น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก
แฟนหนุ่มเปิดใจฆ่านางแบบสาว คาคอนโด อ้างไม่ได้ตั้งใจยังรักมาก ตำรวจคุมตัวสอบเครียด
ตำรวจสืบสวนคุมตัวนายนิติรันดร์ อายุ 33 ปี ส่งพนักงานสอบสวน สภ.บางบัวทอง ช่วงเช้ามืดวันนี้ หลังก่อเหตุฆ่า น้องดรีม แฟนสาววัย 25 ปี อาชีพนางแบบ แม่ค้าออนไลน์ ในคอนโดมิเนียมย่านนนทบุรี ก่อนหนีไปจนมุมที่เชียงใหม่ เจ้าหน้าที่เร่งตรวจร่างกายหาสารเสพติดประกอบสำนวนคดี เบื้องต้น คนลงมืออ้างว่าสาเหตุเกิดจากไม่ได้รับประทานยารักษาอาการทางจิตเวชตามที่เคยรักษาอยู่
ผู้ก่อเหตุเปิดใจขอโทษครอบครัวผู้เสียชีวิต อ้างทำไปโดยไม่ได้ตั้งใจ ยืนยันยังรักแฟนสาวมาก ส่วนชนวนเหตุทะเลาะกันยังพูดไม่ออกว่าเกิดจากเรื่องใด ปฏิเสธเรื่องมือที่ 3 ทั้งฝ่ายตนเองหรือฝ่ายหญิง
พ่อแม่ผู้ก่อเหตุเดินทางเข้าเยี่ยมลูกชายที่สถานีตำรวจ แม่ผู้ก่อเหตุเผยเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รักผู้เสียชีวิตเหมือนลูกคนหนึ่งเพราะอยู่ด้วยกันมานาน พยายามติดต่อขอโทษครอบครัวผู้ตายตลอดเวลา
ตำรวจเตรียมสอบปากคำผู้ต้องหาอย่างละเอียดอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุการลงมือที่แท้จริง เบื้องต้นพบข้อมูลผู้ตายอาจถูกหมอนกดหน้าจนเสียชีวิต เจ้าหน้าที่เตรียมรวบรวมหลักฐานสรุปสำนวนส่งฟ้องศาลตามขั้นตอนกฎหมายต่อไป
