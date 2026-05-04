ข่าวต่างประเทศ

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

Photo of Aindravudh Aindravudhเผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 11:13 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 11:13 น.
ฝันร้ายกลางทะเล! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ MV Hondius ดับแล้ว 3 ศพ อีกรายโคม่า เปิดไทม์ไลน์เชื้อโรคร้ายจากหนูระบาดระหว่างเส้นทางเลียบชายฝั่งแอฟริกา องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพผู้ป่วยด่วน พบอัตราตายสูงถึง 35%

สำนักข่าว NYPost เหตุสยองขวัญเกิดขึ้นบนเรือสำราญ MV Hondius ระหว่างการเดินทางเลียบชายฝั่งทวีปแอฟริกา หลังมีรายงานผู้โดยสารเสียชีวิต 3 ราย และอีก 1 รายกำลังต่อสู้เพื่อเอาชีวิตรอดในห้องไอซียูจากการสงสัยว่ามีการระบาดของไวรัสฮันตา (Hantavirus)

องค์การอนามัยโลกเผยข้อมูลกับสำนักข่าวเอเอฟพี พบผู้เสียชีวิตรายแรกยืนยันผลตรวจติดเชื้อไวรัสฮันตาจริง ขณะที่อีก 5 รายที่เข้าข่ายสงสัยยังอยู่ระหว่างรอผลตรวจอย่างเป็นทางการ

เรืออยู่ภายใต้การดำเนินงานของบริษัททัวร์สัญชาติเนเธอร์แลนด์ Oceanwide Expeditions กำลังเดินทางจากอาร์เจนตินามุ่งหน้าสู่เคปเวิร์ด

ความตายเริ่มคืบคลานเข้ามาเมื่อผู้โดยสารชายวัย 70 ปี เสียชีวิตบนเรือด้วยอาการไข้เลือดออกอย่างรุนแรง ไม่นานนักเมียของเขาวัย 69 ปี ก็เสียชีวิตตามไปที่โรงพยาบาลในเมืองโจฮันเนสเบิร์ก ประเทศแอฟริกาใต้

ส่วนผู้เสียชีวิตรายที่ 3 รายงานแจ้งว่าเสียชีวิตบนเรือเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา ขณะนี้ยังมีผู้โดยสารชาวอังกฤษวัย 69 ปีอีกรายที่กำลังรักษาตัวอยู่ในห้องผู้ป่วยหนัก

ไวรัสฮันตาเป็นโรคที่คนมักติดเชื้อผ่านการสัมผัสปัสสาวะ อุจจาระ หรือน้ำลายของหนูที่ติดเชื้อ แม้ในกรณีที่หาได้ยากจะมีการแพร่เชื้อระหว่างคนสู่คน แต่ความน่ากลัวคือปัจจุบันยังไม่มีวิธีการรักษาหรือยาแก้ที่เฉพาะเจาะจงสำหรับไวรัสชนิดนี้ อัตราการเสียชีวิตตามข้อมูลของ CDC สูงถึง 35% การได้รับการรักษาทางการแพทย์อย่างรวดเร็วตั้งแต่อาการเริ่มแรกจึงเป็นหนทางเดียวที่จะเพิ่มโอกาสรอดชีวิต

ภารกิจอพยพด่วนกลางมหาสมุทร

เรือ MV Hondius ออกเดินทางจากอาร์เจนตินาตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม มีกำหนดสิ้นสุดการเดินทางที่เคปเวิร์ดในวันที่ 4 พฤษภาคมนี้ เรือมีความยาว 353 ฟุต มีห้องพัก 80 ห้อง รองรับผู้โดยสารได้ 170 คน ล่าสุดองค์การอนามัยโลกกำลังประสานงานเพื่ออพยพผู้ป่วยที่เหลือทางอากาศ และประเมินความเสี่ยงด้านสาธารณสุขสำหรับทุกคนที่ยังอยู่บนเรือ

ด้านบริษัท Oceanwide Expeditions แจ้งว่ากำลังอยู่ในกระบวนการส่งตัวผู้ป่วย ผู้เสียชีวิตรายที่ 3 และเพื่อนของผู้เสียชีวิตจากเคปเวิร์ดกลับไปยังเนเธอร์แลนด์

ก่อนหน้านี้ ในวงการเรือสำราญต้องเผชิญกับการระบาดของโรคอย่างรุนแรง จากไวรัสโนโรระบาดบนเรือ Star Princess เมื่อต้นเดือนมีนาคมที่ผ่านมา แต่ไวรัสฮันตาถือเป็นเชื้อที่อันตรายกว่ามาก แม้แต่นักแสดงระดับตำนานอย่าง ยีน แฮ็กแมน ก็เพิ่งเสียชีวิตไปเมื่อปี 2025 หลังจากเมียของเขาเสียชีวิตด้วยไวรัสชนิดนี้จากการติดเชื้อในบ้านที่มีหนูชุกชุม

Photo of Aindravudh

Aindravudh

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

