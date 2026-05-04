ต้อย ศศิมา อดีตเซ็กส์สตาร์ ป่วยสโตรก นอนหมดสติ 2 วัน โอกาสกลับมาปกติน้อยมาก

ส่งกำลังใจ! ต้อย ศศิมา อดีตเซ็กซี่สตาร์วัย 71 ปี ใช้ชีวิตลำพัง ป่วยสโตรกหมดสติในห้องน้ำนาน 2 วัน ร่างกายขยับไม่ได้ แพทย์ชี้โอกาสกลับมาปกติมีน้อยมาก
วงการบันเทิงร่วมส่งกำลังใจให้กับ ต้อย ศศิมา สิงห์ศิริ หรือ จุฑารัตน์ อดิศักดิ์ อดีตนางเอกและเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังในวัย 71 ปีป่วยด้วยอาการโตรก หมดสติอยู่ภายในห้องน้ำเพียงลำพังนานเกือบ 2 วัน ก่อนที่เพื่อนสนิทจะเข้าไปพบและนำตัวส่งโรงพยาบาลราชวิถี ปัจจุบันคนไข้ต้องพักรักษาตัวอยู่ในห้องไอซียู
ทีมข่าวดาราภาพยนตร์สอบถามข้อมูลจาก คุณแอ้น เพื่อนสนิทที่คบหากันมานานกว่า 30 ปี เล่าเหตุการณ์ให้ฟังว่า ปัจจุบัน ต้อย ศศิมา ใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังที่บ้านสบายโฮสเทล ลาดพร้าว 71 ไม่มีครอบครัว โดยที่ตนจะเป็นคนคอยดูแลเรื่องอาหารการกินและรับส่งเวลาออกไปทำธุระนอกบ้านเสมอ
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 23 เมษายน 2569 ที่ผ่านมา ทั้งคู่นัดหมายกันเพื่อออกไปซื้อของในวันศุกร์ที่ 24 เมษายน แต่พอถึงวันนัด คุณแอ้นพยายามโทรศัพท์ติดต่อหลายครั้ง แต่เพื่อนไม่รับสายและไม่อ่านข้อความไลน์ จนเธอเริ่มรู้สึกแปลกใจ เพราะปกติเพื่อนจะไม่ขาดการติดต่อนานเกินวันครึ่ง จนกระทั่งถึงวันเสาร์ที่ 25 เมษายน ตั้งแต่ช่วงเช้าถึงบ่ายก็ยังคงติดต่อไม่ได้
คุณแอ้นจึงโทรศัพท์ไปหาแม่ค้าที่ขายของเป็นประจำในโฮสเทลให้ช่วยขึ้นไปดูที่ห้องพัก แม่ค้าบอกว่าห้องไม่ได้เปิดแอร์และไม่เปิดไฟ คาดว่าไม่มีคนอยู่ แต่คุณแอ้นมั่นใจว่าเพื่อนไม่ได้ออกไปไหนแน่นอน ในเวลา 17.00 น. เธอจึงขอให้ผู้จัดการโฮสเทลช่วยเปิดประตูห้องเข้าไปดู ปรากฏว่าพบ ต้อย ศศิมา นอนสลบไม่ได้สติอยู่ภายในห้องน้ำ
หลังพบตัว แอ้นรีบโทรศัพท์แจ้งหน่วยกู้ชีพนเรนทรให้นำรถฉุกเฉินมารับตัวไปส่งที่โรงพยาบาลราชวิถีทันที ระหว่างทางเธอสังเกตเห็นว่าตาข้างขวาของเพื่อนปิด ร่างกายซีกขวาขยับไม่ได้เลย ส่วนซีกซ้ายขยับได้เพียงเล็กน้อย
เมื่อถึงโรงพยาบาล แพทย์พาเข้าแผนกฉุกเฉินและส่งเข้าห้องไอซียู จนกระทั่งเวลาประมาณ 21.00 น. แพทย์จึงออกมาพูดคุยและแจ้งผลการวินิจฉัยว่า คนไข้มีอาการสโตรก การส่งตัวมารักษาล่าช้าทำให้โอกาสที่ร่างกายจะกลับมาเป็นปกติเหมือนเดิมมีน้อยมากถึงน้อยที่สุด ตอนนี้ต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิด
