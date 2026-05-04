บันเทิง

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 10:47 น.
59
วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งลูกค้ากลางดึก รถเปิดไม่ได้ โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายบอกช่วยอะไรไม่ได้ ถามความปลอดภัยอยู่ตรงไหน?

เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา เฟรม-ศุภัคชญา สุขใบเย็น หรือ “วันเดอร์เฟรม” (WonderFrame) นักร้องและแร็ปเปอร์สาว โพสต์ภาพคู่กับรถยนต์ไฟฟ้าสีชมพู เผยข้อความประสบปัญหารถยนต์ไฟฟ้าเปิดไม่ได้ ระบุว่า

“ออกมาทำธุระตอนดึกแล้วตอนกลับเปิดรถไม่ได้ ขึ้นรถก็ไม่ได้ เลยติดต่อศูนย์บริการไป ศูนย์โยนเบอร์ช่างมาให้ คุยไปมาเป็นชั่วโมง สรุปช่างไม่มา แจ้งว่ามาช่วยอะไรไม่ได้ต้องไปติดต่อช่างมาเปิดรถเอง ผู้หญิงที่ใช้รถ Deepal ตอนดึกแล้วเกิดปัญหา ความปลอดภัยของชีวิตอยู่ตรงไหนน้า” พร้อมกับแท็กเพจเฟซบุ๊ก CHANGAN Thailand

ศุภัคชญา สุขใบเย็น หรือ วันเดอร์เฟรม ถ่ายภาพคู่กับรถยนต์ไฟฟ้าสีชมพู
FB/ WonderFrame

เวลาต่อมา วันเดอร์เฟรม โพสต์อัปเดตในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “00:11 พี่ชาย พ่อ มาแล้ว รอช่าง (ที่เรียกเอง) มาเปิดรถให้ห้ะ” , “เรียกช่างมาเปิดกุญแจเอง จั๊มแบตแล้วงับ กำลังกลับบ้าน จริงๆ ประมาณเดือนที่แล้วเพิ่งไปเช็คศูนย์มา เค้าแจ้งว่าแบตเล็กยังดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยน ไว้ค่อยเคลียยย ไปนอนกันเถอะ ขอบคุณทุกคนน้า”

จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตกดแสดงความรู้สึกไปมากกว่า 4.8 หมื่นครั้ง และคอมเมนต์อีกหลายพันคอมเมนต์ โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งระบุว่า “เกิดเหตุแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไง แนะนำติดต่อบ.ประกันภัยครับ หลายๆบ.มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หาช่างกุญแจให้ หรือยกรถไปศูนย์บริการ”

“กำลังจะตัดสินใจซื้อให้ภรรยา อาทิตย์หน้ามีแพลนจะไปวางเงินจองที่ศูนย์ เห็นแบบนี้ ลังเลทันทีเลยครับ” , “รถมีปัญหามันก็ส่วนหนึ่งเข้าใจได้ แต่ปัญหามันจริงอยู่ที่บริษัทมันเทรนคนมายังไง ให้บริการหลังการขายแย่ขนาดนี้”

หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพจเฟซบุ๊ก CHANGAN Thailand ยังไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน บันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

4 นาที ที่แล้ว
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

5 นาที ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

10 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

28 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเปิดปลากระป๋อง เทใส่จานถึงกับอึ้ง เจอ &quot;แมคเคอเรลคางดำ&quot; บริษัทติดต่อชดเชยแล้ว ข่าว

หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี

60 นาที ที่แล้ว
วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้ บันเทิง

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติเบี้ยวค่าอาหารป่าตอง ทำท่าถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง ข่าว

ภูเก็ตเดือด! ฝรั่งกร่างเบี้ยวค่าข้าว ถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง โซเชียลจี้ล่าตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเว้นค่าทางด่วน พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ทางด่วนฟรี พฤษภาคม 69 เช็กเส้นทาง – วันไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ &quot;แมงกินฟัน&quot; เพียบ ข่าว

อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ “แมงกินฟัน” เพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถขนแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนบางนา-ตราด ข่าว

น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซอาร์ต เปิดตัว เอย ธัญวรรณ ในวันเกิด บันเทิง

ไฮโซอาร์ต เปิดตัวแฟนใหม่ เอย ธัญวรรณ แคปชั่นหวานมาก หลังฝ่าดราม่ารักร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม &quot;ภัณฑิล&quot; พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม “ภัณฑิล” พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัสฮันทาแพร่เชื้อบนเรือสำราญ เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีเด็ก 5 ขวบ อะบอริจิน ข่าวต่างประเทศ

คดีเด็ก 5 ขวบ เขย่าขวัญคนทั้งประเทศ 400 ชีวิตฮือจราจล ลั่นล้างแค้นถึงครอบครัวคนร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาวี มุขแก้ว ภรรยาไรเดอร์ที่เสียชีวิต ข่าว

เมียไรเดอร์ ตำหนิแรง หลังไร้เงาหนุ่มขับ BMW ร่วมงานศพวันสุดท้าย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” งานเข้าต่อเนื่อง! แบรนด์จระเข้” จ่อฟ้องชุดใหญ่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 คนกรุงฯ รู้ก่อน เตรียมตัวให้พร้อม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกวงการอีกคู่ ฝ่ายหญิงประกาศสถานะล่าสุด ปิดฉากลูกสะใภ้จารุจินดา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กตุ๊กป่าตอง กินบวบ ข่าวภูมิภาค

ฉาวสนั่นป่าตอง! นทท.หลุดคลิปสยิว “กินบวบบนตุ๊กตุ๊ก” ไม่แคร์สายตาชาวโลก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกสมุทรปราการ ข่าว

อัปเดต “เฮลิคอปเตอร์” ตกใกล้ศูนย์ซ่อม BTS สมุทรปราการ เจ็บ 2 ราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หนีไม่รอด ตามรวบแฟนหนุ่มวัย 33 หลังเหตุสลด “แม่ค้าออนไลน์” ถูกหมอนกดหน้าดับ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 10:47 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 10:47 น.
59
Photo of Suriyen J.

Suriyen J.

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
หนุ่มเปิดปลากระป๋อง เทใส่จานถึงกับอึ้ง เจอ &quot;แมคเคอเรลคางดำ&quot; บริษัทติดต่อชดเชยแล้ว

หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
Back to top button