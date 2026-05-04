ฮือฮา! สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 13:20 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 13:20 น.
ฮือฮาวงการสงฆ์! สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ สมัครเข้าร่วมสอบ ลุ้นทำสถิติ “สามเณรทรงพระปาติโมกข์” อายุน้อยที่สุดในไทย

4 พ.ค. 2569 พระมหาใจ เขมจิตฺโต วัดชนะสงคราม ประธานดำเนินงานโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ปีที่ 6 พ.ศ.2569 เปิดเผยว่า ขณะนี้มีสามเณรสนใจสมัครเข้าร่วมโครงการแล้ว 11 รูป อายุระหว่าง 7-17 ปี โดยมีสามเณรอายุน้อยที่สุดเพียง 7 ขวบ ที่กล้าสมัครเข้าร่วมโครงการนี้ด้วย คือ สามเณรตฤณ อภิวันท์สนอง จากวัดนิคมผัง 16 จ.นครราชสีมา

หากสามเณรตฤณสอบผ่านได้ จะถือเป็นการสร้างสถิติใหม่ของประเทศไทย ในฐานะสามเณรอายุน้อยที่สุดที่สอบผ่านโครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ โดยจะทำลายสถิติเดิมที่เคยบันทึกไว้เมื่อปี 2568 ซึ่งเป็นของสามเณรธนากรณ์ โสดาจันทร์ ที่สอบผ่านขณะมีอายุ 9 ขวบ

โครงการสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ปีที่ 6 พ.ศ.2569 ยังเปิดรับสมัครสามเณรผู้มีฉันทะตั้งใจจะเป็นผู้ทรงจำภิกขุปาติโมกข์ โดยมีคุณสมบัติหลักคือต้องได้รับความเห็นชอบจากเจ้าอาวาสหรือพระอาจารย์ผู้ปกครอง รับสมัครถึงวันที่ 31 พ.ค. 2569 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่โทร. 098-2892154 หรือ Facebook: จ.เขมจิตต์

สามเณรตฤณ
FB/ จ. เขมจิตต์

รูปแบบการสอบแบ่งออกเป็น 2 รอบ ดังนี้

  • รอบที่ 1 สอบผ่านระบบออนไลน์ทุกวันพระตามตารางที่กำหนด เรียงตามลำดับการสมัคร ผู้สมัครก่อนมีสิทธิ์สอบก่อน
  • รอบที่ 2 สอบภาคปฏิบัติกับพระเถระผู้ทรงปาติโมกข์ หลังจากผ่านการสอบออนไลน์แล้ว โดยจะกำหนดวันสอบในวันรับทุนหรือก่อนวันรับทุน 1 วัน

ผู้ที่สอบผ่านทั้งสองรอบจะได้รับวุฒิบัตรและทุนการศึกษารูปละ 30,000 บาท พร้อมรางวัลเพิ่มเติมอื่น ๆ

พระมหาใจ อธิบายความสำคัญของการสวดปาติโมกข์ว่า เป็นการทบทวนศีล 227 ข้อของพระภิกษุ โดยสวดทุก 15 วัน คือวันขึ้น 15 ค่ำ และวันแรม 15 ค่ำในเดือนเต็ม หรือวันแรม 14 ค่ำในเดือนขาด รวมถึงอนุญาตให้สวดสามัคคีอุโบสถได้เป็นกรณีพิเศษ เมื่อภิกษุที่แตกความสามัคคีกลับมาเป็นปึกแผ่นอีกครั้ง การสวดพระปาติโมกข์ถือเป็นสังฆกรรมเฉพาะพระภิกษุ ปัจจุบันมีพระภิกษุที่สวดได้น้อยมาก โดยเฉพาะในต่างจังหวัด เนื่องจากผู้ท่องจำต้องใช้ความมานะอดทนสูง สวดปากเปล่าได้อย่างแม่นยำและรวดเร็ว

นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

