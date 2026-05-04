คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

คลิปโมเมนต์ เสธ.ดอลลาร์ พา คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ถึงบ้าน บรรยากาศอบอุ่นลูกสาวพยายามยืนจับมือ-หอมแก้ม ท่านพ่อเอ่ยปากชม “เก่งจังเลย”
หลังอาการป่วยของ คุณหญิงแมงมุม (คุณหญิงบัว) หรือ หม่อมราชวงศ์ศรีคำรุ้ง ยุคล เริ่มดีขึ้นตามลำดับ ล่าสุด เสธ.ดอลลาร์ พลตรี พัชร รัตตกุล พาอีกฝ่ายเดินทางไปเยี่ยมท่านพ่อ ท่านมุ้ย หรือ หม่อมเจ้าชาตรีเฉลิม ยุคล ถึงที่บ้าน
เสธ.ดอลลาร์ โพสต์คลิปวิดีโอผ่านอินสตาแกรมส่วนตัว dollar_rattakul เผยให้เห็นช่วงเวลาสุดอบอุ่นระหว่างพ่อและลูกสาว ภายในคลิปวิดีโอ คุณหญิงแมงมุมพยายามยืนด้วยตัวเองและเข้าไปจับมือกับท่านพ่อที่กำลังนั่งพักผ่อนอยู่บนเตียง ระหว่างนั้น ท่านมุ้ยเอ่ยปากถามลูกสาวว่า “ทำกายภาพที่ไหน” คุณหญิงแมงมุมและเสธ.ดอลลาร์ ตอบพร้อมกันว่าทำที่บ้าน จากนั้นคุณหญิงบัวพูดคุยหยอกล้อกับท่านพ่อต่อว่า “โถ่ เสียดายอดนอนด้วยเลย”
บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น เมื่อคุณหญิงแมงมุมจับมือกับท่านพ่อ ท่านมุ้ยได้เอ่ยชมลูกสาวด้วยน้ำเสียงที่สดใสและมีรอยยิ้มว่า “เก่งจังเลย ๆ” พร้อมกับหัวเราะอย่างมีความสุขที่เห็นลูกสาวมาเยี่ยมและมีร่างกายแข็งแรงขึ้นมาก
จากนั้นคุณหญิงแมงมุมได้ก้มลงหอมแก้มท่านพ่อ ซึ่งท่านมุ้ยก็เอ่ยปากชมอีกครั้งว่า “เก่งจังเลย”
ภาพจาก Instagram : khunyingmangmoom
หลังคลิปวิดีโอนี้ถูกแชร์ออกไปบนโซเชียลมีเดีย ชาวเน็ตจำนวนมากต่างเข้ามาคอมเมนต์แสดงความชื่นชมโมเมนต์ที่อบอุ้นหัวใจเป็นมาก พร้อมขอให้คุณหญิงแมงมุมสุขภาพร่างกายแข็งแรง
“บรรยากาศภายในห้องนี้ อบอวลไปด้วยความรักอันบริสุทธิ์ ความรักในหลายรูปแบบ รักของพ่อ รักของลูก รักของสามีและภรรยา มีพลังงานที่ดีที่ส่งต่อให้กับคนอมทุกข์แบบพี่ จะสู้ต่อแม้จะลำบากแค่ไหน ชื่นชม และร่วมยินดีด้วยนะคะ”
“น่ารักจังเลยคร้า คุณผู้ชายเก่งมากและคุณผู้หญิงก็มีความสุขมาก คุณแมงมุมออกเที่ยวแล้ว ดีใจแทน”
“วันนี้คุณหญิงบัว แต่งตัวสวยมาก ๆ เลยค่ะ”
“ยิ้มตามเลย เก่งมาก ๆ คุณแมงมุม”
