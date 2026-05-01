สายเชีย “จน-เครียด-กินเหล้า” เครียดจริง! หอบหลักฐานพบกองปราบ
“สายเชีย” ดาราดังระดับฮอลลีวู้ด แจงปมถอนตัวแบรนด์แอมบาสเดอร์ ทุ่มเทโปรโมตจนหาดดังระเบิด แต่สุดท้ายเหลือแค่หนี้-รถโดนยึด ยันไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว
ชีวิตจริงยิ่งกว่าสโลแกนโฆษณา เชื่อว่าหลายๆ คนจดจำเขาได้จากไวรัลโฆษณาจนเครีบดกินเหล้า สำหรับ สายเชีย วงศ์วิโรจน์ ตัวประกอบที่โกอินเตอร์เคยโด่งดังถึงขนาดเป็นสตั๊มแมนร่วมงานกับแองเจลิน่า โจลี่
ล่าสุดเมื่อวันที่ 1 พ.ค. พี่เขาไม่ได้ไปออกกองถ่ายนะ แต่หอบหลักฐานไปกองปราบกับ ทนายอั๋น บุรีรัมย์ เพื่อจะไปลงบันทึกประจำวันว่า “ผมไม่เกี่ยวกับหาดทรายขาว (นครปฐม) แล้วนะ!”
เรื่องมันมีอยู่ว่า เมื่อ 10 ปีก่อน มีนักธุรกิจที่รู้จักมาชวนพี่สายเชียไปทำอสังหาฯ ที่นครปฐม ให้เงินเดือน 15,000 บาท แล้วก็ออกรถมาคันนึง เป็นชื่อเขาแต่ตัวพี่สายเชียเป็นคนผ่อนค่างวด พอธุรกิจเริ่มฝืด ก็มีไอเดียทำ “หาดทรายขาว” พี่เขาก็ช่วยโปรโมตเต็มที่ ออกรายการนั้นรายการนี้จนคนแห่ไปเที่ยวกันตรึม ใครๆ ก็นึกว่าพี่เชียเป็นเจ้าของจริงๆ
พอหาดเริ่มดัง พี่เขาก็ขยับเงินเดือนเป็น 35,000 บาท แต่มันไม่ได้มีเงินปันผลอะไร เงินเดือนแค่นี้ต้องเอาไปผ่อนรถ เติมน้ำมัน แถมยังต้องเอาไปใส่ซองงานแต่งงานศพในนาม “หาดทรายขาว” อีก
ทุ่มไปทุ่มมา งานแสดงก็น้อยลง เงินเก็บไม่มี รถโดนยึด กลายเป็นหนี้ท่วมหัว จนพี่สายเชียบอกว่า ไม่ไหวแล้ว ขอถอยออกมาดีกว่า
กองปราบเบรกตัวโก่งยังลงบันทึกไม่ได้!
พอจะไปแจ้งว่าไม่เกี่ยวข้องกันแล้ว ทางพนักงานสอบสวนเขาก็เช็กข้อมูลให้ ปรากฏว่า “อ้าว! พี่เชียยังมีชื่ออยู่ในโฉนดบางแปลงร่วมกับคนอื่นอีก 3-4 คนนะ” กลายเป็นว่าทางนิตินัยมันยังตัดกันไม่ขาด ตำรวจเลยยังลงบันทึกให้ไม่ได้ แนะนำให้ไปคุยกับทนายจัดการเรื่องโฉนดให้เรียบร้อยก่อน
ชีวิตตอนนี้… เครียดสุดๆ
พอนักข่าวไปตามต่อก็พบว่า พี่สายเชียเครียดมากจริงๆ เพราะตอนนี้งานแสดงไม่มีเลย แถมรถก็โดนยึดไปแล้ว ชีวิตจริงตอนนี้คือสโลแกนในตำนานเป๊ะๆ “จน-เครียด” แต่คราวนี้ไม่มีโฆษณามาจ้างแล้วนะแก น่าเห็นใจสุดๆ
สำหรับ สายเชีย วงศ์วิโรจน์ จากอดีตชาวนา กรรมกร ตัวประกอบ สตั๊นท์แมนหนังดังระดับโลก โดยจุดเริ่มจต้นของความโด่งดังมาจากภาพจำจากโฆษณา “จน เครียด กินเหล้า” ของ สสส. ได้ค่าตัว 30,000 บาท เริ่มเข้าวงการเต็มตัวตั้งแต่ปี 2529 เป็นคนไทยที่เล่นหนังต่างประเทศเยอะที่สุดคนหนึ่ง ร่วมแสดงในภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์หลายเรื่อง เช่น Batman Begins, Tomb Raider 2, Rescue Dawn, Rambo 4, และ Only God Forgives.
ที่มา : มติชน , ไทยโพสต์
