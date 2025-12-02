สรุปดราม่า Skyflyers กรี๊ดดังทำพิษ ฝั่งคนเที่ยว สวนกลับ มีอะไรใหม่ก็ดราม่าตลอด
ดราม่ากรี๊ดสนั่นบางคอแหลม เครื่องเล่นใหม่ Skyflyers เอเชียทีค แลนด์มาร์กใหม่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา ทำชาวบ้านนอนไม่หลับ เสียงดังยัน 5 ทุ่ม
เมื่อวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2568 เพจ ท่านเปา ได้รายงานข่าวดราม่ากรณีที่ เอเชียทีค เดอะ ริเวอร์ฟรอนต์ ได้ทำการเปิดตัวเครื่องเล่นใหม่ล่าสุดที่มีชื่อว่า สกายฟลายเยอร์ส (Skyflyers) เครื่องเล่นลอยฟ้าขนาดยักษ์ที่หมุนเหวี่ยงผู้เล่นขึ้นไปสัมผัสบรรยากาศมุมสูงริมแม่น้ำเจ้าพระยา หวังจะให้เป็นแลนด์มาร์กแห่งใหม่ที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เข้ามาสัมผัสความตื่นเต้นระดับโลก
ทว่า เสียงกรีดร้องด้วยความหวาดเสียวของผู้เล่นได้ดังกึกก้องและสะท้อนไปตามตึกสูงอย่างต่อเนื่องยาวนาน ตั้งแต่ช่วงบ่ายลากยาวไปจนถึงเวลาประมาณ 5 ทุ่มของทุกวัน ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่คนทำงานส่วนใหญ่ต้องการการพักผ่อนหลังจากเหน็ดเหนื่อยมาทั้งวัน
ตัวแทนชาวบ้านในพื้นที่สะท้อนความอัดอั้นตันใจผ่านเพจดังว่า พวกเขาไม่ได้รังเกียจความเจริญหรือความสนุกสนาน แต่เสียงกรี๊ดที่ดังติดต่อกันเป็นชั่วโมงๆ ทุกค่ำคืนนั้นบั่นทอนสุขภาพจิตและการนอนหลับอย่างรุนแรง หลายครอบครัวที่มีเด็กเล็กหรือผู้สูงอายุต่างได้รับผลกระทบถ้วนหน้า
ข้อเรียกร้องเบื้องต้นจากฝั่งชุมชนคือ อยากให้ทางโครงการพิจารณาปรับลดเวลาให้บริการ ให้สิ้นสุดเร็วขึ้นในช่วง 2 ถึง 3 ทุ่ม เพื่อคืนความสงบสุขในช่วงเวลาพักผ่อน หรือหากเป็นไปได้ควรพิจารณาเรื่องความเหมาะสมของสถานที่ตั้งที่ไม่ควรอยู่ประชิดเขตที่อยู่อาศัยหนาแน่นเช่นนี้
ในทางกลับกัน กระแสจากฝั่งนักท่องเที่ยวและผู้สนับสนุนมองว่า สกายฟลายเยอร์ส คือแม่เหล็กดึงดูดการท่องเที่ยวตัวใหม่ที่กรุงเทพฯ ขาดแคลนมานาน การมีเครื่องเล่นระดับสากลมาตั้งอยู่ในจุดท่องเที่ยวสำคัญถือเป็นเรื่องดีที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคัก
การจะให้ปิดบริการตั้งแต่หัวค่ำอาจไม่สอดคล้องกับพฤติกรรมการท่องเที่ยวแบบไนท์ไลฟ์ และมองว่าเสียงรบกวนเป็นเรื่องปกติที่ต้องแลกมากับการอยู่ในย่านท่องเที่ยวชื่อดัง
