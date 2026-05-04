คลิปสลด เทศกาลข่มขืนหมู่ ชายหลายสิบรุมสาวกลางวันแสกๆ เหยื่อกรีดร้องเวทนา
โลกประณาม เทศกาลข่มขืน ไนจีเรีย ชายฉกรรจ์รุมผู้หญิงกลางวันแสกๆ ตำรวจเร่งจับกุมผู้ต้องหาขณะผู้นำท้องถิ่นอ้างคนนอกสร้างเรื่องเสื่อมเสีย
แฉคลิปวิดีโอความรุนแรงจากเทศกาลในภาคใต้ของประเทศไนจีเรีย หลังแพร่ไปสร้างความโกรธแค้นไปทั่วโลก เผยให้เห็นกลุ่มชายฉกรรจ์วิ่งไล่กวดผู้หญิงตามท้องถนน ก่อนจะรุมล้อม กระชากเสื้อผ้า ล่วงละเมิดทางเพศเหยื่อกลางวันแสกๆ
เหตุเกิดขึ้นในงานเทศกาลความเชื่อ อาลูเอ-โด (Alue-Do) ที่จัดขึ้นในเมืองโอโซโร รัฐเดลตา ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าตรวจสอบและจับกุมผู้ต้องหาหลายรายแล้ว ในคลิปที่แพร่กระจายบนโลกโซเชียลมีกลุ่มคนจำนวนมากยืนดูผู้หญิงที่พยายามวิ่งหนีเอาชีวิตรอด เมื่อกลุ่มชายล้อมเหยื่อได้ก็รุมลวนลามพร้อมส่งเสียงเชียร์อย่างสนุกสนาน
กลุ่มชายฉกรรจ์รวมถึงเด็กชายรวมกลุ่มข่มขืนผู้หญิงหลายจุดทั่วบริเวณงาน เหยื่อส่วนใหญ่เป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยในพื้นที่ เจ้าหน้าที่ส่งตัวผู้เสียหายหลายรายเข้าโรงพยาบาลเพื่อรักษาตัวและฟื้นฟูสภาพจิตใจ
โฆษกตำรวจรัฐเดลตา ไบร์ท เอดาเฟ ให้ข้อมูลว่าตำรวจจับกุมผู้ต้องหาได้หลายคน หนึ่งในนั้นเป็นผู้นำชุมชนและชายหนุ่มอีก 4 คนที่ปรากฏในวิดีโอ ผู้บัญชาการตำรวจรัฐเดลตามีคำสั่งย้ายผู้ต้องหาทั้งหมดไปยังแผนกสืบสวนอาชญากรรมทันทีเพื่อดำเนินคดีอย่างถึงที่สุด
เอเซอูโก อิโจมา โรสแมรี นักศึกษาซึ่งเป็นหนึ่งในเหยื่อเล่านาทีโหดร้ายว่า หลังจากลงจากรถจักรยานยนต์รับจ้าง กลุ่มชายก็ตะโกนบอกให้จับตัวเธอไว้ก่อนจะรุมเข้ามาเหมือนฝูงแร้งทึ้ง พวกเขาฉีกทิ้้งเสื้อผ้าจนเธอเปลือยกาย ลวนลามหน้าอกและร่างกายทุกส่วนท่ามกลางเสียงร้องขอความช่วยเหลือ แม้จะมีพลเมืองดีเข้ามาช่วยในภายหลังแต่เธอยังคงขวัญผวา ไม่กล้ากลับไปเรียน
ด้านผู้นำชุมชนออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหาข่มขืน อ้างว่าผู้คนเข้าใจผิด พวกเขาอธิบายว่าเทศกาลนี้เป็นพิธีกรรมโบราณเพื่อขอพรเรื่องบุตร การลากหรือสาดทรายใส่กันเป็นเพียงสัญลักษณ์เพื่อความเป็นสิริมงคล ส่วนเหตุรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของคนร้ายกลุ่มหนึ่งที่เข้ามาทำลายภาพลักษณ์ประเพณีอันดีงาม
นักสิทธิมนุษยชนให้ความเห็นว่า นี่ไม่ใช่แค่เรื่องของกลุ่มอาชญากร แต่คือความล้มเหลวของสังคมที่ปล่อยให้ความรุนแรงต่อผู้หญิงเป็นเรื่องปกติ การที่มีคนจำนวนมากยืนดูและถ่ายคลิปโดยไม่เข้าช่วยเหลือ แสดงถึงค่านิยมที่ผิดเพี้ยนและการมองข้ามความปลอดภัยของผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ
