“นฤมล” โต้ ไม่ได้เกณฑ์ให้ครูโรงเรียนหาดใหญ่รอต้อนรับ “ธรรมนัส” สวนใครจะสั่ง?

เผยแพร่: 01 ธ.ค. 2568 08:02 น.
นฤมล ออกโรงโต้กระแสดราม่า ยืนยันไม่ได้เกณฑ์ให้ครูโรงเรียนหาดใหญ่รอต้อนรับ ธรรมนัส สวนสถานการณ์แบบนี้ใครจะสั่ง

จากกรณีที่มีรายงานในสื่อสังคมออนไลน์ว่าโรงเรียนแห่งในพื้นที่ อ.หาดใหญ่ ได้ขอให้ครูมารอต้อนรับ ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่จะเดินทางเข้ามาร่วมกิจกรรมบิ๊กคลีนนิงเดย์ ทำความสะอาดโรงเรียน ซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหาดใหญ่นั้น

ล่าสุด นาง นฤมล ภิญโญสินวัฒน์ รมว.ศึกษาธิการ ให้สัมภาษณ์ถึงประเด็นดังกล่าวว่า ไม่เกี่ยวกัน ทาง ผอ. เขาสั่งการของเขาเอง ตนไม่รู้เรื่อง ซึ่ง ร.อ.ธรรมนัส ก็ไม่ได้เข้าไปในพื้นที่ของโรงเรียนด้วย

เมื่อถามว่า เรื่องนี้เป็นความเข้าใจผิดไปเองหรือไม่ สำหรับการเกณฑ์ครูไปรอต้อนรับ นางนฤมล กล่าวย้ำว่า ไม่มี เป็นการกระทำของ ผอ.โรงเรียนเอง และทางเลขา สพฐ. ได้มีการออกชี้แจงเรื่องนี้แล้ว

เมื่อถามย้ำว่า เราไม่มีหลักเกณฑ์ในการมาต้อนรับใช่หรือไม่ นางนฤมล ระบุว่า สถานการณ์อย่างนี้ใครจะสั่ง ไม่เห็นจะต้องถาม

