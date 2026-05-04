ทางพิเศษบูรพาวิถีใช้ได้ปกติ หลังรถขนแบตเตอรี่ระเบิด ยันปลอดภัย-แข็งแรง
กทพ. ยืนยันทางด่วนบูรพาวิถีปลอดภัย หลังไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม แค่ผิวคอนกรีตกะเทาะ ล่าสุดเปิดจราจรปกติ ยืนยันโครงสร้างปลอดภัย
จากกรณีเหตุระทึกขวัญรถบรรทุกสิบล้อเกิดเพลิงลุกไหม้อย่างรุนแรงบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.40 ช่องทางด่วน ขาเข้า กทม. พื้นที่หมู่ 6 ต.บางวัว อ.บางปะกง เมื่อเวลา 19.30 น. ของวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เปลวไฟโหมกระหน่ำพุ่งสูงทะลุทางด่วนบูรพาวิถี พร้อมกับมีเสียงระเบิดดังขึ้นอย่างต่อเนื่อง
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงเร่งฉีดน้ำและใช้โฟมเข้าสกัดเพลิง แต่ไม่สามารถดับไฟได้ ภายหลังทราบว่าวัตถุต้นเพลิงคือแบตเตอรี่ลิเธียม เจ้าหน้าที่จึงปรับแผนใช้การฉีดน้ำเพื่อควบคุมความร้อน และช่วยกันคุ้ยกองแบตเตอรี่ลงจากรถบรรทุกจนสามารถดับไฟได้ แต่ความร้อนจากเปลวไฟเผาทำลายโครงสร้างทางด่วนบูรพาวิถี ทำให้มีเศษปูนแตกร้าวและร่วงหล่นลงมาด้านล่างตลอดเวลา
ล่าสุด เพจ สรยุทธ สุทัศนะจินดา กรรมกรข่าว รายงานความคืบหน้าว่า การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) สั่งการให้ทีมวิศวกรและผู้เชี่ยวชาญลงพื้นที่ตรวจสอบจุดเกิดเหตุทันทีในคืนเดียวกัน โดยเจ้าหน้าที่ปิดช่องทางจราจรบางส่วนเพื่ออำนวยความสะดวกในการทำงานและป้องกันความเสี่ยง
เมื่อเวลา 23.00 น. ผลการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่า ความเสียหายเกิดขึ้นเฉพาะบริเวณผิวคอนกรีตที่มีการกะเทาะและหลุดร่อนเท่านั้น โครงสร้างหลักโดยรวมยังคงมีความมั่นคงแข็งแรง ไม่พบการเสียรูปหรือโค้งงอแต่อย่างใด จากนั้น กทพ. ได้สั่งให้เจ้าหน้าที่สกัดคอนกรีตส่วนที่หลุดร่อนออกทั้งหมด เพื่อป้องกันเศษปูนร่วงหล่นใส่รถด้านล่าง โดยการทำงานเสร็จสิ้นเมื่อเวลา 05.00 น. ของวันที่ 4 พฤษภาคม 2569
ปัจจุบัน ทางพิเศษบูรพาวิถีเปิดให้บริการตามปกติแล้ว กทพ. แจ้งให้ประชาชนมั่นใจในความปลอดภัย โครงสร้างทางพิเศษผ่านการตรวจสอบตามหลักวิศวกรรมอย่างเคร่งครัด พร้อมกล่าวขออภัยผู้ใช้ถนนในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง
- น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร
- อย่าหาทำ! ผัวเมียพลั้งปาก “ระวังระเบิด” บนเครื่องบิน ทำผู้โดยสารหนีตาย วุ่นทั้งลำ
- กลุ่มติดอาวุธวางระเบิดทางด่วนโคลอมเบีย เสียชีวิต 14 ศพ เจ็บ 38
ติดตาม The Thaiger บน Google News: