ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่

การเงินเศรษฐกิจ

Aindravudh เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 10:41 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 10:41 น.
เตรียมตัว ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัส ลงทะเบียนด่วนถึง 7 พฤษภาคมนี้

วิกฤตพลังงาน ทำเอาต้นทุนการขนส่งพุ่งสูงจนน่าใจหาย ทำให้ล่าสุดทางรัฐบาลผลักดันโครงการ ไทยช่วยไทยพลัส เพื่อช่วยเหลือกลุ่มพ่อค้าแม่ค้ากลุ่มรถเร่หรือที่เรียกกันติดปากว่ารถพุ่มพวง

คุณศุภจี สุธรรมพันธุ์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ นำทีมมอบสวัสดิการ บัตรเติมน้ำมัน มูลค่า 3,000 บาท เพื่อใช้เป็นทุนหมุนเวียนและลดภาระรายจ่ายให้คนทำมาหากินบนท้องถนน

ขั้นตอนลงทะเบียนรถพุ่มพวง ออนไลน์

พ่อค้าแม่ค้าที่สนใจสามารถเริ่มลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 7 พฤษภาคม 2569 เข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://mobilemarket.bora.dopa.go.th ระบบเปิดให้ลงทะเบียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง

เมื่อลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้ว ขั้นตอนที่สำคัญที่สุดคือ ต้องเดินทางไปแสดงตัวตนระหว่างวันที่ 1-8 พฤษภาคม 2569 เลือกไปได้2 แห่งตามความสะดวก

1. ที่ว่าการอำเภอในพื้นที่เพื่อติดต่อปลัดอำเภอหรือนายอำเภอในวันเวลาราชการ

2. เลือกติดต่อกำนันหรือผู้ใหญ่บ้านในพื้นที่ ซึ่งกลุ่มผู้นำชุมชนสามารถไปพบได้ทุกวันไม่มีวันหยุด

เอกสาร คุณสมบัติเบื้องต้น

ผู้ที่ต้องการรับสิทธิ์ต้องเตรียมใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากระบบ บัตรประชาชนตัวจริงหรือจะเปิดผ่านแอปพลิเคชัน ThaID ก็ได้ พร้อมรูปถ่ายรถที่ใช้ค้าขายจริงที่เห็นป้ายทะเบียนชัดเจน

คุณสมบัติเบื้องต้น

  • ต้องเป็นคนไทย
  • ประกอบอาชีพค้าขายรถเร่จริง เน้นขายสินค้าหลากหลาย
  • รถประเภท Food Truck หรือรถทำอาหารปรุงสุกจะไม่เข้าเกณฑ์
  • หนึ่งทะเบียนรถสมัครได้เพียงหนึ่งอำเภอหรือจังหวัดเท่านั้น
  • หากพบชื่อซ้ำจะคัดสิทธิ์ผู้ที่สมัครทีหลังออกทันที

ตารางประกาศผลและเริ่มปฏิบัติงาน

ผลการคัดเลือกจะประกาศอย่างเป็นทางการในวันที่ 12 พฤษภาคม 2569 ณ ที่ทำการปกครองอำเภอ สำหรับผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับโอกาสเข้าไปรับสินค้าราคาถูกจากไปรษณีย์ไทยเพื่อนำออกไปจำหน่ายให้ประชาชนในชุมชนห่างไกล โดยภารกิจจะเริ่มออกตัวในช่วงสัปดาห์ที่สามของเดือนพฤษภาคมเป็นต้นไป

ข้อควรระวังเพื่อรักษาสิทธิ์

บัตรเติมน้ำมันที่ได้รับจะผูกติดกับทะเบียนรถที่ใช้สมัครโดยตรง หากตรวจสอบพบว่ามีการใช้บัตรเติมน้ำมันแต่ไม่มีการไปรับสินค้าที่ไปรษณีย์ไทยเพื่อนำไปขายจริงตามวัตถุประสงค์ ระบบจะดำเนินการตัดสิทธิ์ทันทีโดยไม่มีข้อยกเว้น เพื่อให้เม็ดเงินช่วยเหลือกระจายไปถึงผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือจริง

โครงการไทยช่วยไทยพลัสนับเป็นก้าวสำคัญในการเปลี่ยนพาหนะคู่ใจให้กลายเป็นเครื่องมือช่วยชาติกระตุ้นเศรษฐกิจปี 2569 ใครที่มีคุณสมบัติครบถ้วนไม่ควรปล่อยให้โอกาสนี้ผ่านไป สามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ที่ https://mobilemarket.bora.dopa.go.th

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

