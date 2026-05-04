ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่

เตรียมตัว ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียนด่วนถึง 7 พฤษภาคมนี้
วิกฤตพลังงาน ทำเอาต้นทุนการขนส่งพุ่งสูงจนน่าใจหาย ทำให้ล่าสุดทางรัฐบาลผลักดันโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มรถเร่หรือที่เรียกกันติดปากว่ารถพุ่มพวง
คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมมอบสวัสดิการ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 3,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและลดภาระรายจ่ายให้คนทำมาหากินบนท้องถนน
ขั้นตอนลงทะเบียนรถพุ่มพวง ออนไลน์
พ่อค้าแม่ค้าที่สนใจสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mobilemarket.bora.dopa.go.th ระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง
เมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2569 เลือกไปได้2 แห่งตามความสะดวก
1. ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่เพื่อติดต่อปลัดอำเภอหรือนายอำเภอในวันเวลาราชการ
2. เลือกติดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มผู้นำชุมชนสามารถไปพบได้ทุกวันไม่มีวันหยุด
เอกสาร คุณสมบัติเบื้องต้น
ผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์ต้องเตรียมใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบ บัตรประชาชนตัวจริงหรือจะเปิดผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ก็ได้ พร้อมรูปถ่ายรถที่ใช้ค้าขายจริงที่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน
คุณสมบัติเบื้องต้น
- ต้องเป็นคนไทย
- ประกอบอาชีพค้าขายรถเร่จริง เน้นขายสินค้าหลากหลาย
- รถประเภท Food Truck หรือรถทำอาหารปรุงสุกจะไม่เข้าเกณฑ์
- หนึ่งทะเบียนรถสมัครได้เพียงหนึ่งอำเภอหรือจังหวัดเท่านั้น
- หากพบชื่อซ้ำจะคัดสิทธิ์ผู้ที่สมัครทีหลังออกทันที
ตารางประกาศผลและเริ่มปฏิบัติงาน
ผลการคัดเลือกจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าไปรับสินค้าราคาถูกจากไปรษณีย์ไทยเพื่อนำออกไปจำหน่ายให้ประชาชนในชุมชนห่างไกล โดยภารกิจจะเริ่มออกตัวในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป
ข้อควรระวังเพื่อรักษาสิทธิ์
บัตรเติมน้ำมันที่ได้รับจะผูกติดกับทะเบียนรถที่ใช้สมัครโดยตรง หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้บัตรเติมน้ำมันแต่ไม่มีการไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปขายจริงตามวัตถุประสงค์ ระบบจะดำเนินการตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริง
โครงการไทยช่วยไทยพลัสนับเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนพาหนะคู่ใจให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2569 ใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://mobilemarket.bora.dopa.go.th
