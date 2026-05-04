วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ
วัดบึง โคราช ร่อนแถลงการณ์ ปัดเอี่ยวพระฉาวแอบแซ่บสามี ยืนยันเป็นเพียงพระอาคันตุกะ เดินทางออกจากวัดไปตั้งแต่ปี 2568
จากกรณีหญิงรายหนึ่งจับได้ว่าสามีแอบมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับพระภิกษุวัดดังใน จ.นครราชสีมา ก่อนที่หญิงรายดังกล่าวตัดสินใจออกจากบ้านและเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือจากทนายพัฒน์ตามที่นำเสนอไปก่อนหน้านี้
เมื่อวันที่ 3 พ.ค. ที่ผ่านมา วัดบึง พระอารามหลวง ได้ออกแถลงการณ์ เรื่อง พระภิกษุที่ปรากฏในข่าวไม่เกี่ยวข้องกับวัด โดยระบุว่า “ตามที่ปรากฏเป็นภาพข่าวตามสื่อออนไลน์ ลงเมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2569 กรณีพระภิกษุรูปหนึ่งมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกับสามีของหญิงผู้เสียหายตามที่เป็นข่าว และมีการกล่าวอ้างชื่อของวัดในข่าวนั้น
ทางวัด ขอชี้แจงให้ทราบว่า พระภิกษุรูปดังกล่าว เป็นเพียงพระอาคันตุกะที่มาขอรับการศึกษาเล่าเรียนช่วงระยะเวลาหนึ่งเท่านั้น มิได้เป็นพระภิกษุที่สังกัดวัดแต่ประการใด และได้ออกจากวัดไปตั้งแต่ตุลาคม พ.ศ. 2568 จนถึงปัจจุบัน การกระทำและพฤติกรรมของพระภิกษุรูปดังกล่าว จึงไม่มีความเกี่ยวข้องใดๆ กับวัดทั้งสิ้น”
