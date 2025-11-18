ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:54 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:54 น.
68
สันธนะ ชนนพัฒฐ์
แฟ้มภาพ @ข่าวใหญ่รายวัน

สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจนครบาล เดินหน้าแฉคนวงในกรมสีกากีสนั่นอีกชุด หลังล่าสุดไปรายการเรื่องใหญ่ข่าวรายวัน อ๊อฟ ชัยนนท์ หลุดเปิดภาพในมือถือหรา เหตุบิ๊กโจ๊กร่ายยาวพฤติการณ์ สส.ชนนพัฒฐ์ นักการเมืองขวัญใจคนสงขลา ลั่นแรงแต่่อนตัวเองเรียกแบบนี้ !

กำลังเป็นระเด็นสืบเนื่องจากการที อัจฉริยะ เรืองรัตนพงศ์ ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรม นำหลักฐานเป็นเอกสารเข้ายื่นต่อสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ซึ่งเอกสารเป็นหลักฐานเกี่ยวข้องกับนายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.สงขลา พรรคกล้าธรรม ที่ขณะนี้ถูกปปง.เรียกให้ชี้แจงทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดกว่า 190 ล้านบาท กรณีถูกกล่าวหาไปเกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์

ล่าสุดในรายการเรื่องใหญ่ข่าวรายวัน ช่วงหนึ่งระหว่างที่ บิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร.ไล่ไทม์ไลน์หลังจากออกมาเดินหน้าแฉส่วยที่มีคนในวงการสำนักงานตำรวจมี 1% แอบรับผลประโยชน์สีเทา จู่ๆ นายสันธนะที่ร่วมนั่งฟังในรายการเกิดข้อสงสัยก่อนจะตัดสนิใจหยิบโทรศัพท์มือถือตัวเองขึ้นมาสอบถามอดีตคนสีกากีที่มาเป็นแขกรับเชิญด้วยกันว่า “กฤต นี่คือชนนพัฒฐ์ของคุณหรือไม่ ?”

“ใช่ครับ ชนนพัฒฐ์ ใช่ครับ คนเดียวกันครับ” บิ๊กโจ๊กยืนยันทันทีหลังเพ่งมองหน้าจอมือถือของนายสันธนะ รุ่นพี่ที่เจอสั่งเชือดจนต้องหลุดจากข้าราชการตร.คล้ายกัน

สันธนะเปิดรูป ชนนพัฒฐ์
แฟ้มภาพ @onenews31
สันธนะ บิ๊กโจ๊ก รายการเรื่องใหญ่ข่าวรายวัน
แฟ้มภาพ @onenews31

ถึงตรงนี้ สันธนะ ประยูรรัตน์ เน้นย้ำต่อว่า สมัยตนบุคคลในรูปมือถือนั้นคือ ไอ้กฤต ! วัยรุ่นสร้างตัว จากนั้นมีการระบุถึงข้อสังเกตช่วงระยะเวลาไม่กีปี ทำไมถึงสามารถแปะเปลี่ยนสาภพตนเองได้ถึงขนาดนี้ สร้างได้ไวขนาดนี้เลยหรือ ? ด้าน “อ๊อฟ” ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ดำเนินรายการจึงเอ่ยกับแขกรับเชิญอดีตตำรวจนครบาลว่า ตอนนี้ท่านเป็นสส.นะ !

สันธนะ ได้ยินดังนั้นรีบสวนพร้อมยกมือถือที่คาหราบนมือว่า ท่านหรอ อย่างนี้นะหรอ โทษนะไม่ได้ว่านะ ! ให้ผมเรียกกระโถนยังได้ อย่าบอกท่านเลย ถ้าสภาพนี้คนเดียวกันนะ !!

ต่อมาซักถามแขกรับเชิญเกี่ยวกับรูปดังกล่าวสามารถเปิดเผยในรายการสดได้เลยหรือไม่ ?

“ได้เลย” นายสันธนะรีบตอบ ก่อนที่กล่าวจบจะมีการเปิดเผยภาพที่เป็นประเด็นซึ่งจะเห็น ชายรายหนึ่งคล้ายจะนั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊คของตัวเอง พร้อมกับที่อีกมือกำลังถือขวดสุราโชว์ขึ้นมาให้เห็นชัดเจน ซึ่งหลังรูปเสร็จ ผู้ดำเนินรายการได้ย้ำด้วยว่า ต้องให้ความเป็นธรรมกับสส.ชนนพัฒฐ์ ด้วย

อัปเดตล่าสุด เมื่อช่วงสายที่ผ่านมาของวันนี้ (18 พ.ย.68) เช้านี้ที่หมอชิตระบุ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ ตอบคำถามผู้สื่อข่าวถามในประเด็น “สส.ชนนพัฒฐ์” บอกว่าถ้าเคลียร์เว็บพนันได้รอบหน้าได้เป็นรัฐมนตรีเลย ซึ่งอดีตรอง.ผบ.ตร.ก็สวนทันควัน เรื่องแบบนี้เคลียร์กันได้ด้วยหรือ ตนอยากถามกลับ ยอมรับส่วนตัวก็รู้จัก สส.สงขลาท่านนี้ เคยนั่งกินกาแฟ-จิบน้ำชาด้วยกัน แต่ไม่เคยเข้าไปยุ่งเกี่ยวหรือมีหุ้นส่วนกับธุรกิจประเภทนี้

ทั้งนี้ในวันเดียวกัน “บิ๊กโจ๊ก” ยังได้นำหนังสือร้องขอความเป็นธรรมยื่นกับผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์ เพื่อขอให้เลิกแยกสำนวนการดำเนินคดี เว็บพนัน BNK Master เครือข่ายมินนี่ ที่มีเส้นเงินเดียวกับ “บิ๊ก ต.” และกลุ่มตำรวจอีกหลายนาย แต่กลับไม่มีการดำเนินคดีกับตำรวจเหล่านี้.

สส ชนนพัฒฐ์ อดีต
แฟ้มภาพ @onenews31
ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว
แฟ้มภาพ @onenews31
ถุงเงินชูวิทย์
แฟ้มภาพ
ข่าวบิ๊กโจ๊กแฉตำรวจล่าสุดวันนี้ 2568
แฟ้มภาพ

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

38 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

11 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

18 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

42 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

44 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

57 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

59 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 14:54 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 14:54 น.
68
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button