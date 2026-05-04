ข่าวดาราบันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 12:01 น.
51
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน

เจเจ-ต้าเหนิง พูดชัดเลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีและบริหารบริษัทร่วมกัน ขอเก็บสาเหตุไว้เป็นเรื่องส่วนตัว วอนแฟนคลับเคารพการตัดสินใจ

หลังจากตกเป้นพูดถึงได้ไม่นานกรณีคู่รักดาราวัยรุ่นเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอยู่ ลดสถานะแฟนเงียบ ๆ มา 3-4 เดือน หลายคนจังสังเกตได้ว่าในเทศกาลต่าง ๆ ไม่ค่อยมีรูปคู่หรือโมเมนต์หวานให้ได้เห็น กระทั่งหลายคนโยงว่าเป็น เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง ซึ่ง มดดำ คชาภา แอบหลุดในรายการข่าวใส่ไข่ว่า คนนี้มารายการฉัน

ต่อมา หนุ่มเจเจ ได้มาออกรายการแฉเดินสายโปรโมตซิงเกิลแรก ฝั่งมดดำไม่ได้สัมภาษณ์ความสัมพันธ์เรื่องความรักใด ๆ กล่าวเพียงว่า ค่อยมาที่รายการอีกรอบหนึ่ง โดยที่ตนจะไม่ถามประเด็นที่คนสงสัย จากนั้นสวมกอดให้กำลังใจดาราหนุ่ม

เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 คิว โอ ดับบลิว เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (QOW Entertainment) ออกแถลงการณ์ความสัมพันธ์ของ เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง เดิมทีไม่ต้องการพูดเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณะ แต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและถูกพูดถึงในวงกว้าง ขอแจ้งว่าปัจจุบันเราทั้งสองปรับลดความสัมพันธ์ลง แต่ยังคงเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หวังว่าแฟน ๆ จะเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่และยังคงสนับสนุนต่อไป

“สวัสดีครับ/ค่ะ ก่อนอื่นพวกเราทั้งสองคนต้องขอแจ้งตามตรงว่า เดิมทีเราไม่ได้ตั้งใจจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อสาธารณะ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสําหรับเราทั้งคู่ และยังยากต่อการจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ อีกทั้งในอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราทั้งคู่นั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เรื่องนี้ถูกพูดถึงในวงกว้าง เราจึงเห็นว่าการสื่อสารที่มาจากพวกเราโดยตรงน่าจะเหมาะสมที่สุด

จากกรณีที่มีข่าวแพร่กระจายในสังคมและสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเราทั้งสองคนนั้น พวกเราขอยืนยันว่า ปัจจุบันเราทั้งสองคนได้ปรับลดความสัมพันธ์ลง และยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน

ในส่วนของบทสัมภาษณ์ในอดีตของพวกเราทั้งคู่ที่ถูกเอากลับมาเผยแพร่และวิเคราะห์ พวกเราขอยืนยันว่า บทสัมภาษณ์เหล่านั้นเป็นเพียงประสบการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้เป็น เหตุผลของการตัดสินในครั้งนี้แต่อย่างใด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของความสัมพันธ์ เราทั้งคู่ต่างเติบโต ขึ้นตามวัยและวุฒิภาวะ และพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สําหรับเหตุผลที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้ เราทั้งสองคนขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว และหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกคน

ทั้งนี้พวกเราทั้งคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยยังบริหารบริษัท QOW ENTERTAINMENT ร่วมกันต่อไป และยังอาจพบเห็นพวกเราปรากฏตัวร่วมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือส่วนตัวตามสถานที่ หรือโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ

สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ติดตามและให้กําลังใจเรามาตั้งแต่วันแรก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราในครั้งนี้ และยังสนับสนุนเราทั้งสองคนต่อ ๆ ไป

ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ

เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง

4 พฤษภาคม 2569”

เจเจ-ต้าเหนิง แถลงลดสถานะความสัมพันธ์ ยืนยันยังเป็นเพื่อนที่ดี
ภาพจาก Instagram : qow_ent

เจเจ-ต้าเหนิงเจเจ และ ต้าเหนิง

 

