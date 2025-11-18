นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”
พลตำรวจเอกม.ม้า คือใคร ? ข่าวใหญ่รายวัน เชิญ บิ๊กโจ๊กแฉ เหตุ “สันธนะ ประยูรรัตน์” อ้างตอนโดนจับมีผู้ใหญ่โทรหา ข้อมูลเดือดอีกอดีตรองผบ.ตร.อ้างปัจจุบันยังนั่งตำแหน่งในกรมสีกากี เอี่ยวไอ้ฟลุ๊คเจ้าพ่อเว็บพนันที่อดีตนายกฯ ทักษิณ เคยสาวไส้
กรณีตำรวจชุดสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลนำหมายศาลเข้าควบคุมตัว สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ หลังถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกหมายจับในฐานความผิดร่วมกันเป็นอั้งยี่ซ่องโจร ร่วมกันเรียกค่าไถ่และข่มขืนใจผู้อื่น
ต่อมา 14 พ.ย.68 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ควบคุมตัวนายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล พร้อมพวกรวม 4 คน ไปส่งมอบให้อัยการ ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อส่งฟ้องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดรถตู้พร้อม ชุดเคลื่อนที่เร็วประกบหน้า-หลัง และรถกระบะอีก 1 คัน คอยดูแลรักษาความปลอดภัย
ระหว่างถูกนำตัวออกจากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นายสันธนะ เปิดเผยว่า คืนที่เข้าห้องขังขณะถูกควบคุมตัวเองไม่ได้นอนเพราะต้องคอยดูแลคนสนิทซึ่งถูกจับมาขังด้วยกัน ส่วนกระแสข่าวว่าที่ระบุว่า มีนายตำรวจยศ พล.ต.อ.โทรศัพท์ มาพูดคุยก่อนที่ตัวเองจะจับกุม นายสันธนะ ระบุว่า ผู้ที่โทรมาเป็น พล.ต.อ.ที่ยังรับราชการ และหลังจากนี้ตัวเองก็จะออกมาเปิดเผยข้อมูลของนายตำรวจแต่ละคนว่ามีคดีการทุจริตอะไรบ้าง
ล่าสุดรายการข่าว “เรื่องใหญ่รายวัน” ช่อง ONE31 ซึ่งเชิญ “บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. และนายสันธนะ อดีตตำรวจนครบาล มาพูดคุยกันถึงประเด็น แท็กทีมแฉ พล.ต.อ.คำใบ้ลับ ม.ม้า ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการอดีตตร.นครบาล พูดเองทำนองย้ำข้อเท็จจริงกับ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ดำเนินรายการโดยยืนยันว่า พล.ต.อ.ที่มีกระแสลือนั้นเป็นเรื่องจริง
ส่วนถามว่าทำไมต้องโทรเคลียร์กับนายสันธนะนั้น อดีตตร.นครบาลชี้แจงสาเหตุเพราะตนไปร้องเรียนอีกฝ่ายก่อนตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้ช่วยฯ แล้วจะขึ้นเป็น “พล.ต.อ.”
พออีกฝ่ายขึ้นตำแหน่งได้เสร็จ สันธนะอ้างว่าด้วยสไตล์ของตน ตนไม่มีหยุด ! ก็ร้องเรียนต่อ เหมือนกับกรณีของบิ๊กโจ๊ก โดยในส่วนของประเด็นตัวเองนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ส่ง ป.ป.ช.ตำรวจ เรื่องเข้าไปแล้ว แต่อีกฝ่ายตั้งข้อสังเกตเวลาพิจารณาขึ้นไปจะได้หรือไหม่ หรือเรื่องร้องจะค้างอยู่อย่างนี้ คงยังให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้
อย่างไรก็ดี เรื่องนี้มุมบิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐฐ์ ให้ข้อมูลน่าใจโดยอ้างว่า ตนทราบข้อเท็จจริงจากพี่ต่อ พลเอกคนนี้เคยพูดในรายการ ดนัย (หมาแก่) เคยพูดในรายการ ในสังคมตำรวต อดีตนายกฯ ทักษิณเค่ยเอ่ยไว้ว่า จะมีปู่ของไอ้ฟลุ๊คและพ่อของไอ้ฟลุ๊ค โดยฟลุ๊คคือเจ้าพ่อเว็บพนัน ปู่ของไอ้ฟลุ๊คเนี่ยเป็น “ผบ.ตร.ต่อศักดิ์” แต่ประเด็นสำคัญอีกอย่าง คือ พ่อของไอ้ฟลุ๊ค เป็นรองผบ.ตร. คนที่โทรหานายสันธนะ อักษรย่อ “ม.ม้า” ย้ำว่าคนนี้ปัจจุบันนั่งตำแหน่งพลตำรวจเอกอยู่กรมตำรวจ
จบประเด็นที่บิ๊กโจ๊กอธิบาย ฝั่งนายสันธนะสรุปสั้นๆ ว่า คนที่ยกหูหาตนนนั้นเป็นคนกลาง ไม่ใช่ พล.ต.อ. ม.ม้า ที่โทรหาโดยตรง.
