ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:26 น.
147
นายพลตำรวจ ม ม้า
แฟ้มภาพ

พลตำรวจเอกม.ม้า คือใคร ? ข่าวใหญ่รายวัน เชิญ บิ๊กโจ๊กแฉ เหตุ “สันธนะ ประยูรรัตน์” อ้างตอนโดนจับมีผู้ใหญ่โทรหา ข้อมูลเดือดอีกอดีตรองผบ.ตร.อ้างปัจจุบันยังนั่งตำแหน่งในกรมสีกากี เอี่ยวไอ้ฟลุ๊คเจ้าพ่อเว็บพนันที่อดีตนายกฯ ทักษิณ เคยสาวไส้

กรณีตำรวจชุดสืบสวน กองบัญชาการตำรวจนครบาลนำหมายศาลเข้าควบคุมตัว สันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล ที่โรงแรมแห่งหนึ่งย่านทองหล่อ กรุงเทพฯ หลังถูกศาลอาญากรุงเทพใต้ ออกหมายจับในฐานความผิดร่วมกันเป็นอั้งยี่ซ่องโจร ร่วมกันเรียกค่าไถ่และข่มขืนใจผู้อื่น

ต่อมา 14 พ.ย.68 พนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ ควบคุมตัวนายสันธนะ ประยูรรัตน์ อดีตตำรวจสันติบาล พร้อมพวกรวม 4 คน ไปส่งมอบให้อัยการ ที่ศาลอาญากรุงเทพใต้ เพื่อส่งฟ้องโดยเจ้าหน้าที่ได้จัดรถตู้พร้อม ชุดเคลื่อนที่เร็วประกบหน้า-หลัง และรถกระบะอีก 1 คัน คอยดูแลรักษาความปลอดภัย

ระหว่างถูกนำตัวออกจากสถานีตำรวจนครบาลทองหล่อ นายสันธนะ เปิดเผยว่า คืนที่เข้าห้องขังขณะถูกควบคุมตัวเองไม่ได้นอนเพราะต้องคอยดูแลคนสนิทซึ่งถูกจับมาขังด้วยกัน ส่วนกระแสข่าวว่าที่ระบุว่า มีนายตำรวจยศ พล.ต.อ.โทรศัพท์ มาพูดคุยก่อนที่ตัวเองจะจับกุม นายสันธนะ ระบุว่า ผู้ที่โทรมาเป็น พล.ต.อ.ที่ยังรับราชการ และหลังจากนี้ตัวเองก็จะออกมาเปิดเผยข้อมูลของนายตำรวจแต่ละคนว่ามีคดีการทุจริตอะไรบ้าง

สันธนะแฉตำรวจหลังถูกจับ นายพลตำรวจม ม้า คือใคร
แฟ้มภาพ

ล่าสุดรายการข่าว “เรื่องใหญ่รายวัน” ช่อง ONE31 ซึ่งเชิญ บิ๊กโจ๊ก” พล.ต.อ.สุรเชชษฐ์ หักพาล อดีตรองผบ.ตร. และนายสันธนะ อดีตตำรวจนครบาล มาพูดคุยกันถึงประเด็น แท็กทีมแฉ พล.ต.อ.คำใบ้ลับ ม.ม้า ซึ่งช่วงหนึ่งในรายการอดีตตร.นครบาล พูดเองทำนองย้ำข้อเท็จจริงกับ ชัยนนท์ หาญคีรีรัตน์ ผู้ดำเนินรายการโดยยืนยันว่า พล.ต.อ.ที่มีกระแสลือนั้นเป็นเรื่องจริง

ส่วนถามว่าทำไมต้องโทรเคลียร์กับนายสันธนะนั้น อดีตตร.นครบาลชี้แจงสาเหตุเพราะตนไปร้องเรียนอีกฝ่ายก่อนตั้งแต่สมัยยังเป็นผู้ช่วยฯ แล้วจะขึ้นเป็น “พล.ต.อ.”

