ข่าวดาราบันเทิง

ยังไม่จบ! สุรชัย ท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ ถ้าไม่ใช่ลูกต้องเปลี่ยนนามสกุล

Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 15:24 น.
58
สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ

เกิดอะไรขึ้น? สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ สุรบดินทร์ ตรวจดีเอ็นเอพิสูจน์สายเลือด ประกาศกร้าวหากไม่ใช่ลูกแท้ ๆ ต้องเปลี่ยนนามสกุลทันที เตรียมปรึกษาข้อกฎหมายจัดการ

ดราม่าสายเลือดไม่จบลงง่าย ๆ ความขัดแย้งระหว่างคุณพ่อ สุรชัย สมบัติเจริญ กับลูกชาย ร็อคกี้ สุรบดินทร์ หลังจากโต้เถียงกันหลังจากลูกทุ่งรุ่นใหญ่เปิดตัว ไดอาน่า ภรรยาที่คบหากันมานานกว่า 40 ปี และจดทะเบียนสมรสถูกต้องตามกฎหมาย กระทั่ง ร็อคกี้ ออกมาเปิดใจพร้อมแม่และน้องสาวเรื่องที่พ่อโมโหหนัก วิ่งเอาหัวไปโขกกับขอบบัลลังก์ศาล ในวันที่มีการฟ้องร้องกัน ขณะที่ สุรชัย โต้กลับสาบานต่อหน้าพระพุทธรูป หากอีกฝ่ายโกหก ขอให้ธรรมชาติพิพากษา เพราะกล่าวร้ายต่อบุพการี

ล่าสุด 4 พฤษภาคม 2569 สุรชัย สมบัติเจริญ โพสต์คลิปผ่านเฟซบุ๊ก สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า หลังจากหลายคนสงสัยว่าหนุ่มร็อคกี้เป็นลูกชายของตนหรือไม่ ซึ่งนักร้องรุ่นใหญ่ไม่แน่ใจ พร้อมที่จะตรวจ DNA เพราะอยากรู้ความจริง หากอีกฝ่ายไม่ใช่ลูกชายของตน ขอให้ไปเลี่ยนนามสกุล พร้อมทั้งหาแนวทางในการดำเนินการด้านกฎหมาย ซึ่งตนจะประเทศไทยช่วงไม่เกินกลางเดือนพฤษภาคมนี้

“มีคนคอมเมนต์มาว่านายบดินทร์ (ร็อกกี้) เป็นลูกแท้ ๆ ของผมหรือเปล่า ผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับ ผมพร้อมตรวจดีเอ็นเอ เพราะอยากรู้เหมือนกัน ถ้าไม่ใช่ลูกผม ผมอยากให้เขาเปลี่ยนนามสกุล ถ้าหากเขาไม่ยอมเปลี่ยนนามสกุล ผมสามารถดำเนินการด้านกฎหมายได้หรือเปล่า ใครมีความรู้เกี่ยวกับด้านกฎหมาย ช่วยบอกผมทีครับ ผมคงจะกลับถึงกรุงเทพฯ ไม่เกินกลางเดือนนี้”

หลังจาก สุรชัยพูดประเด็นเรื่องการตรวจ DNA แล้ว คลิปวีดีโอแสดงภาพของร็อคกี้ สุรบดินทร์ สัมภาษณ์ในรายการ ท็อป-กี้ ขยี้ข่าว ระบุว่า “ด่าผู้ชายชั่ว ผู้หญิงโฉด ด่าไปอย่างนั้น ด่าลอย ๆ ไม่ได้ด่าใครนะ ใครที่มันชั่ว ใครที่โฉดมันก็เป็นอย่างนั้น ยิ่งแก้ตัวมันก็จะยิ่งเห็น ยิ่งปูด ไอ้เราเห็นแล้วก็อนาถใจ อารมณ์เหมือนหมาโดนน้ำร้อน (หัวเราะ) เราก็คิดในใจว่าเราควรจะทำยังไงดี เราควรจะต้องอยู่เฉย ๆ กับเรื่องนี้ หรือเราควรเอาน้ำร้อนไปราดหมาเพิ่ม”

