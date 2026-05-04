ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ
4 พ.ค. 2569 สำนักข่าวต่างประเทศ AFP รายงานว่า หน่วยปฏิบัติการการค้าทางทะเลแห่งสหราชอาณาจักร (UKMTO) แจ้งเตือนเมื่อวันจันทร์ว่า เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งรายงานว่าถูกโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิดในน่านน้ำนอกชายฝั่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ โดยระบุว่า “เรือบรรทุกน้ำมันลำหนึ่งรายงานว่าโดนโจมตีด้วยวัตถุไม่ทราบชนิด” พร้อมยืนยันว่าลูกเรือทุกคนปลอดภัย
จุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากเมืองฟูไจราห์ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ไปทางเหนือ 78 ไมล์ทะเล ขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังสืบสวนเหตุการณ์ดังกล่าวอยู่ และ UKMTO ได้ออกคำแนะนำให้เรือทุกลำที่เดินทางผ่านภูมิภาคนี้ใช้ความระมัดระวังเป็นพิเศษ
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในช่วงที่สหรัฐฯ และอิหร่านยังคงหาข้อสรุปไม่ได้ในการเจรจาสันติภาพ นับตั้งแต่การหยุดยิงในสงครามตะวันออกกลางมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 8 เม.ย. ที่ผ่านมา อิหร่านยังคงควบคุมช่องแคบฮอร์มุซซึ่งเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอย่างเข้มงวด ขณะที่สหรัฐฯ ตอบโต้ด้วยมาตรการปิดล้อมทางทะเล
ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐฯ ประกาศเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาว่า สหรัฐฯ จะเริ่มคุ้มกันเรือที่แล่นผ่านช่องแคบฮอร์มุซตั้งแต่วันจันทร์เป็นต้นไป กองบัญชาการกลางสหรัฐฯ เปิดเผยกำลังพลและยุทโธปกรณ์ที่จะใช้ในภารกิจนี้ ได้แก่ เรือพิฆาตติดขีปนาวุธนำวิถี เครื่องบินรบทั้งบนบกและในทะเลกว่า 100 ลำ อากาศยานไร้คนขับหลากรูปแบบ และทหารจำนวน 15,000 นาย
ข้อมูลจากบริษัทข่าวกรองทางทะเล AXSMarine ระบุว่า ณ วันที่ 29 เม.ย. ที่ผ่านมา มีเรือพาณิชย์มากกว่า 900 ลำอยู่ในอ่าวเปอร์เซีย ลดลงจากช่วงเริ่มต้นความขัดแย้งที่มีเรืออยู่มากกว่า 1,100 ลำ สะท้อนให้เห็นว่าสถานการณ์ตึงเครียดในภูมิภาคส่งผลกระทบต่อการเดินเรือพาณิชย์อย่างมีนัยสำคัญ
ที่มา: SPACE WAR