พออีกฝ่ายขึ้นตำแหน่งได้เสร็จ สันธนะอ้างว่าด้วยสไตล์ของตน ตนไม่มีหยุด ! ก็ร้องเรียนต่อ เหมือนกับกรณีของบิ๊กโจ๊ก โดยในส่วนของประเด็นตัวเองนั้น ปัจจุบันคณะกรรมการพิจารณาเรื่องร้องเรียนตำรวจ (ก.ร.ตร.) ส่ง ป.ป.ช.ตำรวจ เรื่องเข้าไปแล้ว แต่อีกฝ่ายตั้งข้อสังเกตเวลาพิจารณาขึ้นไปจะได้หรือไหม่ หรือเรื่องร้องจะค้างอยู่อย่างนี้ คงยังให้คำตอบตอนนี้ไม่ได้

อย่างไรก็ดี เรื่องนี้มุมบิ๊กโจ๊ก พล.ต.อ.สุรเชษฐฐ์ ให้ข้อมูลน่าใจโดยอ้างว่า ตนทราบข้อเท็จจริงจากพี่ต่อ พลเอกคนนี้เคยพูดในรายการ ดนัย (หมาแก่) เคยพูดในรายการ ในสังคมตำรวต อดีตนายกฯ ทักษิณเค่ยเอ่ยไว้ว่า จะมีปู่ของไอ้ฟลุ๊คและพ่อของไอ้ฟลุ๊ค โดยฟลุ๊คคือเจ้าพ่อเว็บพนัน ปู่ของไอ้ฟลุ๊คเนี่ยเป็น “ผบ.ตร.ต่อศักดิ์” แต่ประเด็นสำคัญอีกอย่าง คือ พ่อของไอ้ฟลุ๊ค เป็นรองผบ.ตร. คนที่โทรหานายสันธนะ อักษรย่อ “ม.ม้า” ย้ำว่าคนนี้ปัจจุบันนั่งตำแหน่งพลตำรวจเอกอยู่กรมตำรวจ

จบประเด็นที่บิ๊กโจ๊กอธิบาย ฝั่งนายสันธนะสรุปสั้นๆ ว่า คนที่ยกหูหาตนนนั้นเป็นคนกลาง ไม่ใช่ พล.ต.อ. ม.ม้า ที่โทรหาโดยตรง.

อ่านข่าวเพิ่มเติม

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
ข่าวการเมือง

ครม. เคาะแมว 5 สายพันธุ์ เป็นเอกลักษณ์ประจำชาติ ยกระดับสากล

27 วินาที ที่แล้ว
บันเทิง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

11 นาที ที่แล้ว
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา ข่าว

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

18 นาที ที่แล้ว
สันธนะ ชนนพัฒฐ์ ข่าวอาชญากรรม

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

42 นาที ที่แล้ว
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน บันเทิง

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

43 นาที ที่แล้ว
ข่าว

แม่เศร้า ลูกชายตายที่ปอยเปต ญาติเล่าหลานเคยบอกว่าทำงานสแกมเมอร์

48 นาที ที่แล้ว
บันเทิง

มรสุมตีคู่ พลอย เฌอมาลย์ เปิดใจ มะเร็งเต้านม-ซึมเศร้า ถึงขั้น เข้า รพ.จิตเวช

56 นาที ที่แล้ว
ข่าว

สุดเหี้ยม! หนุ่มลำปางป่วยจิต ชอบทรมานหมา ล่าสุดใช้ ปั๊มลม ยัดก้นอัดตายอนาถ

58 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

อุกอาจ เพจดังแชร์คลิป จีนเทาบุกชิงตัวผู้ต้องขังในศาลกัมพูชา หลบหนีลอยนวล

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

จบดราม่า! ตึกแดง วินเทจ ยกเลิกสัญญา แม่ค้าปากแซ่บ มีผลทันที

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
Thai Vietjet บินในประเทศเริ่มต้นแค่ 332 บาท รวมภาษีแล้ว ข่าว

Thai Vietjet จัดโปรฯ บินในประเทศ เริ่มต้นเที่ยวละ 223 บาท สู่ 9 เส้นทางทั่วไทย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ สั่งใช้ Video Support สองนัดสุดท้าย ข่าวกีฬา

จตุรมิตร กลับคำตัดสิน ยกเลิกใบแดง นักเตะอัสสัมชัญ รับผู้ตัดสินเป่าพลาด

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ต๊ะ นารากร ขอโทษคนญี่ปุ่น หลังคลิปดราม่า แจ็กแปปโฮ ทำประเทศไทยเสียชื่อ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ราคาทองวันที่ 21 ตุลาคม 2025 ข่าว

