ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินโบอิ้ง 767 ชนรถบรรทุก ขณะลงจอด ความเร็ว 258 กม/ชม.

Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 14:16 น.
59

นาทีระทึก เครื่องบินโบอิ้ง 767 United Airlines เฉี่ยวรถบรรทุก-เสาไฟ ขณะลงจอดสนามบินนวร์ก ความเร็ว 258 กิโลเมตรต่อชั่วโมง

เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาตินวร์ก ลิเบอร์ตี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ รุ่นโบอิ้ง 767 ซึ่งเดินทางมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้ากับรถบรรทุกพ่วงบนทางด่วนนิวเจอร์ซีย์ เทิร์นไพก์ ขณะกำลังร่อนลงจอด

ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 เผยว่าเครื่องบินลำดังกล่าวใช้ความเร็วมากกว่า 258 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่บินข้ามทางด่วนซึ่งตั้งอยู่ติดกับพื้นที่สนามบิน ยางล้อรวมถึงส่วนใต้ท้องเครื่องบินกระแทกเข้ากับเสาไฟฟ้ากับรถบรรทุกพ่วง แรงกระแทกส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มไปโดนรถจี๊ปอีกคันที่ขับอยู่ในบริเวณนั้นพอดี

วอร์เรน บอร์ดลีย์ คนขับรถบรรทุกจากเมืองบัลติมอร์ เล่านาทีชีวิตขณะกำลังนำขนมปังไปส่งที่คลังสินค้าในสนามบินนวร์ก เขาได้ยินเสียงเครื่องบินดังสนั่นก่อนที่ล้อเครื่องบินจะกระแทกเข้ากับรถอย่างแรงจนกระจกแตกกระจาย บอร์ดลีย์ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกบาดที่แขนแต่ยังมีสติพอที่จะประคองรถเข้าข้างทางได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเขาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นกับอาการไม่รุนแรงนัก

แพทริก โอยูลู ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งกำลังขับรถอยู่บนทางด่วนเปิดเผยความรู้สึกว่า ตกใจมากที่เห็นเครื่องบินบินต่ำผิดปกติพร้อมกับลมพัดแรงมหาศาล เขาเห็นควันกับเศษซากกระจายไปทั่วขณะเครื่องบินพุ่งผ่านหน้ารถบรรทุกไป

ทางด้านสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ แจ้งว่าเที่ยวบิน 169 ลำนี้มีผู้โดยสารมากกว่า 200 คนพร้อมพนักงานอีก 10 คน ทุกคนปลอดภัยดี เครื่องบินสามารถลงจอดรวมถึงเคลื่อนตัวเข้าสู่ประตูอาคารผู้โดยสารได้ตามปกติ ทีมช่างกำลังเข้าตรวจสอบความเสียหายของตัวเครื่อง อีกทั้งได้สั่งพักงานลูกเรือในเที่ยวบินนี้ชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามมาตรฐานความปลอดภัย

ขณะนี้คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินกับเครื่องบันทึกข้อมูลการบินอย่างละเอียด โดยรันเวย์หมายเลข 29 ที่เครื่องบินลงจอดนั้นมีจุดเริ่มต้นห่างจากขอบทางด่วนไม่ถึง 400 ฟุต ซึ่งมักจะสร้างความตกใจให้คนขับรถบนไฮเวย์เป็นประจำเมื่อมีเครื่องบินร่อนผ่านในระดับต่ำ

น่าแปลกใจที่บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินช่วงเกิดเหตุแสดงให้เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายไม่รู้ตัวเลยว่าเครื่องบินได้เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้ากับรถบรรทุกไปแล้ว จนกระทั่งเครื่องบินลำอื่นยังคงได้รับอนุญาตให้ลงจอดบนรันเวย์เดียวกันอย่างต่อเนื่องก่อนจะมีการแจ้งเหตุในภายหลัง

ติดตาม The Thaiger บน Google News:

ติดตามบน Google News

ข่าวล่าสุด
สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ บันเทิง

ยังไม่จบ! สุรชัย ท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ ถ้าไม่ใช่ลูกต้องเปลี่ยนนามสกุล

28 นาที ที่แล้ว
วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้อยู่สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ ข่าว

วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

53 นาที ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสยอง เครื่องบินโบอิ้ง 767 ชนรถบรรทุก ขณะลงจอด ความเร็ว 258 กม/ชม.

60 นาที ที่แล้ว
เปิดแชต สามีแอบแซ่บพระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ซ้ำขออยู่ร่วม 3 คนผัวเมีย ข่าว

เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ทางด่วนบูรพาเปิดจราจรตามปกติ หลังไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม ข่าว

ทางพิเศษบูรพาวิถีใช้ได้ปกติ หลังรถขนแบตเตอรี่ระเบิด ยันปลอดภัย-แข็งแรง

1 ชั่วโมง ที่แล้ว
ต้อย ศศิมา ป่วยสโตรกหมดสติในห้องน้ำนาน 2 วัน บันเทิง

ต้อย ศศิมา อดีตเซ็กส์สตาร์ ป่วยสโตรก นอนหมดสติ 2 วัน โอกาสกลับมาปกติน้อยมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์ ข่าว

ฮือฮา! สามเณรตฤณ วัย 7 ขวบ ลุ้นทำสถิติอายุน้อยสุด ผ่านสามเณรทรงพระปาติโมกข์

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก บันเทิง

น้องดรีม นางแบบ ถูกฆ่าคาคอนโด แฟนอ้างพลั้งมือ ยังรักมาก

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

คลิปสลด เทศกาลข่มขืนหมู่ ชายหลายสิบรุมสาวกลางวันแสกๆ เหยื่อกรีดร้องเวทนา

2 ชั่วโมง ที่แล้ว
หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ? ข่าว

หมอเฉลย คนเซ็กซ์จัด ทำไตเสื่อมจริงหรือ?

