ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ
ฝันร้ายกลางทะเล! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ MV Hondius ดับแล้ว 3 ศพ อีกรายโคม่า เปิดไทม์ไลน์เชื้อโรคร้ายจากหนูระบาดระหว่างเส้นทางเลียบชายฝั่งแอฟริกา องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพผู้ป่วยด่วน พบอัตราตายสูงถึง 35%
สำนักข่าว NYPost เหตุสยองขวัญเกิดขึ้นบนเรือสำราญ MV Hondius ระหว่างการเดินทางเลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกา หลังมีรายงานผู้โดยสารเสียชีวิต 3 ราย และอีก 1 รายกำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในห้องไอซียูจากการสงสัยว่ามีการระบาดของไวรัสฮันตา (Hantavirus)
องค์การอนามัยโลกเผยข้อมูลกับสำนักข่าวเอเอฟพี พบผู้เสียชีวิตรายแรกยืนยันผลตรวจติดเชื้อไวรัสฮันตาจริง ขณะที่อีก 5 รายที่เข้าข่ายสงสัยยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจอย่างเป็นทางการ
เรืออยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัททัวร์สัญชาติเนเธอร์แลนด์ Oceanwide Expeditions กำลังเดินทางจากอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่เคปเวิร์ด
ความตายเริ่มคืบคลานเข้ามาเมื่อผู้โดยสารชายวัย 70 ปี เสียชีวิตบนเรือด้วยอาการไข้เลือดออกอย่างรุนแรง ไม่นานนักเมียของเขาวัย 69 ปี ก็เสียชีวิตตามไปที่โรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้
ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 3 รายงานแจ้งว่าเสียชีวิตบนเรือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังมีผู้โดยสารชาวอังกฤษวัย 69 ปีอีกรายที่กำลังรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนัก
ไวรัสฮันตาเป็นโรคที่คนมักติดเชื้อผ่านการสัมผัสปัสสาวะ อุจจาระ หรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อ แม้ในกรณีที่หาได้ยากจะมีการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน แต่ความน่ากลัวคือปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือยาแก้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับไวรัสชนิดนี้ อัตราการเสียชีวิตตามข้อมูลของ CDC สูงถึง 35% การได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างรวดเร็วตั้งแต่อาการเริ่มแรกจึงเป็นหนทางเดียวที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิต
ภารกิจอพยพด่วนกลางมหาสมุทร
เรือ MV Hondius ออกเดินทางจากอาร์เจนตินาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม มีกำหนดสิ้นสุดการเดินทางที่เคปเวิร์ดในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ เรือมีความยาว 353 ฟุต มีห้องพัก 80 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 170 คน ล่าสุดองค์การอนามัยโลกกำลังประสานงานเพื่ออพยพผู้ป่วยที่เหลือทางอากาศ และประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขสำหรับทุกคนที่ยังอยู่บนเรือ
ด้านบริษัท Oceanwide Expeditions แจ้งว่ากำลังอยู่ในกระบวนการส่งตัวผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตรายที่ 3 และเพื่อนของผู้เสียชีวิตจากเคปเวิร์ดกลับไปยังเนเธอร์แลนด์
ก่อนหน้านี้ ในวงการเรือสำราญต้องเผชิญกับการระบาดของโรคอย่างรุนแรง จากไวรัสโนโรระบาดบนเรือ Star Princess เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ไวรัสฮันตาถือเป็นเชื้อที่อันตรายกว่ามาก แม้แต่นักแสดงระดับตำนานอย่าง ยีน แฮ็กแมน ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี 2025 หลังจากเมียของเขาเสียชีวิตด้วยไวรัสชนิดนี้จากการติดเชื้อในบ้านที่มีหนูชุกชุม
