ทางด่วนฟรี พฤษภาคม 69 เช็กเส้นทาง – วันไหนบ้าง

แจกพิกัดเส้นทา ตาราง ทางด่วนฟรี รับวันหยุดยาวเดือนพฤษภาคม 2569 ให้ทริปของคุณราบรื่นกว่าที่เคย
เดือนพฤษภาคมปีนี้ มีวันหยุดนักขัตฤกษ์เรียงคิวมาให้เราได้พักผ่อนกันหลายช่วง การทางพิเศษแห่งประเทศไทยร่วมมือกับพาร์ทเนอร์ภาคเอกชน มอบของขวัญให้คนใช้รถใช้ถนนด้วยการยกเว้นค่าผ่านทางพิเศษถึง 3 สายทางหลัก ช่วยให้การออกไปหาแรงบันาลใจใหม่ๆ นอกเมืองสะดวกสบายพร้อมประหยัดเงินในกระเป๋าได้มากขึ้น
สำหรับเพื่อนนักเดินทางที่ต้องใช้เส้นทางหลักเชื่อมต่อกรุงเทพฯ และปริมณฑล สามารถขับผ่านด่านเก็บเงินได้เลยโดยไม่ต้องควักกระเป๋าจ่าย ในเส้นทางดังต่อไปนี้
นโยบายนี้เป็นความตั้งใจของรัฐบาลและกระทรวงคมนาคมที่ต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในช่วงวันสำคัญทางศาสนาและวันหยุดราชการ การเปิดด่านให้ผ่านฟรีช่วยให้การจราจรหน้าด่านมีความคล่องตัวสูงขึ้น ลดปัญหาแถวคอยสะสมที่มักทำให้หงุดหงิดใจก่อนถึงที่หมาย อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้คนออกไปท่องเที่ยวและทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัว กระตุ้นเศรษฐกิจให้คึกคักไปพร้อมๆ กัน
การเดินทางฟรีครั้งนี้เป็นผลมาจากสัญญาสัมปทานฉบับแก้ไขใหม่ระหว่างการทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) บริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BEM และบริษัท ทางด่วนกรุงเทพเหนือ จำกัด (NECL) ที่ตกลงร่วมกันเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ใช้ทาง
เตรียมตัวให้พร้อมก่อนล้อหมุน
ถึงแม้จะมีการยกเว้นค่าผ่านทางช่วยให้เราเซฟงบไปได้ส่วนหนึ่ง แต่ควรเผื่อใจเรื่องปริมาณรถที่อาจจะหนาแน่นกว่าปกติในบางช่วงเวลา แนะนำให้เช็กสภาพการจราจรผ่านแอปพลิเคชันหรือช่องทางออนไลน์ล่วงหน้า เพื่อวางแผนเวลาการเดินทางให้ดีที่สุด เท่านี้วันหยุดเดือนพฤษภาคมของคุณก็จะเป็นทริปที่สมบูรณ์แบบและน่าประทับใจแน่นอน
เดือนพฤษภาคมนี้ แพลนเที่ยวที่ดองไว้ถึงเวลาเอาออกมาใช้แล้วนะครับ ว่าแต่ทริปแรกของเดือนนี้ คุณตั้งใจจะขับรถไปเช็กอินที่ไหนกันบ้าง?
