“ไผ่ ลิกค์” ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมตั้งเด็ก ม.4 เป็นผู้ช่วย สส.
ไผ่ ลิกค์ ยื่น กกต. ยุบพรรคประชาชน ปมตั้งเด็ก ม.4 เป็นผู้ช่วย สส. เชื่อเด็กรุ่นใหม่มีความสามารถ แต่เป็นเรื่องของกฎหมาย ใช้คำว่าเด็กเก่งไม่ได้
นายไผ่ ลิกค์ สส.กำแพงเพชร พรรคกล้าธรรม ได้ยื่นคำร้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) เพื่อให้ยุบพรรคประชาชน แล้ว กรณีการตั้งเด็ก ม.4 เป็นผู้ช่วย สส.และการใช้เงินเดือนของผู้ช่วย สส. ไปจ่ายเป็นค่าสมัครให้แก่ประชาชนที่มาสมัครเป็นสมาชิกพรรค
โดยนายไผ่ เขียนข้อความระบุอีกด้วยว่า “อาจทำให้เกิดความเข้าใจผิดในความสามารถของเด็กรุ่นใหม่ผมเชื่อว่าเด็กรุ่นใหม่ใหม่มีความสามารถที่เก่งไม่แพ้ คนรุ่นเก่าแต่การจะสมัครเข้ามาเป็นผู้ช่วย สส หรือตำแหน่งอันไหนก็ตามมันย่อมมีระเบียบที่ถูกกำหนดไว้
เมื่อเป็นแบบนั้นเราอยู่ในสังคมซึ่งต้องเคารพกฎและระเบียบรวมถึงกฎหมายจะใช้คำว่าเด็กเก่งกว่าไม่ได้ ถ้าอย่างนั้นทุกคนก็มีสิทธิ์ตั้งใครก็ได้มาเป็นอะไรก็ได้เหรอ
ผมอยากวิงวอนสังคมไม่ว่าเรื่องเล็กเรื่องใหญ่เช่นการตั้งผู้ช่วย สส รับเงินแทนหรือตั้งคนที่ยังไม่อยู่ ในกฎหรือคนที่ถูกระเบียบเข้ามาเป็นไม่ว่าตำแหน่งไหนตำแหน่งหนึ่งสิ่งพวกนี้ไม่ต่างกับการตั้งลูกหลานรับเงินเดือนเลย และก็ยังขอยืนยันอีกครั้งนึงการทำผิดหรือการรับผลประโยชน์ไม่ว่าจะมากหรือน้อยก็ผิดเหมือนกัน
รอ วันที่ผลตรวจสอบออกมาแล้วจะเข้าใจครับ ถ้าวันนี้คุณมีอำนาจทำแค่นี้ยังผิดขนาดนี้ถ้าวันหนึ่งวันใดคุณมีอำนาจมากกว่านี้จะผิดขนาดไหนผมก็ขอวิงวอนให้พรรค ที่เคยตรวจสอบมาช่วยตรวจสอบเรื่องนี้ด้วย และเวลามีความดีท่านโยนเข้าพรรค แล้วเวลาผิดท่านโยนให้เป็นส่วนบุคคลผมว่าไม่ถูก
#มีส้มเป็นสีดำ”
