น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 10:07 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 10:08 น.
ไฟไหม้รถขนแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนบางนา-ตราด

นาทีไฟไหม้รถบรรทุกแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) เสียงระเบิดดังสนั่น เปลวเพลิงรุนแรงทำโครงสร้างทางด่วนแตกร้าว สั่งปิดจราจรขาเข้า กทม. รอประเมินความปลอดภัย

เกิดเหตุเพลิงไหม้รถบรรทุกสิบล้ออย่างรุนแรงบนถนนเทพรัตน (บางนา-ตราด) กม.40 ช่องทางด่วน ขาเข้า กทม. หมู่ 6 ต.บางวัว อ.บางปะกง เมื่อค่ำคืนวันที่ 3 พฤษภาคม 2569 เวลา 19.30 น. ล่าสุด ร.ต.ท.ยุทธพงษ์ วรศาสตร์ รองสารวัตร(สอบสวน) สภ.บางปะกง ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุการณ์ ประสานรถดับเพลิงจากเทศบาลตำบลบางวัวคณารักษ์และพื้นที่ข้างเคียงรวม 8 คัน เข้าควบคุมสถานการณ์

รถคันเกิดเหตุคือรถบรรทุกสิบล้อ ยี่ห้ออีซูซุ สีขาว เกิดเปลวไฟลุกไหม้อย่างรุนแรง เปลวเพลิงพุ่งสูงเลยทางด่วนบูรพาวิถี และมีการระเบิดเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง

เจ้าหน้าที่ดับเพลิงฉีดน้ำและใช้โฟมเพื่อดับไฟแต่ไม่เป็นผล ภายหลังเจ้าหน้าที่พบว่าวัตถุที่ลุกไหม้คือ แบตเตอรี่ลิเธียม จึงต้องปรับวิธีดับไฟใหม่ โดยใช้วิธีฉีดน้ำควบคุมสถานการณ์ และทำการคุ้ยกองแบตเตอรี่ลงจากรถบรรทุกจนสามารถดับไฟได้ทั้งหมด

ความร้อนจากเปลวไฟเผาทำลายโครงสร้างทางด่วนบูรพาวิถีอย่างหนัก มีเศษปูนแตกร้าวและร่วงลงมาด้านล่างตลอดเวลา เจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สภ.บางปะกง สั่งปิดการจราจรเลนทางด่วนขาเข้า กทม. ทันที เพื่อป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้ถนน

ไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม

ขณะที่คนขับรถบรรทุกอายุ 55 ปี เล่าว่า ตนมีหน้าที่รับจ้างขับรถเพียงอย่างเดียว บรรทุกสินค้าจากอำเภอแปลงยาวเพื่อเดินทางไปส่งที่จังหวัดสมุทรสาคร โดยไม่ทราบว่าสินค้าในรถคืออะไร ระหว่างทางมีผู้ขี่รถจักรยานยนต์มาประกบข้างรถและตะโกนบอกว่ามีไฟไหม้ จากนั้นเพลิงก็ลุกไหม้รถบรรทุกอย่างรวดเร็ว

ล่าสุดวันนี้ (4 พฤษภาคม 2569) เวลา 07.18 น. เพจเฟซบุ๊ก คนข่าวบางปะกง รายงานอัปเดตสถานการณ์ล่าสุด รอประเมินทางด่วนบูรพาวิถี ทางเพจระบุว่ากองแบตเตอรี่ลิเธียมที่เจ้าหน้าที่นำลงมาจากรถบรรทุก 10 ล้อ ยังคงมีกลุ่มควันลอยขึ้นมา

ความแรงของไฟเผาทางด่วนบูรพาวิถีจนปูนทางด่วนแตกร่วงลงมาด้านล่าง เจ้าหน้าที่ยังคงปิดการจราจรเลนทางด่วน ขาเข้า กทม. ต่อไป ขณะนี้ทุกฝ่ายกำลังรอให้เจ้าหน้าที่เข้ามาประเมินความเสียหายอย่างละเอียด

เจ้าหน้าที่รอตรวจสอบทางด่วนบูรพาวิถี
ภาพจาก Facebook : คนข่าวบางปะกง

 

 

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

