วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งลูกค้ากลางดึก รถเปิดไม่ได้ โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายบอกช่วยอะไรไม่ได้ ถามความปลอดภัยอยู่ตรงไหน?
เมื่อช่วงกลางดึกของวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา เฟรม-ศุภัคชญา สุขใบเย็น หรือ “วันเดอร์เฟรม” (WonderFrame) นักร้องและแร็ปเปอร์สาว โพสต์ภาพคู่กับรถยนต์ไฟฟ้าสีชมพู เผยข้อความประสบปัญหารถยนต์ไฟฟ้าเปิดไม่ได้ ระบุว่า
“ออกมาทำธุระตอนดึกแล้วตอนกลับเปิดรถไม่ได้ ขึ้นรถก็ไม่ได้ เลยติดต่อศูนย์บริการไป ศูนย์โยนเบอร์ช่างมาให้ คุยไปมาเป็นชั่วโมง สรุปช่างไม่มา แจ้งว่ามาช่วยอะไรไม่ได้ต้องไปติดต่อช่างมาเปิดรถเอง ผู้หญิงที่ใช้รถ Deepal ตอนดึกแล้วเกิดปัญหา ความปลอดภัยของชีวิตอยู่ตรงไหนน้า” พร้อมกับแท็กเพจเฟซบุ๊ก CHANGAN Thailand
เวลาต่อมา วันเดอร์เฟรม โพสต์อัปเดตในช่องคอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวว่า “00:11 พี่ชาย พ่อ มาแล้ว รอช่าง (ที่เรียกเอง) มาเปิดรถให้ห้ะ” , “เรียกช่างมาเปิดกุญแจเอง จั๊มแบตแล้วงับ กำลังกลับบ้าน จริงๆ ประมาณเดือนที่แล้วเพิ่งไปเช็คศูนย์มา เค้าแจ้งว่าแบตเล็กยังดีอยู่ไม่ต้องเปลี่ยน ไว้ค่อยเคลียยย ไปนอนกันเถอะ ขอบคุณทุกคนน้า”
จากโพสต์ดังกล่าวได้มีชาวเน็ตกดแสดงความรู้สึกไปมากกว่า 4.8 หมื่นครั้ง และคอมเมนต์อีกหลายพันคอมเมนต์ โดยชาวเน็ตส่วนหนึ่งระบุว่า “เกิดเหตุแบบนี้ไม่รู้จะทำยังไง แนะนำติดต่อบ.ประกันภัยครับ หลายๆบ.มีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หาช่างกุญแจให้ หรือยกรถไปศูนย์บริการ”
“กำลังจะตัดสินใจซื้อให้ภรรยา อาทิตย์หน้ามีแพลนจะไปวางเงินจองที่ศูนย์ เห็นแบบนี้ ลังเลทันทีเลยครับ” , “รถมีปัญหามันก็ส่วนหนึ่งเข้าใจได้ แต่ปัญหามันจริงอยู่ที่บริษัทมันเทรนคนมายังไง ให้บริการหลังการขายแย่ขนาดนี้”
หลังจากเหตุการณ์ดังกล่าว เพจเฟซบุ๊ก CHANGAN Thailand ยังไม่มีการชี้แจงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้
