เช็กสถานะ เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนรอบ 2 เข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้

เช็กสถานะด่วน ปภ. โอนเงินเยียวยาน้ำท่วมใต้ 9,000 บาท รอบที่ 2 บ่ายโมงตรงวันนี้ (2 ธ.ค.) ครอบคลุม 4 จังหวัด 9.7 หมื่นครัวเรือน พร้อมแนะวิธีแก้หากเงินไม่เข้า

วันที่ 2 ธันวาคม 2568 เพจเฟซบุ๊ก กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM รายงานความคืบหน้ามาตรการเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ ระบุว่า

วันนี้ (2 ธ.ค. 68) กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานความคืบหน้าการโอนเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 ตามมติ ค.ร.ม. เมื่อวันที่ 21 ต.ค. 68 และวันที่ 18, 25 พ.ย. 68 ซึ่งจะให้การช่วยเหลือเยียวยาให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในช่วงฤดูฝน ปี 2568 แบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนละ 9,000 บาท โดยเป็นการจ่ายให้ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย 4 รูปแบบ ดังนี้ 1) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังไม่เกิน 7 วัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย 2) ที่อยู่อาศัยประจำถูกน้ำท่วมขังเกิน 7 วันขึ้นไป 3) ที่อยู่อาศัยประจำที่ถูกน้ำล้อมรอบจนส่งผลกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป และ 4) ที่อยู่อาศัยประจำในอาคารสูงที่น้ำท่วมไม่ถึงชั้นที่ผู้ประสบภัยพักอาศัย แต่ส่งผลกระทบให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติ ติดต่อกันเกิน 7 วันขึ้นไป

สำหรับวันนี้ (2 ธ.ค. 68) เป็นครั้งที่สองของการโอนเงินเยียวยา โดย ปภ. และธนาคารออมสินจะดำเนินการโอนเงินให้แก่ผู้ประสบภัยที่ลงทะเบียนและผ่านการตรวจสอบข้อมูลเรียบร้อยแล้วในพื้นที่ 4 จังหวัดภาคใต้ ได้แก่ สงขลา นราธิวาส ปัตตานี และสตูล รวม 97,466 ครัวเรือน แบ่งเป็น สงขลา 70,331 ครัวเรือน (หาดใหญ่ 1,378 ครัวเรือน) นราธิวาส 7,305 ครัวเรือน ปัตตานี 1,709 ครัวเรือน และสตูล 18,121 ครัวเรือน รวมเป็นวงเงินทั้งสิ้น 877,194,000 บาท ผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขประจำตัวประชาชน โดยเงินจะโอนเข้าบัญชีผู้ประสบภัยตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป

ทั้งนี้ เมื่อวานที่ผ่านมา (1 ธ.ค. 68) ปภ. และธนาคารออมสินได้โอนเงินช่วยเหลือสำเร็จแล้วใน 3 จังหวัดภาคใต้ ที่สงขลา ปัตตานี และสตูล รวม 25,908 ครัวเรือน ได้แก่ สงขลา 4,466 ครัวเรือน ปัตตานี 13,133 ครัวเรือน และสตูล 8,309 ครัวเรือน คิดเป็นวงเงินรวม 233,172,000 บาท อย่างไรก็ตาม ยังมีการโอนเงินไม่สำเร็จจำนวน 663 ครัวเรือน เนื่องจากบัญชีไม่ปกติและอยู่ระหว่างรอการปรับปรุงข้อมูล โดยรัฐบาลยืนยันจะเร่งรัดการจ่ายเงินเยียวยาให้เร็วที่สุด เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนให้ทันการณ์

ปภ. ขอเน้นย้ำให้ประชาชนที่ยังไม่ได้ผูกบัญชีพร้อมเพย์ด้วยเลขบัตรประจำตัวประชาชน ติดต่อธนาคารใดก็ได้ เพื่อดำเนินการผูกบัญชีโดยเร็ว เพื่อไม่ให้เกิดความขัดข้องในการโอนเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย และให้การช่วยเหลือเยียวยาเป็นไปอย่างรวดเร็วและทั่วถึงที่สุด โดยประชาชนสามารถตรวจสอบสถานะรับเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยช่วงฤดูฝน ปี 2568 ผ่านช่องทาง https://flood68.disaster.go.th/Dashboard/BoardHelpRegister โดยระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนในการตรวจสอบ เพื่อติดตามการช่วยเหลือเยียวยาได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว

เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนเข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้ รอบ 2 เกือบแสนครัวเรือน-2

เงินเยียวยาน้ำท่วม 9,000 บาท ปภ.โอนเข้าบัญชี 4 จังหวัดภาคใต้ รอบ 2 เกือบแสนครัวเรือน-1

อ้างอิงจาก : FB กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย DDPM

Photo of GIFT T.

GIFT T.

Rewriter สาวจากรั้วสวนดุสิต เก็บเกี่ยวประสบการณ์งานข่าวมากว่า 5 ปี ชื่นชอบการส่งต่อเรื่องราวเกี่ยวกับ ไลฟ์สไตล์ หวย และข่าวบันเทิง พร้อมเปิดมุมมองใหม่ ๆ ให้นักอ่านได้เห็นประเด็นรอบด้านมากยิ่งขึ้น

