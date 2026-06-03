เปิดรายชื่อ 14 คนสู้ศึก วอลเลย์บอลหญิง VNL 2026 นัดแรก ไทย VS เซอร์เบีย
เปิดรายชื่อ 14 นักตบสาวไทย ดวลเซอร์เบีย นัดแรก VNL 2026 ที่จีน เช็กสถิติ 5 นัดหลังสุด พร้อมช่องทางถ่ายทอดสด 3 มิ.ย. นี้
การแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงเนชันส์ลีก 2026 (VNL 2026) ได้เริ่มต้นขึ้นแล้ว โดยสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ (FIVB) ประกาศรายชื่อ 14 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยและทีมชาติเซอร์เบียอย่างเป็นทางการ ทัพนักตบสาวไทยเตรียมลงแข่งขันนัดเปิดสนามสัปดาห์แรก ณ เมืองหนานจิง ประเทศจีน
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติไทย
- หมายเลข 2: ปิยนุช แป้นน้อย (ลิเบโร)
- หมายเลข 3: พรพรรณ เกิดปราชญ์ (เซตเตอร์ และกัปตันทีม)
- หมายเลข 5: ทัดดาว นึกแจ้ง (บอลเร็ว)
- หมายเลข 6: วริศรา ศรีทาเลิศ (หัวเสา)
- หมายเลข 7: ปพัชญา พลทำ (บีหลัง)
- หมายเลข 9: กัลยรัตน์ คำวงษ์ (ลิเบโร)
- หมายเลข 10: นันท์นภัส มูลจะคำ (บีหลัง)
- หมายเลข 11: ศศิภาพร จันทวิสูตร (หัวเสา)
- หมายเลข 15: ณัฏฐณิชา ใจแสน (เซตเตอร์)
- หมายเลข 16: พิมพิชยา ก๊กรัมย์ (บีหลัง)
- หมายเลข 18: อัจราพร คงยศ (หัวเสา)
- หมายเลข 26: กัญธิมา เอกปัชชา (หัวเสา)
- หมายเลข 29: วิมลรัตน์ ทะนะพันธุ์ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 41: แก้วกัลยา กมุลทะลา (บอลเร็ว)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: เกียรติพงษ์ รัชตเกรียงไกร (โค้ชอ๊อด)
รายชื่อนักกีฬาทีมชาติเซอร์เบีย
- หมายเลข 1: วานยา อิวาโนวิช (หัวเสา)
- หมายเลข 3: มินยา ออซมายิช (บอลเร็ว)
- หมายเลข 8: สลาจานา มีร์โควิช (เซตเตอร์)
- หมายเลข 11: เฮนา คูร์ตากิช (บอลเร็ว)
- หมายเลข 13: อันยา ซูบิช (หัวเสา)
- หมายเลข 14: มายา อเล็กซิช (บอลเร็ว และกัปตันทีม)
- หมายเลข 15: อเล็กซานดร้า อูเซลาช (หัวเสา)
- หมายเลข 17: สเตฟานา ปาคิช (ลิเบโร)
- หมายเลข 25: นีนา ชายิช (หัวเสา)
- หมายเลข 26: มาชา คีรอฟ (บอลเร็ว)
- หมายเลข 27: วันยา บูคิลิช (บีหลัง)
- หมายเลข 28: มาริยา มิลเยวิช (เซตเตอร์)
- หมายเลข 32: โบยานา โกชานิน (ลิเบโร)
- หมายเลข 34: บรังกา ติซา (หัวเสา)
หัวหน้าผู้ฝึกสอน: โซรัน เทอร์ซิช
สถิติการแข่งขัน ไทย-เซอร์เบีย 5 นัดล่าสุด
สถิติการพบกัน 5 ครั้งหลังสุด (เฮดทูเฮด) ระหว่างทีมชาติไทยและทีมชาติเซอร์เบีย ทีมชาติเซอร์เบียมีสถิติเหนือกว่าด้วยการชนะ 4 ครั้ง ส่วนทีมชาติไทยชนะ 1 ครั้ง
- 18 พฤษภาคม 2024: เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-0 เซต (เนชันส์ ลีก)
- 17 มิถุนายน 2023: เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-2 เซต (เนชันส์ ลีก)
- 7 ตุลาคม 2022: เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-0 เซต (ชิงแชมป์โลก)
- 2 มิถุนายน 2022: ไทย ชนะ เซอร์เบีย 3-2 เซต (เนชันส์ ลีก)
- 1 มิถุนายน 2021: เซอร์เบีย ชนะ ไทย 3-0 เซต (เนชันส์ ลีก)
ทัพนักตบวอลเลย์บอลสาวไทยจะลงสนามประชันฝีมือกับทีมชาติเซอร์เบียในวันพุธที่ 3 มิถุนายน 2569 เวลา 14.00 น. (ตามเวลาประเทศไทย) แฟนวอลเลย์บอลชาวไทยสามารถรับชมการถ่ายทอดสดผ่านทาง MONOMAX และ MONOMAX SPORTS (ช่อง 29)
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