ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 วันมงคล ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ เสริมสิริมงคลตามหลักโหราศาสต
การเริ่มต้นกิจการหรือประกอบพิธีมงคลในช่วงเวลาที่ตำแหน่งดาวเคราะห์ส่งเสริม พลังงานเหล่านั้นย่อมช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานราบรื่น โหราศาสตร์ไทยให้ความสำคัญกับตำแหน่งพระจันทร์ที่โคจรเข้าสู่เสวยฤกษ์สำคัญ พฤษภาคม 2569 มีวันมงคลที่ควรค่าแก่การจดบันทึกเพื่อวางแผนชีวิตหลายช่วงเวลา
ตารางวันมงคล ฤกษ์ดี ประจำเดือนพฤษภาคม 2569
เดือนพฤษภาคม 2569 ตำแหน่งดาวพฤหัสบดีโคจรอยู่ในเกณฑ์ที่ให้คุณต่อดวงเมืองอย่างเด่นชัด พลังงานส่งเสริมการเจรจา การทำสัญญาค้าขาย ผู้ที่ต้องการขยับขยายธุรกิจควรใช้ช่วงครึ่งเดือนแรกดำเนินการ ฤกษ์มหาสิทธิโชคในวันที่ 7 พฤษภาคม ตรงกับวันครู พลังงานความรู้และความมั่นคงจะช่วยเกื้อหนุนให้กิจการที่เริ่มต้นในวันนี้มีความยั่งยืน
ในส่วนของวันที่ 15 พฤษภาคม ตรงกับฤกษ์ภูมิปาโล ตำแหน่งพระจันทร์เสวยเทศาตรีฤกษ์ต่อด้วยภูมิปาโลฤกษ์ เน้นความมั่นคงของที่อยู่อาศัย การประกอบพิธีเกี่ยวกับบ้านหรืออาคารในวันนี้จะส่งผลให้ผู้อยู่อาศัยมีความร่มเย็นเป็นสุข
ข้อควรระวังตามหลักกาลโยค
แม้ปฏิทินโหราศาสตร์แสดงผลเป็นวันดี ผู้ใช้งานควรหลีกเลี่ยงวันกาลกิณีตามวันเกิดของตนเองเป็นรายบุคคล วันพุธที่ 13 พฤษภาคม ถือเป็นวันโลกาวินาศตามหลักกาลโยคโบราณ พลังงานในวันนี้มีความผันผวนสูง ไม่ควรใช้ประกอบพิธีมงคลทุกประเภท การเลือกยามอัฐกาลที่ถูกต้องประกอบกับวันมงคลจะช่วยลดทอนอุปสรรคที่อาจแทรกซ้อนเข้ามาได้