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ ดูดวง

ฤกษ์ดีเดือนพฤษภาคม 2569 ขึ้นบ้านใหม่ ออกรถใหม่ เริ่มต้นทำธุรกิจ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเหลือเพียงเพื่อน บันเทิง

เจเจ-ต้าเหนิง เลิกกันแล้ว ลดสถานะเป็นเพื่อน ไม่ขอพูดสาเหตุ ปิดฉากรัก 10 ปี

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เรือบรรทุกน้ำมัน โดนถล่ม นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ ข่าวต่างประเทศ

ด่วน! พบวัตถุปริศนา โจมตีเรือน้ำมัน นอกชายฝั่งยูเออี สหรัฐฯ ส่งทหารคุ้มกันฮอร์มุซ

3 ชั่วโมง ที่แล้ว
เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ จากแฟนคลับ สู่แฟนครับและพาร์ตเนอร์ธุรกิจ บันเทิง

เส้นทางรัก เจเจ-ต้าเหนิง ปิดตำนาน 10 ปี คู่รักดาราวัยรุ่นแห่งทศวรรษ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
บันเทิง

คุณหญิงแมงมุม เยี่ยม ท่านมุ้ย ยืนจับมือ-หอมแก้ม ก่อนเอ่ยปากชม โซเชียลน้ำตาซึม

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
หนุ่มเปิดปลากระป๋อง เทใส่จานถึงกับอึ้ง เจอ &quot;แมคเคอเรลคางดำ&quot; บริษัทติดต่อชดเชยแล้ว ข่าว

หนุ่มเทปลากระป๋อง ถึงกับอึ้ง เจอปลาเนื้อแปลก สงสัย “แมคเคอเรลคางดำ” หรือไม่

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าวต่างประเทศ

ดับแล้ว 3 ศพ! ไวรัสฮันตาบุกเรือสำราญ อัตราตายสูง 35% องค์การอนามัยโลกเร่งอพยพ

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
ข่าว

น้องตุ๊กตา จากเด็กวัด คว้าปริญญาครู เกียรตินิยมอันดับ 1 ต้นแบบเด็กรักดี

4 ชั่วโมง ที่แล้ว
วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้ บันเทิง

วันเดอร์เฟรม โวยศูนย์รถอีวีดัง ทิ้งกลางดึก โยนให้โทรหาช่าง สุดท้ายช่วยอะไรไม่ได้

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
คู่รักต่างชาติเบี้ยวค่าอาหารป่าตอง ทำท่าถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง ข่าว

ภูเก็ตเดือด! ฝรั่งกร่างเบี้ยวค่าข้าว ถุยน้ำลายใส่แม่ค้า ชูนิ้วกลางท้ากล้อง โซเชียลจี้ล่าตัว

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่ เศรษฐกิจ

ลงทะเบียนรถพุ่มพวง แจกค่าน้ำมัน 3,000 บาท ไทยช่วยไทยพลัส ที่นี่

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ยกเว้นค่าทางด่วน พฤษภาคม 2569 เศรษฐกิจ

ทางด่วนฟรี พฤษภาคม 69 เช็กเส้นทาง – วันไหนบ้าง

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ &quot;แมงกินฟัน&quot; เพียบ ข่าว

อเมซิ่ง! หมอพื้นบ้าน โชว์วิธีรักษาฟันผุ รมควันผ่านท่อนไม้ เจอ “แมงกินฟัน” เพียบ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
ไฟไหม้รถขนแบตเตอรี่ลิเธียมบนถนนบางนา-ตราด ข่าว

น่ากลัวมาก! รถขนแบตเตอรี่ระเบิด เพลิงลุกท่วม ทางด่วนเสียหายหนัก สั่งปิดจราจร

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ เศรษฐกิจ

เศรษฐกิจไทยยังไม่เจ๊ง ต่างชาติแห่ลงทุนสูงสุดรอบ 60 ปี Google Amazon ค่ายรถ EV นำทัพ

5 ชั่วโมง ที่แล้ว
Photo of Thaiger Thaigerเผยแพร่: 04 พ.ค. 2569 14:24 น.| อัปเดต: 04 พ.ค. 2569 14:16 น.
59
Photo of Thaiger

Thaiger

The Thaiger นำเสนอข่าวสารล่าสุดและอัปเดตจากทั่วประเทศไทย

ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สุรชัย สมบัติเจริญ อัดคลิปท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ

ยังไม่จบ! สุรชัย ท้า ร็อคกี้ ตรวจดีเอ็นเอ ถ้าไม่ใช่ลูกต้องเปลี่ยนนามสกุล

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้อยู่สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

วัดบึง พระอารามหลวง ยันพระฉาวแอบคบชู้ ไม่ได้สังกัดวัด เป็นแค่พระอาคันตุกะ

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
เปิดแชต สามีแอบแซ่บพระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ซ้ำขออยู่ร่วม 3 คนผัวเมีย

เปิดแชต ผัวเล่นชู้พระวัดดัง อ้างแค่เพื่อนสนิท ฉาวโฉ่! ขออยู่ 3 คนผัวเมีย

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
ทางด่วนบูรพาเปิดจราจรตามปกติ หลังไฟไหม้รถขนแบตลิเธียม

ทางพิเศษบูรพาวิถีใช้ได้ปกติ หลังรถขนแบตเตอรี่ระเบิด ยันปลอดภัย-แข็งแรง

เผยแพร่: 4 พฤษภาคม 2569
Back to top button