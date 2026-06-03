รีสอร์ตหรู เกาะเสม็ด ร่อนแถลงขออภัย แจงคนร้ายบุกห้องพัก ยันไม่ใช่พนักงานโรงแรม
รีสอร์ตหรู เกาะเสม็ด ร่อนแถลงขออภัย แจงคนร้ายบุกห้องพัก ยันไม่ใช่พนักงานโรงแรม และจับกุมตัวส่งตำรวจได้ภายใน 30 นาที
จากกรณีที่ผู้เสียหายรายหนึ่งโพสต์ข้อความหลังใช้บริการรีสอร์ตหรูระดับ 4-5 ดาว แห่งหนึ่งในเกาะเสม็ด จ.ระยอง ว่ามีคนร้ายบุกเข้าห้องพักหวังล่วงละเมิดและทำร้ายร่างกายเพื่อนร่วมทริปจนตัดสินใจหนีกลับเข้าฝั่งระยอง ขณะที่การช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่ของรีสอร์ตเป็นไปอย่างล่าช้า
ล่าสุดทางรีสอร์ตออกแถลงการณ์ ระบุว่า ขอแสดงความเสียใจอย่างยิ่ง ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ ทางโรงแรมไม่ได้นิ่งนอนใจหรือปกปิดข้อมูลที่เกิดขึ้น เพียงแต่เล็งเห็นว่าเป็นเรื่องละเอียดอ่อนที่เกิดขึ้นกับผู้เสียหาย โดยเฉพาะด้านความรู้สึกของผู้เสียหาย และทางโรงแรมยังคงติดต่อกับผู้เสียหายอย่างต่อเนื่องโดยไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ทางโรงแรมขออนุญาตชี้แจง ดังต่อไปนี้
1. ผู้ก่อเหตุ เป็นบุคคลภายนอกที่ไม่ใช่พนักงานของโรงแรม และไม่ได้เป็นผู้อยู่อาศัยบนเกาะเสม็ด หลังจากเกิดเหตุ ได้พบและจับกุมตัวผู้ก่อเหตุได้ภายในเวลาประมาณ 30 นาที หลังทราบเหตุ พนักงานของโรงแรมเป็นผู้พบ และได้นำมาให้ทางกลุ่มผู้เสียหายชี้ และยืนยันตัวตน ในขณะนั้นมีเจ้าหน้าที่ตำรวจอยู่ด้วยทั้งหมด 3 นาย และส่งดำเนินคดีทันที
2. ด้านความปลอดภัย ในวันนั้นมี Manager on Duty คอย standby โดยมีการเดินตรวจตราความเรียบร้อยอยู่ตลอด 24 ชั่วโมง ตามข้อมูลจากโพสต์ลูกค้า ได้ตะโกนเรียกพนักงาน และพนักงานไม่ได้มายังจุดเกิดเหตุในทันที เนื่องจากจุดที่เกิดเหตุ และบริเวณห้องพักของพนักงาน อยู่ห่างกันประมาณ 200 เมตร
แต่เมื่อมีการเรียกที่เสียงดังขึ้น ได้มี Manager on Duty และพนักงานออกมาพบ และสอบถามข้อมูลกับทางลูกค้าในทันที และเมื่อทราบได้ติดต่อ และแจ้งไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจในพื้นที่ทันทีหลังจากรับทราบข้อมูล เจ้าหน้าที่มาถึงโรงแรมประมาณ 15 นาที เรื่องเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยทางโรงแรมไม่ได้มีจริง แต่มี Manager on Duty คอยสอดส่องพื้นที่ หลังจากวันเกิดเหตุ ทางโรงแรมได้เพิ่มพนักงาน ในการสอดส่อง และเดินตรวจตราพื้นที่ตลอดทั้งคืน ตั้งแต่เวลา 22.00-08.00 น.
3. ในส่วนของการสื่อสารของ General Manager (GM) ทางโรงแรมต้องขออภัยต่อการสื่อสารที่อาจจะทำให้เกิดการเข้าใจที่คลาดเคลื่อน เนื่องด้วยในวันดังกล่าว หลังเกิดเหตุ ได้ทำการย้ายลูกค้าไปยังโรงแรมอื่นในคืนนั้นโดยทันที และในวันรุ่งขึ้นได้สอบถามกับทางกลุ่มผู้เสียหาย หากต้องการเข้าพักต่อ ห้องที่กลุ่มผู้เสียหายจองไว้ยังคงมีอยู่ในระบบตามเดิม ตามวันที่เข้าพักคือ 29-31 พฤษภาคม โดยไม่ได้ให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าพักแต่อย่างใด
หากกลุ่มผู้เสียหายประสงค์เข้าพักตามการจองเดิม ห้องที่จะเข้าพักยังคงต้องเป็นห้องเดิม เนื่องจากห้องพักเต็ม ไม่สามารถที่จะสลับหรือย้ายได้ ยกเว้นห้องผู้เสียหาย โดยไม่ได้ให้ลูกค้าท่านอื่นเข้าพักต่อและในระหว่างที่ GM อยู่กับผู้เสียหายตั้งแต่วันเกิดเหตุได้พูดคุยและแจ้งกับผู้เสียหายหากต้องการจะเข้าพักต่อ จะดำเนินการเปลี่ยนห้องพักไปยังห้องอื่น ที่ไม่ใช่ห้องที่เกิดเหตุ เพื่อไม่ให้กระทบต่อความรู้สึกที่เพิ่งเกิดขึ้น
4. การแจ้งความคืบหน้าของคดี โดยทาง GM ยังได้แจ้งและอัพเดตความเคลื่อนไหว ของการสอบสวนรวมถึงการขยายผลการสอบสวน ให้กับผู้เสียหายผ่านทางไลน์ เช่น วิดีโอกล้องวงจรปิด พยานบุคคลที่พบเหตุ รวมถึง พนักงานที่พบตัวเจอ โดยวันที่ 30 พฤษภาคม ได้เป็นพยานให้การต่อเจ้าหน้าที่สอบสวนเพิ่มเติม และทางโรงแรมยินดีให้ความร่วมมือและเป็นพยานให้กับลูกค้าอย่างเต็มที่ รวมไปถึงขอยืนยันตามที่ได้แจ้ง และให้การกับพนักงานสอบสวนว่าขอดำเนินคดีให้ถึงที่สุด
ทางโรงแรมขอยืนยันว่า ไม่ได้ทอดทิ้ง และไม่ได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างแน่นอน ด้านมาตรการความปลอดภัย ขอนำเรียนทุกท่าน ว่าทางโรงแรมมีการเพิ่มมาตรการที่เข้มงวดมากขึ้น รวมถึงมาตรการตรวจสอบบุคคลภายนอกอย่างเคร่งครัด ผู้บริหาร และพนักงานโรงแรม อ่าวช่อแกรนด์วิว ไฮด์อะเวย์ รีสอร์ท ต้องขออภัยต่อกลุ่มผู้เสียหาย ผู้เกี่ยวข้อง และพี่น้องชาวเกาะเสม็ดทุกท่าน เกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้
อย่างไรก็ตามเมื่อตรวจสอบเพจของรีสอร์ตกลับไม่พบโพสต์แถลงการณ์ดังกล่าวแล้ว
ที่มา: เจ๊ม้อย v+
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