ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

เผยแพร่: 18 พ.ย. 2568 15:18 น.
60
ตำรวจช่วยเด็กนักเรียนเครียดไม่ให้กระโดดสะพานในอยุธยา
ภาพจาก : FB/Drama-addict, เบื่อเมีย Daily

เพจ Drama-addict แชร์เรื่องราวซึ้งใจ ตร.สายตรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา เข้าเกลี้ยกล่อมเด็กนักเรียนเครียดปัญหาชีวิต นั่งร้องไห้พร้อมจดหมายลาบนสะพาน ก่อนส่งคืนอ้อมอกแม่

เมื่อวันอังคารที่ 18 พฤศจิกายน 2568 เพจ Drama-addict ได้แชร์โพสต์ที่สร้างความซาบซึ้งใจในโลกโซเชียล โดยเป็นเรื่องราวจากเพจ เบื่อเมีย Daily เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.พระนครศรีอยุธยา

เพจ เบื่อเมีย Daily รายงานว่า เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับแจ้งเหตุจากศูนย์วิทยุว่า มีชายแต่งชุดนักเรียนกำลังจะกระโดดสะพานข้ามคลองเมือง บริเวณแยกประตูชัย เจ้าหน้าที่สายตรวจจึงรีบเข้าตรวจสอบทันที

เมื่อไปถึงที่เกิดเหตุ เจ้าหน้าที่พบนาย XXXX (นามสมมติ) นั่งร้องไห้อยู่บนสะพาน พร้อมกับจดหมายที่เขียนด้วยถ้อยคำตัดพ้อชีวิต เมื่อสอบถาม นาย XXXX ให้การว่า ตนเองมีภาวะความเครียดอย่างหนัก ทั้งเรื่องปัญหาทางบ้านและทางโรงเรียน

เจ้าหน้าที่ตำรวจเกลี้ยกล่อมเด็กนักเรียนที่มีปัญหาชีวิต
ภาพจาก : FB/Drama-addict, เบื่อเมีย Daily

เจ้าหน้าที่สายตรวจจึงได้ใช้ความพยายามในการเกลี้ยกล่อมและเจรจา จนในที่สุด นาย XXXX ก็สงบสติลงได้ เจ้าหน้าที่จึงได้แจ้งให้อาจารย์ที่ปรึกษาและผู้ปกครอง (ซึ่งเป็นแม่ของเด็ก) ให้รับทราบ ก่อนจะนำส่ง นาย XXXX กลับสู่อ้อมแขนของอาจารย์และแม่ เพื่อเดินทางกลับที่พักอย่างปลอดภัย

เพจ Drama-addict ได้แสดงความชื่นชมต่อการทำงานของตำรวจในครั้งนี้ โดยระบุว่า “ยอดเลยดีที่ตำรวจช่วยน้องได้ทัน” และได้แสดงความคิดเห็นเพิ่มเติมว่า การกระทำเช่นนี้ คือการกู้ภาพลักษณ์ของตำรวจที่แท้จริง

ตำรวจเข้าช่วยเด็กนักเรียนที่ร้องไห้บนสะพานในอยุธยา
ภาพจาก : FB/Drama-addict, เบื่อเมีย Daily

“เอาจริงๆการกู้ภาพลักษณ์ตำรวจไม่ต้องเอาคนไปตะโกนหน้าโรงพักว่า ตำรวจไม่ใช่องค์กรอาชญากรรมหรอก แต่เอาเรื่องแบบเนี่ย มานำเสนอเยอะเยอะสังคมจะเข้าใจเองว่า ตำรวจ ดีดีก็มีอยู่เยอะ” จ่าพิชิตระบุในโพสต์

ชื่นชม ตำรวจอยุธยา กล่อม นักเรียนเครียดคิดสั้น ไม่ให้กระโดดสะพาน

Photo of Thosapol

Thosapol

