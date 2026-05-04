คลิปสยอง เครื่องบินโบอิ้ง 767 ชนรถบรรทุก ขณะลงจอด ความเร็ว 258 กม/ชม.
นาทีระทึก เครื่องบินโบอิ้ง 767 United Airlines เฉี่ยวรถบรรทุก-เสาไฟ ขณะลงจอดสนามบินนวร์ก ความเร็ว 258 กิโลเมตรต่อชั่วโมง
เหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นที่สนามบินนานาชาตินวร์ก ลิเบอร์ตี้ เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา เครื่องบินของสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ รุ่นโบอิ้ง 767 ซึ่งเดินทางมาจากเมืองเวนิส ประเทศอิตาลี ประสบอุบัติเหตุเฉี่ยวชนเสาไฟฟ้ากับรถบรรทุกพ่วงบนทางด่วนนิวเจอร์ซีย์ เทิร์นไพก์ ขณะกำลังร่อนลงจอด
ข้อมูลจากเว็บไซต์ติดตามเที่ยวบิน Flightradar24 เผยว่าเครื่องบินลำดังกล่าวใช้ความเร็วมากกว่า 258 กิโลเมตรต่อชั่วโมงในช่วงที่บินข้ามทางด่วนซึ่งตั้งอยู่ติดกับพื้นที่สนามบิน ยางล้อรวมถึงส่วนใต้ท้องเครื่องบินกระแทกเข้ากับเสาไฟฟ้ากับรถบรรทุกพ่วง แรงกระแทกส่งผลให้เสาไฟฟ้าล้มไปโดนรถจี๊ปอีกคันที่ขับอยู่ในบริเวณนั้นพอดี
วอร์เรน บอร์ดลีย์ คนขับรถบรรทุกจากเมืองบัลติมอร์ เล่านาทีชีวิตขณะกำลังนำขนมปังไปส่งที่คลังสินค้าในสนามบินนวร์ก เขาได้ยินเสียงเครื่องบินดังสนั่นก่อนที่ล้อเครื่องบินจะกระแทกเข้ากับรถอย่างแรงจนกระจกแตกกระจาย บอร์ดลีย์ได้รับบาดเจ็บจากเศษกระจกบาดที่แขนแต่ยังมีสติพอที่จะประคองรถเข้าข้างทางได้อย่างปลอดภัย ล่าสุดเขาเข้ารับการรักษาตัวที่โรงพยาบาลท้องถิ่นกับอาการไม่รุนแรงนัก
แพทริก โอยูลู ผู้เห็นเหตุการณ์ซึ่งกำลังขับรถอยู่บนทางด่วนเปิดเผยความรู้สึกว่า ตกใจมากที่เห็นเครื่องบินบินต่ำผิดปกติพร้อมกับลมพัดแรงมหาศาล เขาเห็นควันกับเศษซากกระจายไปทั่วขณะเครื่องบินพุ่งผ่านหน้ารถบรรทุกไป
ทางด้านสายการบินยูไนเต็ด แอร์ไลน์ แจ้งว่าเที่ยวบิน 169 ลำนี้มีผู้โดยสารมากกว่า 200 คนพร้อมพนักงานอีก 10 คน ทุกคนปลอดภัยดี เครื่องบินสามารถลงจอดรวมถึงเคลื่อนตัวเข้าสู่ประตูอาคารผู้โดยสารได้ตามปกติ ทีมช่างกำลังเข้าตรวจสอบความเสียหายของตัวเครื่อง อีกทั้งได้สั่งพักงานลูกเรือในเที่ยวบินนี้ชั่วคราวเพื่อเข้าสู่กระบวนการสอบสวนตามมาตรฐานความปลอดภัย
ขณะนี้คณะกรรมการความปลอดภัยการขนส่งแห่งชาติ (NTSB) ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดเหตุพร้อมเตรียมวิเคราะห์ข้อมูลจากเครื่องบันทึกเสียงในห้องนักบินกับเครื่องบันทึกข้อมูลการบินอย่างละเอียด โดยรันเวย์หมายเลข 29 ที่เครื่องบินลงจอดนั้นมีจุดเริ่มต้นห่างจากขอบทางด่วนไม่ถึง 400 ฟุต ซึ่งมักจะสร้างความตกใจให้คนขับรถบนไฮเวย์เป็นประจำเมื่อมีเครื่องบินร่อนผ่านในระดับต่ำ
น่าแปลกใจที่บันทึกเสียงการสนทนาระหว่างนักบินกับหอบังคับการบินช่วงเกิดเหตุแสดงให้เห็นว่า ทั้งสองฝ่ายไม่รู้ตัวเลยว่าเครื่องบินได้เฉี่ยวชนเสาไฟฟ้ากับรถบรรทุกไปแล้ว จนกระทั่งเครื่องบินลำอื่นยังคงได้รับอนุญาตให้ลงจอดบนรันเวย์เดียวกันอย่างต่อเนื่องก่อนจะมีการแจ้งเหตุในภายหลัง
