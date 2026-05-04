ยังไม่จบ! สุรชัย ท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ ถ้าไม่ใช่ลูกต้องเปลี่ยนนามสกุล

เกิดอะไรขึ้น? สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สายเลือด ประกาศกร้าวหากไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ต้องเปลี่ยนนามสกุลทันที เตรียมปรึกษาข้อกฎหมายจัดการ
ดราม่าสายเลือดไม่จบลงง่าย ๆ ความขัดแย้งระหว่างคุณพ่อ สุรชัย สมบัติเจริญ กับลูกชาย ร็อคกี้ สุรบดินทร์ หลังจากโต้เถียงกันหลังจากลูกทุ่งรุ่นใหญ่เปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่คบหากันมานานกว่า 40 ปี และจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย กระทั่ง ร็อคกี้ ออกมาเปิดใจพร้อมแม่และน้องสาวเรื่องที่พ่อโมโหหนัก วิ่งเอาหัวไปโขกกับขอบบัลลังก์ศาล ในวันที่มีการฟ้องร้องกัน ขณะที่ สุรชัย โต้กลับสาบานต่อหน้าพระพุทธรูป หากอีกฝ่ายโกหก ขอให้ธรรมชาติพิพากษา เพราะกล่าวร้ายต่อบุพการี
ล่าสุด 4 พฤษภาคม 2569 สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า หลังจากหลายคนสงสัยว่าหนุ่มร็อคกี้เป็นลูกชายของตนหรือไม่ ซึ่งนักร้องรุ่นใหญ่ไม่แน่ใจ พร้อมที่จะตรวจ DNA เพราะอยากรู้ความจริง หากอีกฝ่ายไม่ใช่ลูกชายของตน ขอให้ไปเลี่ยนนามสกุล พร้อมทั้งหาแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย ซึ่งตนจะประเทศไทยช่วงไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมนี้
“มีคนคอมเมนต์มาว่านายบดินทร์ (ร็อกกี้) เป็นลูกแท้ ๆ ของผมหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ผมพร้อมตรวจดีเอ็นเอ เพราะอยากรู้เหมือนกัน ถ้าไม่ใช่ลูกผม ผมอยากให้เขาเปลี่ยนนามสกุล ถ้าหากเขาไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุล ผมสามารถดำเนินการด้านกฎหมายได้หรือเปล่า ใครมีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย ช่วยบอกผมทีครับ ผมคงจะกลับถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินกลางเดือนนี้”
หลังจาก สุรชัยพูดประเด็นเรื่องการตรวจ DNA แล้ว คลิปวีดีโอแสดงภาพของร็อคกี้ สุรบดินทร์ สัมภาษณ์ในรายการ ท็อป-กี้ ขยี้ข่าว ระบุว่า “ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด ด่าไปอย่างนั้น ด่าลอย ๆ ไม่ได้ด่าใครนะ ใครที่มันชั่ว ใครที่โฉดมันก็เป็นอย่างนั้น ยิ่งแก้ตัวมันก็จะยิ่งเห็น ยิ่งปูด ไอ้เราเห็นแล้วก็อนาถใจ อารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน (หัวเราะ) เราก็คิดในใจว่าเราควรจะทำยังไงดี เราควรจะต้องอยู่เฉย ๆ กับเรื่องนี้ หรือเราควรเอาน้ำร้อนไปราดหมาเพิ่ม”
จากนั้นวิดีโอตัดไปที่รูปลูกชาย พร้อมเพลงประกอบที่มีเนื้อร้องว่า ลูกชายข้าชั่ว-ทรพี คิดเนรคุณ น้ำตาตกใน