จากนั้นวิดีโอตัดไปที่รูปลูกชาย พร้อมเพลงประกอบที่มีเนื้อร้องว่า ลูกชายข้าชั่ว-ทรพี คิดเนรคุณ น้ำตาตกใน

สุรชัย สมบัติเจริญ ท้า ร็อคกี้ ตรวจ DNA พิสูจน์
ภาพจาก Facebook : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า
ร็อคกี้ พูดถึงดราม่าครอบครัว
ภาพจาก Facebook : สมบัติเจริญ สุรชัยไดอาน่า

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ บันเทิง

ยังไม่จบ! สุรชัย ท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ ถ้าไม่ใช่ลูกต้องเปลี่ยนนามสกุล

28 นาที ที่แล้ว
วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้อยู่สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ ข่าว

วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินโบอิ้ง 767 ชนรถบรรทุก ขณะลงจอด ความเร็ว 258 กม/ชม.

60 นาที ที่แล้ว
เปิดแชต สามีแอบแซ่บพระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ซ้ำขออยู่ร่วม 3 คนผัวเมีย ข่าว

เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนบูรพาเปิดจราจรตามปกติ หลังไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม ข่าว

ทางพิเศษบูรพาวิถีใช้ได้ปกติ หลังรถขนแบตเตอรี่ระเบิด ยันปลอดภัย-แข็งแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อย ศศิมา ป่วยสโตรกหมดสติในห้องน้ำนาน 2 วัน บันเทิง

ต้อย ศศิมา อดีตเซ็กส์สตาร์ ป่วยสโตรก นอนหมดสติ 2 วัน โอกาสกลับมาปกติน้อยมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ข่าว

ฮือฮา! สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก บันเทิง

น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด เทศกาลข่มขืนหมู่ ชายหลายสิบรุมสาวกลางวันแสกๆ เหยื่อกรีดร้องเวทนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ? ข่าว

หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ ดูดวง

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน บันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเปิดปลากระป๋อง เทใส่จานถึงกับอึ้ง เจอ &quot;แมคเคอเรลคางดำ&quot; บริษัทติดต่อชดเชยแล้ว ข่าว

หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้ บันเทิง

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติเบี้ยวค่าอาหารป่าตอง ทำท่าถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง ข่าว

ภูเก็ตเดือด! ฝรั่งกร่างเบี้ยวค่าข้าว ถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง โซเชียลจี้ล่าตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเว้นค่าทางด่วน พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ทางด่วนฟรี พฤษภาคม 69 เช็กเส้นทาง – วันไหนบ้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ &quot;แมงกินฟัน&quot; เพียบ ข่าว

อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ “แมงกินฟัน” เพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถขนแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนบางนา-ตราด ข่าว

น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of sukanlaya s. sukanlaya s.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 14:56 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 15:24 น.
58
Photo of sukanlaya s.

sukanlaya s.

นักเขียนบทความ SEO ประจำเว็บไซต์ The Thaiger จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เชี่ยวชาญงานเขียนประเภท ข่าวกระแสสังคม และบทความไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็น รีวิวที่เที่ยว เทรนด์แฟชั่นและความงาม พร้อมแนะนำกระแสมาแรง ทันเหตุการณ์ ช่องทางติดต่อ ying@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้อยู่สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569

คลิปสยอง เครื่องบินโบอิ้ง 767 ชนรถบรรทุก ขณะลงจอด ความเร็ว 258 กม/ชม.

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
เปิดแชต สามีแอบแซ่บพระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ซ้ำขออยู่ร่วม 3 คนผัวเมีย

เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
ทางด่วนบูรพาเปิดจราจรตามปกติ หลังไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม

ทางพิเศษบูรพาวิถีใช้ได้ปกติ หลังรถขนแบตเตอรี่ระเบิด ยันปลอดภัย-แข็งแรง

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
Back to top button