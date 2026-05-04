เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

เจเจ-ต้าเหนิง พูดชัดเลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อนที่ดีและบริหารบริษัทร่วมกัน ขอเก็บสาเหตุไว้เป็นเรื่องส่วนตัว วอนแฟนคลับเคารพการตัดสินใจ
หลังจากตกเป้นพูดถึงได้ไม่นานกรณีคู่รักดาราวัยรุ่นเป็นพาร์ทเนอร์ทำธุรกิจร่วมกันอยู่ ลดสถานะแฟนเงียบ ๆ มา 3-4 เดือน หลายคนจังสังเกตได้ว่าในเทศกาลต่าง ๆ ไม่ค่อยมีรูปคู่หรือโมเมนต์หวานให้ได้เห็น กระทั่งหลายคนโยงว่าเป็น เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง ซึ่ง มดดำ คชาภา แอบหลุดในรายการข่าวใส่ไข่ว่า คนนี้มารายการฉัน
ต่อมา หนุ่มเจเจ ได้มาออกรายการแฉเดินสายโปรโมตซิงเกิลแรก ฝั่งมดดำไม่ได้สัมภาษณ์ความสัมพันธ์เรื่องความรักใด ๆ กล่าวเพียงว่า ค่อยมาที่รายการอีกรอบหนึ่ง โดยที่ตนจะไม่ถามประเด็นที่คนสงสัย จากนั้นสวมกอดให้กำลังใจดาราหนุ่ม
เมื่อวันที่ 4 พฤษภาคม 2569 คิว โอ ดับบลิว เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ (QOW Entertainment) ออกแถลงการณ์ความสัมพันธ์ของ เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม และ ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง เดิมทีไม่ต้องการพูดเรื่องนี้ต่อหน้าสาธารณะ แต่เป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนและถูกพูดถึงในวงกว้าง ขอแจ้งว่าปัจจุบันเราทั้งสองปรับลดความสัมพันธ์ลง แต่ยังคงเป็นเพื่อนที่มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน หวังว่าแฟน ๆ จะเคารพการตัดสินใจของทั้งคู่และยังคงสนับสนุนต่อไป
“สวัสดีครับ/ค่ะ ก่อนอื่นพวกเราทั้งสองคนต้องขอแจ้งตามตรงว่า เดิมทีเราไม่ได้ตั้งใจจะออกมาพูดถึงเรื่องนี้ต่อสาธารณะ เพราะมองว่าเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนสําหรับเราทั้งคู่ และยังยากต่อการจะอธิบายให้ทุกคนเข้าใจ อีกทั้งในอนาคตก็เป็นเรื่องที่เราทั้งคู่นั้นไม่สามารถคาดการณ์ได้ แต่ด้วยสถานการณ์ปัจจุบันที่เรื่องนี้ถูกพูดถึงในวงกว้าง เราจึงเห็นว่าการสื่อสารที่มาจากพวกเราโดยตรงน่าจะเหมาะสมที่สุด
จากกรณีที่มีข่าวแพร่กระจายในสังคมและสื่อโซเชียลมีเดียเกี่ยวกับความสัมพันธ์ส่วนตัวของพวกเราทั้งสองคนนั้น พวกเราขอยืนยันว่า ปัจจุบันเราทั้งสองคนได้ปรับลดความสัมพันธ์ลง และยังคงเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน
ในส่วนของบทสัมภาษณ์ในอดีตของพวกเราทั้งคู่ที่ถูกเอากลับมาเผยแพร่และวิเคราะห์ พวกเราขอยืนยันว่า บทสัมภาษณ์เหล่านั้นเป็นเพียงประสบการณ์และเรื่องราวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา และไม่ได้เป็น เหตุผลของการตัดสินในครั้งนี้แต่อย่างใด ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันสุดท้ายของความสัมพันธ์ เราทั้งคู่ต่างเติบโต ขึ้นตามวัยและวุฒิภาวะ และพยายามประคับประคองความสัมพันธ์อย่างดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ สําหรับเหตุผลที่แท้จริงของการตัดสินใจครั้งนี้ เราทั้งสองคนขอเก็บไว้เป็นเรื่องส่วนตัว และหวังว่าจะได้รับความเข้าใจจากทุกคน
ทั้งนี้พวกเราทั้งคู่ยังคงมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน โดยยังบริหารบริษัท QOW ENTERTAINMENT ร่วมกันต่อไป และยังอาจพบเห็นพวกเราปรากฏตัวร่วมกันเพื่อปฏิบัติหน้าที่ หรือส่วนตัวตามสถานที่ หรือโอกาสต่าง ๆ ตามปกติ
สุดท้ายนี้พวกเราขอขอบคุณทุก ๆ คนที่ติดตามและให้กําลังใจเรามาตั้งแต่วันแรก และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกคนจะเข้าใจและเคารพการตัดสินใจของเราในครั้งนี้ และยังสนับสนุนเราทั้งสองคนต่อ ๆ ไป
ขอบคุณทุกท่านที่เข้าใจ
เจเจ กฤษณภูมิ พิบูลสงคราม ต้าเหนิง กัญญาวีร์ สองเมือง
4 พฤษภาคม 2569”
