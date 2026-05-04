น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี
น้องตุ๊กตา ศิษย์วัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เรียนจบครุศาสตร์ด้วยผลงานยอดเยี่ยม เตรียมก้าวสู่การเป็นแม่พิมพ์ของชาติ ชาวเน็ตแห่ชื่นชมความมานะพยายาม
ผู้สื่อข่าวรายงาน เพจเฟซบุ๊ก ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี ช่องทางสื่อสารของวัดใหม่สี่หมื่น อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี เผยแพร่ภาพความสำเร็จของ นางสาวศันสนีย์ ตาบู้ หรือน้องตุ๊กตา อดีตเด็กวัดที่อยู่ภายใต้ความเมตตาของทางวัด เรียนจบปริญญาตรี คณะครุศาสตร์ พร้อมคว้าเกียรตินิยมอันดับ 1 มาครองได้ตามความตั้งใจ
ทางเพจเขียนข้อความร่วมยินดีว่า “จากเด็กวัดในวันนั้น กลายเป็นครูในวันนี้ น้องตุ๊กตาจะเป็นแม่พิมพ์ของชาติคนต่อไป” เรื่องราวนี้นำมาซึ่งความประทับใจให้ผู้คนจำนวนมากที่เข้ามาแสดงความคิดเห็นร่วมยินดี
ชาวเน็ตหลายคนชื่นชมแนวคิดของวัดที่มุ่งเน้นการสร้างคนมากกว่าการสร้างวัตถุ ความเห็นส่วนหนึ่งกล่าวว่า วัดแห่งนี้มอบอนาคตให้เด็กโดยไม่เกี่ยงภูมิหลัง เด็กกำพร้าหรือกลุ่มชาติพันธุ์มีสิทธิ์ได้รับการศึกษาเท่าเทียมกัน บางคนร่วมแบ่งปันประสบการณ์ชีวิตที่เคยผ่านการขัดเกลามาจากรั้ววัดจนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน
ความสำเร็จของน้องตุ๊กตาพิสูจน์ให้เห็นว่าความยากลำบากไม่ใช่ขีดจำกัดของชีวิต ความมานะขยันหมั่นเพียรช่วยให้คนเราเลือกทางเดินที่อยากเป็นได้ วันนี้เด็กวัดที่เคยไม่มีใครมองเห็นเติบโตขึ้นอย่างงดงาม เธอคือความหวังให้แก่เยาวชนรุ่นหลังในวันข้างหน้า
ที่มา: ว.ใหม่สี่หมื่น ราชบุรี
