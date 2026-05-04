เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย

Photo of Suriyen J. Suriyen J.เผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 14:04 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 14:16 น.
เมื่อวันที่ 2 พ.ค. ที่ผ่านมา เพจเฟซบุ๊ก ทนายพัฒน์ เมียหลวง2026 โพสต์ภาพขณะที่หญิงสาวรายหนึ่งเดินทางมาร้องเรียน พร้อมระบุว่า “สาวร้องสามีไปเป็นชู้กับพระวัดดัง 23 ปี ไม่มีความหมาย อึ้งขออยู่ 3 คนผัวเมีย ตอนนี้เธอพร้อมเดินหน้าลุย เก็บข้าวของออกจากบ้านเรียบร้อย พร้อมด้วยเงิน 6,000 บาท หวังสู้ดาบหน้า เพราะที่บ้านให้ความช่วยเหลือไม่ได้”

ล่าสุด (4 พ.ค. 69) ในรายการโหนกระแส ได้หยิบเรื่องดังกล่าวมาพูดคุย โดยหญิงผู้เสียหายซึ่งใช้ชื่อว่า “คุณจ๋า” เล่าว่ารู้จักกับสามีมานานกว่า 23 ปี และจดทะเบียนสมรสกันเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่ผ่านมา ตลอดเวลาที่ผ่านมาสามีถือว่าดูแลเอาใจใส่เป็นอย่างดี ทั้งตัวคุณจ๋าและลูกติด จนกระทั่งช่วงปลายปี 2568 สามีเริ่มมีพฤติกรรมเปลี่ยนไป

สามีเริ่มนำรถไปใช้บ่อยครั้ง โดยอ้างว่าจะรับส่งพระ คุณจ๋าไม่ได้สงสัยแต่แรก เนื่องจากสามีขับรถรับจ้างผ่านแอปพลิเคชันอยู่แล้ว คิดว่าเป็นการว่าจ้างตามปกติ วันหนึ่งขณะนอนอยู่ข้างกัน สังเกตว่าสามีแชตคุยกับคนอื่น แอบเหลือบมองเห็นคำว่า “ที่รัก” จึงเริ่มสงสัยและหาจังหวะตรวจสอบโทรศัพท์สามี

ตอนแรกที่เห็นโปรไฟล์เป็นรูปผู้ชาย คุณจ๋ายังเข้าใจผิดคิดว่าเป็นผู้หญิงที่ใช้รูปผู้ชายมาบังหน้า วันนั้นจึงเงียบเก็บความรู้สึกไว้ก่อนเพื่อรวบรวมหลักฐาน แต่เมื่อเห็นภาพและข้อความต่างๆ มากขึ้น ก็รู้ชัดแจ้งว่าคนที่สามีติดต่อด้วยนั้นคือพระสงฆ์จริงๆ

เมื่อเผชิญหน้าถามสามี ช่วงแรกสามีอ้างว่าเป็นแค่เพื่อนกัน และพระเป็นคนดีที่รักและศรัทธากัน คุณจ๋าเตือนว่าความสัมพันธ์ลักษณะนี้เป็นเรื่องผิด ขอให้หยุด แต่สามีไม่ยอมหยุด จนสุดท้ายสามีมาแจ้งว่าทางพระเสนอให้อยู่ร่วมกันแบบ 3 คนได้ เพราะพระไม่ติดอะไร

คุณจ๋าทนเจ็บช้ำอยู่พักหนึ่งก่อนตัดสินใจเก็บข้าวของออกจากบ้านพร้อมเงินติดตัวเพียง 6,000 บาท เพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ พร้อมเดินทางมาขอคำปรึกษาและความช่วยเหลือจากทนายพัฒน์ในเรื่องที่พักอาศัย เนื่องจากบ้านที่อาศัยอยู่เป็นของฝ่ายสามี

ภาพแชตสนทนาระหว่างสามีคุณจ๋ากับพระ
YT/ โหนกระแส [Hone-Krasae] official
นักเขียนบทความข่าว จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ สาขาปรัชญาและศาสนา มีประสบการณ์กับสำนักข่าวระดับประเทศ ชื่นชอบด้านสังคม การเมือง ต่างประเทศ ทำให้สามารถสร้างคุณค่าผ่านงานเขียน เพื่อให้ผู้อ่านได้ประโยชน์ครบทุกมิติ