ราคาทองวันนี้ 18 พ.ย. ร่วง 1000 บาท เช็กทองแท่ง-รูปพรรณเหลือแตะเท่าไหร่

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บังโต แนะนำมารยาทที่คนไทยควรมีเมื่อเที่ยวญี่ปุ่น บันเทิง

บังโต แนะ คนไทยเที่ยวญี่ปุ่น ต้องมีวินัย ไม่ส่งเสียงดัง ชี้ช่องทำความดี

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทักษิณคดีหุ้นชิน สรุป ข่าวการเมือง

คลังแจงสืบทรัพย์ ภาษีหุ้นชินฯ 1.76 หมื่นล้าน อำนาจอสส.มี แม้อยู่ตปท.

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ทีวีมาเลฯ ระงับฉายการ์ตูนมะกัน หลังปรากฎฉากผู้ชายกอดจูบกัน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ณัฐวุฒิ ซัด &quot;อภินิหารกฎหมาย&quot; ปม &quot;ทักษิณ&quot; โดนคดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112 ข่าวการเมือง

ณัฐวุฒิ ซัด “อภินิหารกฎหมาย” เล่นงาน “ทักษิณ” คดีภาษี 1.7 หมื่นล้าน-ม.112

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
นายพลตำรวจ ม ม้า ข่าวการเมือง

นายพลตำรวจ “ม.ม้า” โทรหาสันธนะ “โจ๊ก” แฉเพิ่มนั่งรองผบ.ตร. “พ่อไอ้ฟลุ๊ค”

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย บันเทิง

มายด์ ลภัสลัล เคลื่อนไหวแล้ว หลัง ทราย สก็อต แท็กข้อความหาอยากนัดคุย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย ข่าว

ดราม่า ร้านไข่เจียวปูชื่อดัง ลูกค้าโวย ถูกไล่ต่อคิวใหม่ แถมโดนตำหนิ มีมารยาทหน่อย

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

ซิลวี่ เปิดตัวรักใหม่ มะเหมี่ยว อวดช็อตเด็ด หอมแก้ม-จับมือ เที่ยวภูเก็ต

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

“อธิรัฐ” ย้ายข้ามขั้วจากพรรคพลังประชารัฐ เข้าซบพรรคประชาชน

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
พงศธร เหลาจันทึก หรือ เดอะ มีน อดีตแกนนำผู้ร่วมก่อตั้ง OHANA โพสต์ขอโทษเพื่อนๆ และแฟนคลับจากใจจริง ยืนยันภรรยาไม่เกี่ยว พร้อมขอโอกาสทำมาหากินเพื่อชดใช้ปัญหาที่ก่อขึ้น บันเทิง

เดอะมีน โอฮาน่า โพสต์ ขอโทษ ยอมขายทรัพย์สินทั้งหมด เพื่อรับผิดชอบ

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวการเมือง

กระทรวงยุติธรรม ออกเอกสารปรับปรุงแนวทาง พิจารณาการพักการลงโทษ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Pachara Pacharaเผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 13:26 น.| อัปเดต: 18 พ.ย. 2568 13:26 น.
147
Photo of Pachara

Pachara

นักเขียนประจำที่ Thaiger จบการศึกษาด้านศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เคยผ่านประสบการณ์ผู้สื่อข่าวกีฬา เริ่มเขียนบทความกับ Thaiger ตั้งแต่ปี 2021 วิ่งกับการอ่านหนังสือ คือ กิจกรรมที่สนใจเป็นพิเศษ ช่องทางติดต่อ pachara@thethaiger.com

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

แทค ภรัณยู โผล่ห้ามศึก หลังสัมภาษณ์ เดอะมีน พูดถึง OHANA ออนแอร์ผิดจังหวะ

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
สันธนะ ชนนพัฒฐ์

สันธนะ ไม่หยุดขุด เปิดภาพสส.ขวัญใจสงขลา โมโห “สวนคนเรียกท่าน!”

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
OHANA ได้คำขอโทษ เดอะมีน เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน

ใจสลาย OHANA ได้คำขอโทษ ‘เดอะมีน’ เพราะกลัว-ถูกสังคมกดดัน หลังขัดแย้งเรื่องเงิน

เผยแพร่: 18 พฤศจิกายน 2568
Back to top button