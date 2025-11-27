ข่าว

ทหารโต้ “ธรรมนัส” ปัดด่าชาวบ้าน แจงชัดรีบส่งคนไปศูนย์พักพิง (คลิป)

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 27 พ.ย. 2568 15:08 น.| อัปเดต: 27 พ.ย. 2568 15:12 น.
ธรรมนัส ทหารด่าชาวบ้าน
แฟ้มภาพ @ไทยรัฐ

คนช่วยจริงเหลืออด โต้ ธรรมนัส ทำของขึ้นจี้ถามทหาร รีบกลับไปไหน แถมออกลูกฉะเดือดกล่าวหาลายพรางช่วยน้ำท่วมหาดใหญ่ไปด่าชาวบ้าน จนกลุ่มที่เป็นประเด็นต้องอัดคลิปชี้แจงละเอียด ไม่ได้ด่า ตะโกนบอกรีบส่งคนศูนย์พักพิง และไม่ได้รีบกลับไปไหนตื่นมาช่วยตั้งแต่ 7 โมง

จากรกณีลงพื้นที่สั่งการแก้วิกฤตน้ำท่วมอำเถอหาดใหญ่ จ.สงขลาของ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า ซึ่งช่วงหนึ่งแสดงความไม่พอใจต่อเจ้าหน้าที่ทหารบางนาย โดยกล่าวด้วยน้ำเสียงหนักแน่นว่า “ทหาร! ใครบังคับบัญชาตรงนี้เนี่ย บอกลูกน้องให้พูดจาดีๆ หน่อย แย่มากเลย เวลาพูดกับชาวบ้านต้องพูดดีๆ แม่ทัพภาคที่ 4 ส่งพวกคุณมาบูรณาการกับผม ต้องทำงานร่วมกัน ไม่ใช่ทำงานอิสระ”

เหตุการณ์ดังกล่าวกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงกว้างขวาง เนื่องจากเผ้นการติติงกันท่ามกลางการทำงานเร่งด่วนเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจำนวนมากที่แต่ละเคสล้วนฉุกเฉิน

ล่าสุด วันนี้ (27 พ.ย.68) ได้มีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์คลิปพร้อมกับเขียนข้อความอธิบายร่ายยาว หลังเกิดกรณีดังกล่าว่า “ความจริงคือ พวกผมเข้าไปช่วยตั้งแต่ 7 โมงกว่าแล้ว เข้าไปตั้งแต่ยังไม่มีทีมไหนและกู้ภัยเข้าไปสักคน ตอนที่ขับรถออกมา คือมีชาวบ้านอยู่ในรถ

“คนแก่ติดเตียง 1 คน ป้าที่ลื่นล้มหัวแตก อีก1คน เด็กเล็กอีก2 เสียงรถมันดัง เสียงน้ำที่รถวิ่งแหวกออกไป มันไม่ได้ยินเสียงใครเลย คนในรถ ก็ตะโกนไปบอกว่า จะออกไปส่งคนที่ ศูนย์พักพิง นี่คือความจริงครับ”

“พวกผมแค่ตะโกนถามว่าท่านพูดอะไรเพราะมันไม่ได้ยินอะไรเลย ไม่ได้ตะโกนด่าชาวบ้าน ในรถมีชาวบ้านเป็นสิบ พวกผมต้องขึ้นไปนั่งบนหลังคา และที่ใครพูด“ยังไม่ถึงเที่ยงกลับกันแล้ว” คือพวกผมมาตั้งแต่วันที่25แล้วคับ นอนพักที่ศูนย์พักพิง แถมยังช่วยกันขนข้าวขนน้ำอีก #พวกผมก็เหนื่อยเหมือนกัน #ทหารบก #หาดใหญ่ #คนทำไม่ได้พูดคนพูดไม่ได้ทำ”

นอกจากนี้ ผู้ใช้เฟซบุ๊กอีกรายระบุว่า “ผมคือคนที่นั่งอยู่ท้ายรถ ที่ท่านมาว่าพวกเราตะโกนด่า ผมตะโกนบอกว่า ผมจะไปส่งคน ผมไม่ได้พูดไม่ดี ผมมาตั้งแต่ยังไม่มีทีมไหนเข้ามาสักทีมครับ #น้ำท่วม68 #น้ำท่วมหาดใหญ่ (ดูคลิป)

ธรรมนัสดราม่าซีเกมส์
แฟ้มภาพ

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

