ประวัติ บิ๊กโจ๊ก สุรเชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ผู้แฉเส้นเงิน ตร.เอี่ยวเว็บพนัน

เผยแพร่: 07 พ.ย. 2568 14:10 น.| อัปเดต: 07 พ.ย. 2568 14:12 น.
เปิดประวัติ บิ๊กโจ๊ก พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล นายตำรวจยศใหญ่ อดีตรองผู้บัญชการตำรวจแห่งชาติ ผู้มีบทบาทในหลายคดี ดาวรุ่งพุ่งแรงในวงการสีกากี กับเส้นทางชีวิตที่ไม่ธรรมดา ล่าสุด แพ้คดีศาลปกครองสูงสุด คงออกจากราชการชั่วคราว

หากติดตามดคีดังที่คนทั้งประเทศให้ความสนใจ เชื่อว่าชื่อของ พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก จะต้องคุ้นหูคุ้นตาทุกท่านอย่างแน่นอน เพราะล่าสุดบิ๊กโจ๊ก ถือเป็นหนึ่งในตำรวจผู้มีอิทธิพลในคดีสะเทือนขวัญ กำนันนก สั่งฆ่าในตำรวจ วันนี้ Thaiger พาทุกคนมารู้จักกับบิ๊กโจ๊ก นายตำรวจผู้ที่ยืนหยัดต่อสู้กับอุปสรรคมากมาย แต่ก็สามารถหวนคืนสู่วงการได้อย่างเต็มภาคภูมิ

ประวัติ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ดาวเด่นแห่งวงการสีกากี

พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล หรือ บิ๊กโจ๊ก เกิดเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ที่อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นลูกชายของนายตำรวจ สำเร็จการศึกษาระดับชั้นมัธยมศึกษาจากโรงเรียนมหาวชิราวุธ และโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 31 จบการศึกษาระดับปริญญาตรี รัฐประศาสตร์บัณฑิต จากโรงเรียนนายร้อยตำรวจ รุ่นที่ 47 และเป็นประธานรุ่นอีกด้วย

เส้นทางในวงการสีกากีของบิ๊กโจ๊ก เริ่มต้นในตำแหน่งรองสารวัตรเมื่อปี 2537 เมื่ออายุงานถึง 6 ปี 1 เดือน ก็ได้ขึ้นเป็นสารวัตร และทำหน้าที่ได้ 4 ปี 8 เดือน ก่อนจะได้ขยับเป็นรองผู้กำกับการ หลังจากนั้นบิ๊กโจ๊กได้เลื่อนตำแหน่งเป็นผู้กำกับการ ติดยศ พ.ต.อ. ได้เป็นผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรหาดใหญ่ จ.สงขลา

พ.ต.อ. สุรเชษฐ์ เป็นผู้กำกับการอยู่ได้ 4 ปี 1 เดือน จึงขยับเป็นรองผู้บังคับการ (รอง ผบก.) และยังเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูธร จ.สงขลา ส่วนหน้า ดูแลพื้นที่ อ.จะนะ นาทวี สะบ้าย้อย และเทพา จ.สงขลา 4 อำเภอ พื้นที่สีแดงในพื้นที่ต่อเนื่องจังหวัดชายแดนภาคใต้

การอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ทำให้บิ๊กโจ๊ก ได้รับสิทธินับอายุราชการแบบทวีคูณ แม้อายุยังน้อยแต่ด้วยความสามารถและความทุ่มเทให้กับหน้าที่การงาน ทำให้บิ๊กโจ๊ก ได้ก้าวขึ้นเป็น พล.ต.ต. ขณะที่อายุยังไม่ถึง 45 ปี กระทั่งวันที่ 23 ก.ค. 2558 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ ได้เป็นผู้บังคับการ ประจำสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หน้าที่ประสานนายกรัฐมนตรี ในยุคของ พล.ต.อ.สมยศ พุ่มพันธุ์ม่วง ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ

นอกจากนี้ บิ๊กโจ๊ก ยังทำหน้าที่นายตำรวจประสานงานใกล้ชิด บิ๊กป้อม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลรับผิดชอบสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จากนั้นจึงได้ขยับเป็นผู้บังคับการตำรวจท่องเที่ยวในปี 2558 ต่อมาในปี 2559 พล.ต.ต.สุรเชษฐ์ ขยับขึ้นเป็นผู้บังคับการตำรวจสายตรวจและปฏิบัติการพิเศษ 191

พล.ต.ท. สุรเชษฐ์ คือใคร

ในปี 2560 ซึ่งอาวุโสอยู่ในลำดับที่ 76 บิ๊กโจ๊กได้รับการเสนอชื่อจาก พล.ต.อ.จักรทิพย์ ขึ้นรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาล และโยกมานั่งเป็นรองผู้บัญชาการตำรวจท่องเที่ยว และในที่สุดขยับขึ้นมานั่งเก้าอี้ผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง ซึ่งเป็นผู้บัญชาการอายุน้อยที่ได้รับการติดยศ พล.ต.ท. ด้วยวัยเพียง 48 ปี ถือเป็นประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการตำรวจเลยทีเดียว

นอกจากนี้ บิ๊กโจ๊กยังเป็นคณะทำงานศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศและอำนาจจับกุมทั่วประเทศ ถือเป็นช่วงที่มีการแถลงจับกุมในคดีของบิ๊กโจ๊กมากที่สุดเป็นประวัติการณ์ ทำให้บิ๊กโจ๊กกลายเป็นตำรวจที่ถูกเลื่องชื่อ เป็นดาวรุ่งพุ่งแรง และยังเป็นคีย์แมนของบิ๊กป้อมอีกด้วย

แม้ชื่อของบิ๊กโจ๊ก จะมีอิทธิพลในวงการตำรวจมากเพียงใด เส้นทางสีกากีของบิ๊กโจ๊กต้องมาสะดุดลงเมื่อวันที่ 6 เมษายน 2562 หลังถูกคำสั่งให้ไปปฏิบัติราชการที่ศูนย์ปฏิบัติการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ อาคาร 1 ชั้น 20 สำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยขาดจากการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเดิม

กระทั่ง วันที่ 9 เมษายน 2562 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ มีคำสั่งให้ พล.ต.ท.สุรเชษฐ์ หักพาล ขาดจากตำแหน่งหน้าที่และอัตราเงินเดือนเดิมในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และให้โอนไปเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ดำรงตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษประจำสำนักนายกรัฐมนตรี

ต่อมาในปี 2564 บิ๊กโจ๊ก ได้กลับมาเข้ารับราชการตำรวจที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พร้อมกับผลงานการจับกุมหลายคดีใหญ่ที่ประชาชนทั่วประเทศหลายคนให้ความสนใจ ในฐานะที่ปรึกษาพิเศษสบ 9 ขึ้นผู้ช่วย ผบ.ตร. และรองผบ.ตร. ตามลำดับ ประวัติ บิ๊กโจ๊ก สุรเชษฐ์

ล่าสุด วันพุธที่ 13 พฤศจิกายน 2567 ศาลปกครองสูงสุดมีมติยกคำร้องของพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรอง ผบ.ตร. ที่ยื่นฟ้องผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ, คณะกรรมการพิทักษ์ระบบคุณธรรมข้าราชการตำรวจ และนายกรัฐมนตรี โดยที่ประชุมใหญ่ของศาลฯ มีมติ 49 ต่อ 5 เสียง ยืนยันว่าคำสั่งดังกล่าวชอบด้วยกฎหมาย

การพิจารณาคดีมีองค์คณะ 5 คนในการชี้แจงข้อเท็จจริงต่อที่ประชุมใหญ่ ก่อนจะมีการอภิปรายและมีมติเป็นคำพิพากษา โดยมีนายประสิทธิ์ศักดิ์ มีลาภ ประธานศาลปกครองสูงสุด เป็นผู้สั่งให้นำคดีเข้าสู่ที่ประชุม

