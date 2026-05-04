การเงินเศรษฐกิจ

ทางด่วนฟรี พฤษภาคม 69 เช็กเส้นทาง – วันไหนบ้าง

ปักหมุดวันหยุดเดือน พฤษภาคม 69 ขึ้นทางด่วนฟรี 3 วันเต็ม

Aindravudh เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 10:28 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 10:28 น.
ยกเว้นค่าทางด่วน พฤษภาคม 2569

แจกพิกัดเส้นทา ตาราง ทางด่วนฟรี รับวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2569 ให้ทริปของคุณราบรื่นกว่าที่เคย

เดือนพฤษภาคมปีนี้ มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เรียงคิวมาให้เราได้พักผ่อนกันหลายช่วง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ภาคเอกชน มอบของขวัญให้คนใช้รถใช้ถนนด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษถึง 3 สายทางหลัก ช่วยให้การออกไปหาแรงบันาลใจใหม่ๆ นอกเมืองสะดวกสบายพร้อมประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น

สำหรับเพื่อนนักเดินทางที่ต้องใช้เส้นทางหลักเชื่อมต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขับผ่านด่านเก็บเงินได้เลยโดยไม่ต้องควักกระเป๋าจ่าย ในเส้นทางดังต่อไปนี้

ทางพิเศษที่ยกเว้นค่าบริการ เส้นทางครอบคลุม จำนวนด่านที่ร่วมรายการ
ทางพิเศษเฉลิมมหานคร (ขั้นที่ 1) ดินแดง – บางนา – ดาวคะนอง 21 ด่าน
ทางพิเศษศรีรัช (ขั้นที่ 2) แจ้งวัฒนะ – บางโคล่ – ศรีนครินทร์ 32 ด่าน
ทางพิเศษอุดรรัถยา บางปะอิน – ปากเกร็ด 10 ด่าน
ยกเว้นค่าทางด่วน 3 สายทาง รวม 3 วัน
  • 4 พ.ค. (วันฉัตรมงคล),
  • 13 พ.ค. (วันพืชมงคล)
  • 31 พ.ค. (วันวิสาขบูชา)

ตลอด 24 ชั่วโมง มาตรการช่วยลดค่าใช้จ่ายประชาชน พร้อมบรรเทาการจราจรหน้าด่านช่วงวันหยุด

เหตุผลดีๆ ที่ทำให้ทริปนี้ยิ้มได้กว้างกว่าเดิม

นโยบายนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและวันหยุดราชการ การเปิดด่านให้ผ่านฟรีช่วยให้การจราจรหน้าด่านมีความคล่องตัวสูงขึ้น ลดปัญหาแถวคอยสะสมที่มักทำให้หงุดหงิดใจก่อนถึงที่หมาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนออกไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักไปพร้อมๆ กัน

การเดินทางฟรีครั้งนี้เป็นผลมาจากสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ที่ตกลงร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ทาง

เตรียมตัวให้พร้อมก่อนล้อหมุน

ถึงแม้จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางช่วยให้เราเซฟงบไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ควรเผื่อใจเรื่องปริมาณรถที่อาจจะหนาแน่นกว่าปกติในบางช่วงเวลา แนะนำให้เช็กสภาพการจราจรผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อวางแผนเวลาการเดินทางให้ดีที่สุด เท่านี้วันหยุดเดือนพฤษภาคมของคุณก็จะเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบและน่าประทับใจแน่นอน

เดือนพฤษภาคมนี้ แพลนเที่ยวที่ดองไว้ถึงเวลาเอาออกมาใช้แล้วนะครับ ว่าแต่ทริปแรกของเดือนนี้ คุณตั้งใจจะขับรถไปเช็กอินที่ไหนกันบ้าง?

นักเขียนประจำ Thaiger มีประสบการณ์เขียนข่าวมากกว่า 5 ปี จบการศึกษาด้านภาษาและประวัติศาสตร์ จากคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีความสนใจ ประเด็นความเคลื่อนไหวทางสังคมและการเมือง เจาะประเด็นข่าวทางสังคม ด้วยกลวิธีการเล่าเรื่องแบบย่อยง่าย อย่างงานเขียนสร้างสรรค์ สั้น กระชับ จับทุกประเด็น หัวข้อที่เชียวชาญคือเรื่องไลฟ์สไตล์ เลขเด็ด หวยรัฐบาลไทย หวยลาว ช่องทางติดต่อ vajara@thethaiger.com

