังแฉเว็บ flood68 ล่มหนักเข้าไม่ได้ทั้งวัน เทศบาลเมืองสิงหนครโพสต์ขอร้องชาวบ้านอย่าเพิ่งรีบเช็กสถานะ “รู้ว่าแขบ” แต่ตอนนี้เจ้าหน้าที่ทำงานไม่ได้เลย วอนหน่วยงานหลักเร่งแก้ไข
กลายเป็นปัญหาใหญ่รับเช้าวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เมื่อระบบการลงทะเบียนและตรวจสอบสิทธิ เงินเยียวยาน้ำท่วมผ่านเว็บไซต์ flood68 ของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) ประสบปัญหาขัดข้องอย่างหนัก จนผู้ใช้งานไม่สามารถเข้าถึงได้ หรือเข้าได้เพียงบางช่วงเวลา สร้างความกังวลให้กับผู้ประสบภัยที่รอคอยเงินช่วยเหลือ 9,000 บาท
เพจเฟซบุ๊ก Drama-addict ได้ออกมาเปิดเผยถึงสถานการณ์ดังกล่าว โดยระบุว่าเว็บไซต์ flood68 มีอาการ “ล่มเป็นพักๆ” เข้าได้บ้างไม่ได้บ้าง ทำให้เกิดเสียงบ่นระนาวจากทั้งประชาชนที่ต้องการเข้าไปเช็กสถานะ และเจ้าหน้าที่เทศบาลในพื้นที่ต่าง ๆ ที่ต้องใช้ระบบเพื่อคีย์ข้อมูลผู้ประสบภัยส่งเข้าระบบกลาง
สถานการณ์ยิ่งตึงเครียดขึ้นเมื่อ เพจเทศบาลเมืองสิงหนคร จังหวัดสงขลา ได้ออกมาโพสต์ข้อความขอความร่วมมือจากประชาชนด้วยภาษาท้องถิ่นที่สะท้อนความอัดอั้นของคนทำงานหน้างาน โดยระบุข้อความขอร้องแกมตัดพ้อว่า
“หยุดเข้าระบบเยียวยา!! หากท่านไม่ใช่เจ้าหน้าที่คีย์ระบบ อย่าเพิ่งเช็ค รู้ว่าแขบ!!! (รู้ว่ารีบ) แต่เจ้าหน้าที่คีย์ระบบไม่ได้เลยค่ะ คนเข้ามาในระบบมากจนระบบล่ม!!!! ช่วยตะช่วยยยย”
ล่าสุดเวลา 13:09 น. ทีมข่าว The Thaiger ได้เข้าไปที่เว็บไซต์ https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister ปรากฎว่าเว็บไซต์กลับมาเข้าได้ตามปกติแล้ว