คดีนี้เกิดขึ้นเนื่องจากพล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ถูกกล่าวหาว่ากระทำผิดวินัยอย่างร้ายแรงและมีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันออนไลน์ “BNKMaster” จนถูกดำเนินคดีอาญาและมีหมายจับในข้อหาสมคบกันฟอกเงิน ทำให้ถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อน ซึ่งเขาเห็นว่าคำสั่งดังกล่าวไม่ชอบด้วยกฎหมายจึงยื่นฟ้อง

ต่อมา เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2568 ที่อาคารรัฐสภา พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ หักพาล (“บิ๊กโจ๊ก”) อดีตรอง ผบ.ตร. ได้เดินทางมานำเอกสารหลักฐานยื่นต่อ นายรังสิมันต์ โรม ประธานคณะกรรมาธิการ (กมธ.) ความมั่นคงแห่งรัฐฯ สภาผู้แทนราษฎร

วัตถุประสงค์เพื่อขอให้ตรวจสอบ “เส้นทางการเงินจากเว็บพนันออนไลน์” ที่อ้างว่าไหลเข้าบัญชีของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ 4 (PCT4) และโยงไปถึงนายตำรวจระดับสูง

พล.ต.อ.สุรเชษฐ์ ระบุว่า มีข้อมูลการโอนเงินเข้าบัญชีเจ้าหน้าที่ “มากกว่า 100 ครั้ง” และยังพบความเชื่อมโยงไปยังบุคคลใกล้ชิดของ “บิ๊กตำรวจ” หลายราย เช่น ภรรยา, พี่ชาย, พี่สาว และนายเวร จึงขอให้ กมธ. ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน

อย่างไรก็ตาม บิ๊กโจ๊กย้ำว่า ข้อมูลที่นำมายื่นนี้ “ยังไม่ฟันธง 100% ว่ามีการรับเงิน” แต่เป็นพยานข้อมูลทางการเงินที่แสดงให้เห็น “เส้นทางโอนเงิน” ที่ควรต้องมีการตรวจสอบอย่างเป็นระบบ

เขาระบุด้วยว่า มีรายชื่อตำรวจที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติมอีก “ราว 30 นาย” นอกเหนือจากกลุ่มที่คณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) เคยชี้มูลความผิดไปก่อนหน้านี้กว่า 200 คน พร้อมตั้งคำถามถึงเหตุผลที่ยังไม่มีมาตรการทางวินัยขั้นเด็ดขาด

ด้านนายรังสิมันต์ โรม ประธาน กมธ.ความมั่นคงฯ กล่าวภายหลังรับมอบเอกสารว่า ข้อมูลที่ได้รับ “สอดคล้อง” กับพยานหลักฐานจากผู้ร้องรายอื่นที่เคยเข้าให้ข้อมูลมาก่อนหน้านี้ โดยทาง กมธ. จะบรรจุเรื่องนี้เข้าสู่วาระการพิจารณาในการประชุมสัปดาห์ถัดไป

ขณะที่ความเคลื่อนไหวจากฝั่งสำนักงานตำรวจแห่งชาติ มีรายงานว่า ผู้บริหารบางรายได้ออกมาปฏิเสธข้อกล่าวหา ยืนยันว่าไม่เคยรับผลประโยชน์ และวิจารณ์การเหมารวมองค์กรตำรวจว่าเป็นแก๊งอาชญากรรมว่าไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการส่วนใหญ่

Photo of Thosapol

Thosapol

นักเขียนบทความที่ Thaiger จบการศึกษาจากคณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เชี่ยวชาญเรื่องบทความท่องเที่ยว บันเทิง ไลฟ์สไตล์ ผ่านการค้นหาข้อมูลโดยละเอียดพร้อมด้วยประสบการณ์ตรงของตัวเอง งานอดิเรกมีความสนใจในกระแสข่าวรอบตัวต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นด้านสุขภาพ สังคม การเมือง และที่สำคัญคือเป็นทาสแมวร้อยเปอร์เซ็นต์ครับ ช่องทางติดต่อ thospol@thethaiger.com

