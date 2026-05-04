อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ “แมงกินฟัน” เพียบ

อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาปวดฟัน ฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ “แมงกินฟัน” เพียบ เผยเป็นภูมิปัญญาสืบทอดตั้งแต่ปู่ย่าตายาย
เมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมา ผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่งโพสต์ภาพขณะอมท่อนไม้ที่ต่อกับกะลาอยู่ด้านล่าง โดยระบุว่าเป็นการรักษาอาการฟันผุ หลังมีอาการปวดฟันอย่างรุนแรงเป็นเวลา 3 วัน พร้อมเผยภาพที่อ้างว่าเป็นแมงกินฟันมากถึง 14-15 ตัว ซึ่งสร้างความตะลึงให้กับโลกโซเชียลจำนวนมาก
ทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านวังกระโดนใหญ่ หมู่ 1 ต.ตะคร้อ อ.ไพศาลี จ.นครสวรรค์ พบนายสำรวย หรือที่ชาวบ้านเรียกว่า “ลุงรวย” บางคนเรียก “หมอรวย” และนางหวัน ภรรยา ทั้งคู่เล่าว่าพื้นเพเดิมเป็นคน จ.นครราชสีมา แต่ย้ายมาอยู่ที่บ้านวังกระโดนใหญ่มากกว่า 30 ปีแล้ว สูตรแก้ปวดฟันดังกล่าวเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดต่อกันมาตั้งแต่รุ่นปู่ย่าตายาย เรียกวิธีนี้ว่า “รมควัน” รักษาปวดฟัน
สมุนไพรที่ใช้ในการรมควันมีเพียงเมล็ดมะเขือขื่น ซึ่งจากการตรวจสอบข้อมูลพบว่า มะเขือขื่นในส่วนของผลและรากมีสรรพคุณทางสมุนไพร แก้อาการปวดฟันได้จริง สำหรับวิธีการรมควัน จะนำจานกระเบื้องมาวางใส่น้ำลงไป นำเศษกระเบื้องดินเผา 2 อัน อันแรกวางลงในจาน แล้วนำเศษกระเบื้องอีกอันที่เผาไฟจนร้อนจัดมาวาง
จากนั้นหยดน้ำมันพืชและโรยเมล็ดแห้งของมะเขือขื่นลงไป เมื่อเกิดควันขึ้นจะนำกะลาตาเดียวที่ต่อท่อไม้ไผ่ ให้คนที่ปวดฟันอมควันสักพัก ไม่ต้องพ่นไม่ต้องกลืน ทำซ้ำ 3-4 ครั้ง ยืนยันทำความสะอาดอุปกรณ์ด้วยการล้างและลวกน้ำร้อนทุกครั้ง
นางหวัน เล่าว่านี่เป็นภูมิปัญญาที่เห็นรุ่นปู่รักษาลูกหลานมาตลอด พอย้ายมาอยู่ที่ จ.นครสวรรค์ มีเพื่อนบ้านปวดฟันก็ลองใช้วิธีนี้ช่วยจนหลายคนหายปวด จึงบอกปากต่อปากกันไป คนที่เคยมาหาให้ช่วยไกลสุดมาจากกรุงเทพฯ ส่วนค่ารักษาไม่เคยเรียกแพง แล้วแต่จะให้
ร.ต.ทพ.ณัททกฤช บุตรงามดี เจ้าของเพจ “หมอคริส คิดแบบหมอฟัน” อธิบายว่า อาการ “แมงกินฟัน” หรือ “หนอนกินฟัน” ไม่ได้มีอยู่จริง เป็นการเปรียบเปรยเท่านั้นที่ว่า เรามีแมงอยู่ในปากแล้วทำให้ฟันของเราผุ ชื่อของแบคทีเรียและตัวตนที่แท้จริงของเขาคือ Streptococcus mutans
เชื้อโรคชนิดนี้จะไปย่อยสลายพวกอาหาร แป้ง น้ำตาล และทำให้เกิดอาการเป็นกรดแล้วกัดฟันทำให้ฟันผุ ตั้งแต่หมอทำงานมาเกือบ 20 ปี ยังไม่เคยเจอเคสไหนที่มีหนอนออกมาช่องปากได้ขนาดนี้ แต่ก็อาจจะมีบางกรณีที่เรามีหนอนออกมาได้แต่พบได้น้อยมาก ๆ อย่างเช่น การที่เราไปนอนแล้วเผลออ้าปากมีแมลงวันแล้วไปไข่อยู่ในช่องปากแล้วทำให้เกิดหนอนแมลงวัน อันนี้หมอคิดว่าอาจจะเป็นไปได้
เมื่อรักษาไปแล้ว แล้วอาการยังไม่ได้หายจริง ๆ อาการอาจจะลุกลามแล้วไปเป็นหนอง แล้วหนองอันตรายไปถึงขั้นที่อาจจะซึมผ่านไปที่คอทำให้หายใจไม่ออกหรือติดเชื้อหนักขึ้น
สิ่งที่หมอเป็นห่วงคือว่าอุปกรณ์ที่นำมาใช้มีการฆ่าเชื้อได้อย่างถูกวิธีหรือไม่ เพราะอาจจะมีโรคติดต่อที่เกิดขึ้นในคนกลุ่มนี้ก็ได้ อันที่สองคือปัญหาที่มีอยู่ได้รับการแก้ไขจริง ๆ หรือไม่ ถ้าแก้ไขไม่ถูกจุดอาจจะเกิดปัญหาเรื่องของการติดเชื้อเรื้อรัง อาจมีการปวดหรือมีหนองกระจายไปทั่วอาจจะทำให้โรคลุกลามและรุนแรงมากขึ้น
ที่มา: Nakhonsawan news , ไทยรัฐนิวส์โชว์