View this post on Instagram

 

A post shared by QOW Entertainment (@qow_ent)

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน บันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

4 นาที ที่แล้ว
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

5 นาที ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

10 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

28 นาที ที่แล้ว
หนุ่มเปิดปลากระป๋อง เทใส่จานถึงกับอึ้ง เจอ &quot;แมคเคอเรลคางดำ&quot; บริษัทติดต่อชดเชยแล้ว ข่าว

หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

40 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

48 นาที ที่แล้ว
ข่าว

น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี

60 นาที ที่แล้ว
วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้ บันเทิง

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติเบี้ยวค่าอาหารป่าตอง ทำท่าถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง ข่าว

ภูเก็ตเดือด! ฝรั่งกร่างเบี้ยวค่าข้าว ถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง โซเชียลจี้ล่าตัว

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเว้นค่าทางด่วน พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ทางด่วนฟรี พฤษภาคม 69 เช็กเส้นทาง – วันไหนบ้าง

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ &quot;แมงกินฟัน&quot; เพียบ ข่าว

อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ “แมงกินฟัน” เพียบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถขนแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนบางนา-ตราด ข่าว

น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฮโซอาร์ต เปิดตัว เอย ธัญวรรณ ในวันเกิด บันเทิง

ไฮโซอาร์ต เปิดตัวแฟนใหม่ เอย ธัญวรรณ แคปชั่นหวานมาก หลังฝ่าดราม่ารักร้าว

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม &quot;ภัณฑิล&quot; พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด ข่าวการเมือง

พรรคประชาชน แถลงขอโทษ ปม “ภัณฑิล” พาดพิง กำนันผู้ใหญ่บ้าน เอี่ยวยาเสพติด

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ไวรัสฮันทาแพร่เชื้อบนเรือสำราญ เสียชีวิตแล้ว 3 ศพ สั่งเฝ้าระวังใกล้ชิด

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
คดีเด็ก 5 ขวบ อะบอริจิน ข่าวต่างประเทศ

คดีเด็ก 5 ขวบ เขย่าขวัญคนทั้งประเทศ 400 ชีวิตฮือจราจล ลั่นล้างแค้นถึงครอบครัวคนร้าย

15 ชั่วโมง ที่แล้ว
ภาวี มุขแก้ว ภรรยาไรเดอร์ที่เสียชีวิต ข่าว

เมียไรเดอร์ ตำหนิแรง หลังไร้เงาหนุ่มขับ BMW ร่วมงานศพวันสุดท้าย

18 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“เบิร์ด วันว่างว่าง” งานเข้าต่อเนื่อง! แบรนด์จระเข้” จ่อฟ้องชุดใหญ่

19 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

ไทม์ไลน์ เลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 2569 คนกรุงฯ รู้ก่อน เตรียมตัวให้พร้อม

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ช็อกวงการอีกคู่ ฝ่ายหญิงประกาศสถานะล่าสุด ปิดฉากลูกสะใภ้จารุจินดา

20 ชั่วโมง ที่แล้ว
ตุ๊กตุ๊กป่าตอง กินบวบ ข่าวภูมิภาค

ฉาวสนั่นป่าตอง! นทท.หลุดคลิปสยิว “กินบวบบนตุ๊กตุ๊ก” ไม่แคร์สายตาชาวโลก

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
เฮลิคอปเตอร์ตกสมุทรปราการ ข่าว

อัปเดต “เฮลิคอปเตอร์” ตกใกล้ศูนย์ซ่อม BTS สมุทรปราการ เจ็บ 2 ราย

21 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวอาชญากรรม

หนีไม่รอด ตามรวบแฟนหนุ่มวัย 33 หลังเหตุสลด “แม่ค้าออนไลน์” ถูกหมอนกดหน้าดับ

23 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 11:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 12:01 น.
51
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
หนุ่มเปิดปลากระป๋อง เทใส่จานถึงกับอึ้ง เจอ &quot;แมคเคอเรลคางดำ&quot; บริษัทติดต่อชดเชยแล้ว

หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
Back to top button