ดูดวง

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 12:15 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 11:25 น.
ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 วันมงคล ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ เสริมสิริมงคลตามหลักโหราศาสต

การเริ่มต้นกิจการหรือประกอบพิธีมงคลในช่วงเวลาที่ตำแหน่งดาวเคราะห์ส่งเสริม พลังงานเหล่านั้นย่อมช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานราบรื่น โหราศาสตร์ไทยให้ความสำคัญกับตำแหน่งพระจันทร์ที่โคจรเข้าสู่เสวยฤกษ์สำคัญ พฤษภาคม 2569 มีวันมงคลที่ควรค่าแก่การจดบันทึกเพื่อวางแผนชีวิตหลายช่วงเวลา

ตารางวันมงคล ฤกษ์ดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2569

วันที่ ประเภทฤกษ์ เหมาะสำหรับ
พฤหัสบดีที่ 7 พฤษภาคม มหาสิทธิโชค เปิดร้านค้าใหม่ จดทะเบียนบริษัท เริ่มงานวันแรก
ศุกร์ที่ 15 พฤษภาคม ภูมิปาโล ขึ้นบ้านใหม่ ตั้งศาลพระภูมิ ซื้อที่ดิน ปลูกเรือน
อาทิตย์ที่ 24 พฤษภาคม เทวีฤกษ์ แต่งงาน หมั้นหมาย เจรจาธุรกิจที่เน้นความเมตตา
พุธที่ 27 พฤษภาคม ราชาโชค ออกรถใหม่ เดินทางไกล ติดต่อเข้าหาผู้ใหญ่

วิเคราะห์ตำแหน่งดวงดาวทางโหราศาสตร์

เดือนพฤษภาคม 2569 ตำแหน่งดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเกณฑ์ที่ให้คุณต่อดวงเมืองอย่างเด่นชัด พลังงานส่งเสริมการเจรจา การทำสัญญาค้าขาย ผู้ที่ต้องการขยับขยายธุรกิจควรใช้ช่วงครึ่งเดือนแรกดำเนินการ ฤกษ์มหาสิทธิโชคในวันที่ 7 พฤษภาคม ตรงกับวันครู พลังงานความรู้และความมั่นคงจะช่วยเกื้อหนุนให้กิจการที่เริ่มต้นในวันนี้มีความยั่งยืน

ในส่วนของวันที่ 15 พฤษภาคม ตรงกับฤกษ์ภูมิปาโล ตำแหน่งพระจันทร์เสวยเทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ เน้นความมั่นคงของที่อยู่อาศัย การประกอบพิธีเกี่ยวกับบ้านหรืออาคารในวันนี้จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุข

ข้อควรระวังตามหลักกาลโยค

แม้ปฏิทินโหราศาสตร์แสดงผลเป็นวันดี ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงวันกาลกิณีตามวันเกิดของตนเองเป็นรายบุคคล วันพุธที่ 13 พฤษภาคม ถือเป็นวันโลกาวินาศตามหลักกาลโยคโบราณ พลังงานในวันนี้มีความผันผวนสูง ไม่ควรใช้ประกอบพิธีมงคลทุกประเภท การเลือกยามอัฐกาลที่ถูกต้องประกอบกับวันมงคลจะช่วยลดทอนอุปสรรคที่อาจแทรกซ้อนเข้ามาได้

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

