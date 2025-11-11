ด่วน! อายัดทรัพย์ “ชนนพัฒฐ์” สส.พรรคกล้าธรรม เอี่ยวพนันออนไลน์
คณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน สั่งอายัดทรัพย์ ชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว สส.พรรคกล้าธรรม และพวกรวม 159 ล้าน หลังตรวจพบว่าเอี่ยวพนันออนไลน์
นายวิทยา นีติธรรม ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) ในฐานะโฆษกประจำสำนักงาน ปปง. แถลงว่า ตามที่คณะรัฐนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 21 ต.ค. 2568 กำหนดให้เรื่องการป้องกันและปราบปรามการกระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเป็น “วาระแห่งชาติ” นั้น
ล่าสุดจากการสืบสวนขยายผลและบูรณาการทำงานร่วมกันกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สำนักงาน ปปง. ได้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และรวบรวมพยานหลักฐาน ของกลุ่มบุคคลผู้ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนัน ทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เว็บไซต์ www.gini88.com www.gimi44.com www.ts911goal.com และเว็บไซต์การพนันออนไลน์อื่นๆ
เมื่อตรวจเส้นทางการเงินของบุคคลที่มีพฤติการณ์กระทำความผิดมูลฐานตามมาตรา 3 (9) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. 2542 พบว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์ กับ นายชนนพัฒฐ์ นาคสั้ว หรือ สส.กฤต สส.สงขลา เขต 4 พรรคกล้าธรรม กับพวกและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิดหรือซ่อนเร้นทรัพย์สินที่เกี่ยวกับ การกระทำความผิดดังกล่าว
คณะกรรมการธุรกรรม ซึ่งมีนายเทพสุ บวรโชติดารา เลขาธิการ ปปง. เป็นกรรมการและเลขานุการ จึงได้มีมติในการประชุมครั้งที่ 12/2568 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2568 ให้ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในรายคดีดังกล่าว ไว้ชั่วคราวไม่เกิน 90 วัน โดยเป็นทรัพย์สินประเภท เงินสด รถยนต์ ที่ดิน เงินและหลักทรัพย์ในบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และเงินในบัญชีเงินฝากธนาคาร รวมจำนวน 69 รายการ มูลค่าประมาณ 159 ล้านบาท
อนึ่ง ผู้ซึ่งถูกยึดและอายัดทรัพย์สินหรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าว ประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งนั้นให้ยื่นคำขอเป็นหนังสือต่อเลขาธิการ ปปง. พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าทรัพย์สินที่ถูกยึดและอายัดดังกล่าวมิใช่ทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดภายใน 30 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งคำสั่งเป็นหนังสือ
