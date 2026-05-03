หนีไม่รอด ตามรวบแฟนหนุ่มวัย 33 หลังเหตุสลด “แม่ค้าออนไลน์” ถูกหมอนกดหน้าดับ
ตามจับตัวได้แล้ว นิติรันดร์ แฟนหนุ่มป่วยจิตเวช วัย 33 ผู้ต้องสงสัยคดีแม่ค้าสาวออนไลน์เสียชีวิตคาคอนโด นนทบุรี หลังก่อเหตุขึ้นรถทัวร์หนี จนมุมที่เชียงใหม่
ความคืบหน้ากรณ๊พบศพ น.ส.พนิจสุดา หรือดรีม แม่ค้าออนไลน์ อายุ 25 ปี สภาพศพนอนคว่ำหน้าอยู่ที่ข้างเตียงนอน สวมชุดชั้นใน โดยมีหมอนวางทับอยู่ที่ศีรษะ 2 ใบ ข้าวของในห้องกระจัดกระจาย เหตุเกิดที่คอนโดชั้น 4 พื้นที่ อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี
หลังเกิดเหตุ นายนิติรันดร์ อายุ 33 ปี แฟนของผู้ตายหายตัวไปตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.เวลา 16.30 น. ตำรวจจึงคาดว่า ผู้ตายน่าจะเสียชีวิตเวลานี้ ซึ่งทั้งสองคนเข้ามาที่คอนโดวันที่ 29 ช่วงบ่ายๆ แล้ววันที่ 30 เม.ย.ฝ่ายชายออกจากคอนโดไปคนเดียว พ่อแม่ของฝ่ายชายติดต่อลูกชายไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. ทำให้แฟนหนุ่มจึงตกเป็นผู้ต้องสงสัยมากที่สุด
ขณะที่ครอบครัวฝ่ายชายให้ข้อมูลว่า ทั้งคู่มีปัญหาสุขภาพจิต ฝ่ายหญิงป่วยเป็นโรคซึมเศร้า ส่วนฝ่ายชายป่วยเป็นจิตเวชแต่มีพฤติกรรมดื้อ “ไม่ยอมกินยา” ขณะที่ นายนิติรันดร์ มีอาการหวาดระแวงอย่างหนัก กลัวคนมาลอบฆ่าหรือวางยา เวลาทานข้าวต้องให้ผู้ตายทานก่อน หรือต้องออกไปทานร้านไกลๆ ไม่กล้าทานแถวที่พัก ที่ผ่านมาทั้งคู่เคยทะเลาะกันรุนแรงถึงขั้นลงไม้ลงมือทำร้ายร่างกายกันมาแล้ว
ล่าสุดมีรายงาน จับกุมตัว นายนิติรันดร์ อายุ 33 ปี ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดนนทบุรี ที่ จ.622/2569 ขัอหาฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา โดยสามารถจับกุมตัวได้ที่โรงแรมแห่งหนึ่ง ในพื้นที่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ หลังก่อเหตุขับรถมาสด้า 2 สีแดง ไปจอดทิ้งที่สุพรรณบุรี ก่อนหลบหนีไปเชียงใหม่ด้วยรถทัวร์
ด้าน พ.ต.ท.นเรนทร วีระ รอง ผกก.สส.สภ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ส่งเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวน สภ. บางบัวทอง เดินทางไปรับต้ว นายนิติรันดร์ ผู้ต้องหาที่ จ.เชียงใหม่
ทั้งนี้ แม่ของผู้เสียชีวิต ได้เดินทางไปรับศพลูกสาวเพื่อที่จะนำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่ ต.นาคำ อ.เขื่อนแก้ว จ.ยโสธร ต่อไป.
