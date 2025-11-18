สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”
สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจนครบาล เดินหน้าแฉคนวงในกรมสีกากีสนั่นอีกชุด หลังล่าสุดไปรายการเรื่องใหญ่ข่าวรายวัน อ๊อฟ ชัยนนท์ หลุดเปิดภาพในมือถือหรา เหตุบิ๊กโจ๊กร่ายยาวพฤติการณ์ สส.ชนนพัฒฐ์ นักการเมืองขวัญใจคนสงขลา ลั่นแรงแต่่อนตัวเองเรียกแบบนี้ !
กำลังเป็นระเด็นสืบเนื่องจากการที อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำหลักฐานเป็นเอกสารเข้ายื่นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเอกสารเป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ที่ขณะนี้ถูกปปง.เรียกให้ชี้แจงทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดกว่า 190 ล้านบาท กรณีถูกกล่าวหาไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์
ล่าสุดในรายการเรื่องใหญ่ข่าวรายวัน ช่วงหนึ่งระหว่างที่ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร.ไล่ไทม์ไลน์หลังจากออกมาเดินหน้าแฉส่วยที่มีคนในวงการสำนักงานตำรวจมี 1% แอบรับผลประโยชน์สีเทา จู่ๆ นายสันธนะที่ร่วมนั่งฟังในรายการเกิดข้อสงสัยก่อนจะตัดสนิใจหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาสอบถามอดีตคนสีกากีที่มาเป็นแขกรับเชิญด้วยกันว่า “กฤต นี่คือชนนพัฒฐ์ของคุณหรือไม่ ?”
“ใช่ครับ ชนนพัฒฐ์ ใช่ครับ คนเดียวกันครับ” บิ๊กโจ๊กยืนยันทันทีหลังเพ่งมองหน้าจอมือถือของนายสันธนะ รุ่นพี่ที่เจอสั่งเชือดจนต้องหลุดจากข้าราชการตร.คล้ายกัน
ถึงตรงนี้ สันธนะ ประยูรรัตน์ เน้นย้ำต่อว่า สมัยตนบุคคลในรูปมือถือนั้นคือ ไอ้กฤต ! วัยรุ่นสร้างตัว จากนั้นมีการระบุถึงข้อสังเกตช่วงระยะเวลาไม่กีปี ทำไมถึงสามารถแปะเปลี่ยนสาภพตนเองได้ถึงขนาดนี้ สร้างได้ไวขนาดนี้เลยหรือ ? ด้าน “อ๊อฟ” ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ดำเนินรายการจึงเอ่ยกับแขกรับเชิญอดีตตำรวจนครบาลว่า ตอนนี้ท่านเป็นสส.นะ !
สันธนะ ได้ยินดังนั้นรีบสวนพร้อมยกมือถือที่คาหราบนมือว่า ท่านหรอ อย่างนี้นะหรอ โทษนะไม่ได้ว่านะ ! ให้ผมเรียกกระโถนยังได้ อย่าบอกท่านเลย ถ้าสภาพนี้คนเดียวกันนะ !!
ต่อมาซักถามแขกรับเชิญเกี่ยวกับรูปดังกล่าวสามารถเปิดเผยในรายการสดได้เลยหรือไม่ ?
“ได้เลย” นายสันธนะรีบตอบ ก่อนที่กล่าวจบจะมีการเปิดเผยภาพที่เป็นประเด็นซึ่งจะเห็น ชายรายหนึ่งคล้ายจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของตัวเอง พร้อมกับที่อีกมือกำลังถือขวดสุราโชว์ขึ้นมาให้เห็นชัดเจน ซึ่งหลังรูปเสร็จ ผู้ดำเนินรายการได้ย้ำด้วยว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกับสส.ชนนพัฒฐ์ ด้วย
อัปเดตล่าสุด เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้ (18 พ.ย.68) เช้านี้ที่หมอชิตระบุ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถามในประเด็น “สส.ชนนพัฒฐ์” บอกว่าถ้าเคลียร์เว็บพนันได้รอบหน้าได้เป็นรัฐมนตรีเลย ซึ่งอดีตรอง.ผบ.ตร.ก็สวนทันควัน เรื่องแบบนี้เคลียร์กันได้ด้วยหรือ ตนอยากถามกลับ ยอมรับส่วนตัวก็รู้จัก สส.สงขลาท่านนี้ เคยนั่งกินกาแฟ-จิบน้ำชาด้วยกัน แต่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีหุ้นส่วนกับธุรกิจประเภทนี้
ทั้งนี้ในวันเดียวกัน “บิ๊กโจ๊ก” ยังได้นำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมยื่นกับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ เพื่อขอให้เลิกแยกสำนวนการดำเนินคดี เว็บพนัน BNK Master เครือข่ายมินนี่ ที่มีเส้นเงินเดียวกับ “บิ๊ก ต.” และกลุ่มตำรวจอีกหลายนาย แต่กลับไม่มีการดำเนินคดีกับตำรวจเหล่านี้.