เนื่องจากอดีตนางเอกพักอาศัยอยู่ตัวคนเดียวและยังไม่รู้สึกตัว สิ่งที่จำเป็นต้องใช้มากที่สุดในตอนนี้คือ ผ้าอ้อมผู้ใหญ่แบบแพมเพิส สบู่ แป้งเด็ก และผ้าเช็ดตัว เบื้องต้นกลุ่มเพื่อนนักแสดงร่วมรุ่นรวบรวมเงินกันซื้อผ้าอ้อมผู้ใหญ่จำนวน 3 ลัง (288 ชิ้น) เพื่อนำไปให้ใช้ก่อน
หากผู้ใดต้องการช่วยเหลือสามารถบริจาคเป็นของใช้สำหรับผู้ป่วยและผ้าอ้อมผู้ใหญ่เท่านั้น (งดรับบริจาคเป็นเงินสด) โดยติดต่อได้ที่ ป๊อป-สุริยา เยาว์สังข์ ฝ่ายกิจกรรมพิเศษมูลนิธิร่วมกตัญญู เบอร์โทรศัพท์ 061-829-1459 หรือสามารถจัดส่งสิ่งของไปได้ที่ สุริยา เยาวสังข์ เลขที่ 9/93 คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
สำหรับประวัติของ ต้อย ศศิมา สิงห์ศิริ มีชื่อจริงว่า จุฑารัตน์ อดิศักดิ์ เกิดเมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2497 ที่จังหวัดปทุมธานี เธอเคยประกวดได้ตำแหน่งขวัญใจบางปู และได้ตำแหน่งเทพีสงกรานต์วิสุทธิ์กษัตริย์ในปี 2513 เวทีนี้เองที่ทำให้เจ้าตัวเปลี่ยนมาใช้ชื่อ ศศิมา สิงห์ศิริ โดยนำนามสกุลของแม่มาใช้ ส่วนชื่อคุณย่าเป็นคนตั้งให้สำหรับการประกวด
เธอเคยเรียนนาฏศิลป์ไทยกับครูสัมพันธ์ พันธ์มณี ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง 4 ทำให้ได้พบกับคุณสุรินทร์ แสงขำ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของ พ.อ.ชูศักดิ์ ที่โรงเรียนช่างก่อสร้างอุเทนถวาย ร่วมรุ่นกับ สมบัติ เมทะนี และ มีศักดิ์ นาครัตน์ คุณสุรินทร์ชักชวนเธอไปเล่นละครเพลงเรื่อง ศศิมาอธิษฐาน ทางช่อง 3 ร่วมกับ ปิยะมาศ โมนยะกุล จากนั้นก็พาไปฝากกับ พยุง ฉันทศาสตร์โกศล แห่งรัชฟิล์ม จนได้แสดงหนังโทรทัศน์หลายเรื่อง เช่น หุ่นไล่กา และ เมืองลับแล
ต่อมาในปี 2513 สนั่น นาคสู่สุข นักสร้างภาพยนตร์ ส่งเธอไปพบผู้กำกับ สนั่น จรัสศิลป์ เพื่อเล่นภาพยนตร์เรื่อง แม่งู ฉายปี 2515 แสดงร่วมกับ ไชยา และ อรัญญา แต่ก่อนหน้านั้นเธอเคยแสดงภาพยนตร์เรื่อง น้ำใจพ่อค้า ในปี 2514 คู่กับ ยอดชาย และ ดีเศวต ภาพยนตร์เรื่องต่อมาคือ ไอ้แกละเพื่อนรัก ในปี 2515 แสดงร่วมกับ สรพงศ์ และ นัยนา
จนกระทั่งปี 2516 เธอได้รับบทนางเอกคู่กับ กรุง ศรีวิไล ในภาพยนตร์เรื่อง อีหนู เรื่องนี้ทำให้เธอโด่งดังสุดขีดเพราะกล้าเล่นฉากเซ็กซี่วาบหวิว หลังจากนั้นเธอจึงเปลี่ยนแนวมาเล่นบทนางร้ายและบทเซ็กซี่เต็มตัว กลายเป็นเซ็กซี่สตาร์ชื่อดังที่มีผลงานภาพยนตร์ตามมาอีกมากมาย อาทิ ผมไม่อยากเป็นพันโท (2517), สาวเจ้าพยัคฆ์ (2518), นักเลงเทวดา (2518), คืนนี้ไม่มีพระจันทร์, ไฟรัก (2518) และ ศศิมาบ้าเลือด (2521) เป็นต้น
